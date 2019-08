'El Irlandés', de Scorsese, no se verá en todos los cines: nuevo capítulo de la guerra entre las salas y Netflix

Netflix tiene un pequeño problema con su próximo gran estreno: 'El irlandés', la nueva película del aclamado director Martin Scorsese. Netflix quiere tenerla en su plataforma cuanto antes para satisfacer a sus suscriptores, pero los cines piden una exclusiva de tres meses antes de que el filme llegue a la pequeña pantalla, y su poder es alto, puesto que estrenar en cines es un requisito para aspirar a los Oscar.

Tres meses parecen ser demasiado para Netflix, que ha puesto sobre la mesa un periodo de 26 días en cines. El 1 de noviembre, 'El irlandés' llegará a la gran pantalla y el 27 de noviembre lo hará a la plataforma. Eso ha provocado que grandes exhibidores como Vue (2.000 pantallas y 228 cines en Europa), Picturehouse (Reino Unido, 23 salas), AMC (10.000 pantallas en Estados Unidos), Regal, Cineplex y Cinemark hayan optado por no proyectar la película.

Suscriptores vs cines

En un comunicado que recoge Deadline, Vue ha confirmado que el motivo principal para no emitir la película en sus cines es que no hay un periodo de tres meses (algo propio de la industria, aunque no regulado) y que "Netflix ha optado por no darle a esta película el lanzamiento completo en gran pantalla que merece". Replicamos el comunicado íntegro justo aquí abajo:

"A pesar de que 'El irlandés' ha sido dirigida por uno de los verdaderos gigantes del cine, Netflix ha optado por no darle a esta película el lanzamiento completo en pantalla grande que merece. Nuestra política es mostrar solo los títulos que se estrenan con una exclusividad teatral completa, que es una práctica bien conocida de la industria que crea y perfila éxitos culturales, proporciona una experiencia más comprometida e inmersiva para el público y muestra contenido excepcional de la manera en que se pretendía mostrar y disfrutar".

Es un golpe importante para el estreno de 'El Irlandés', puesto que Vue opera en Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Italia, Polonia, Letonia, Lituania y Taiwán y AMC es uno de los gigantes estadounidenses. Pero no es algo nuevo, puesto que con 'Roma' pasó algo parecido. En el caso de España, 'Roma' se estrenó en Netflix y en algunas salas de Madrid, Barcelona y Málaga, pero Cinesa se negó a reproducirla porque "la estrategia del distribuidor no coincide con la nuestra".

'El Irlandés' recuerda a lo que pasó con 'Roma', otra de las grandes producciones de 2018

Y es que volvemos al choque de modelos de negocio. Una producción como 'El irlandés' convierte a la plataforma en un enemigo para los cines, que pueden ver reducida su taquilla si el estreno es simultáneo en cines y Netflix. La pescadilla que se muerde la cola, no hay duda, porque Netflix quiere premios pero no hay premios si no hay estreno en cines. Por ejemplo, el Festival de Cannes dijo el pasado 2017 que no se admitirían películas ni de Netflix ni de ninguna plataforma VOD que no se estrenasen en cines. 'El Irlandés', de hecho, no se verá en el festival.

Que 'El Irlandés' tenga un estreno limitado en cines pone en el aire el acceso a los Oscar, algo propio de una película cuyo presupuesto ha sido de 160 millones de dólares y que une a Scorsese, Robert De Dinero y Al Pacino. 'Roma', ante el clamor popular, se acabó proyectando en 150 salas estadounidenses y fue nominada a diez Oscar. Aunque no se hizo con la estatuilla de "Mejor película", si se quedó con la de "Mejor película de habla no inglesa".