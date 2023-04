Tras el fiasco verificable de 'Los Anillos de Poder', Prime Video tiene entre manos otro problema: 'Citadel'

Llevamos unas cuantas semanas oyendo hablar de 'Citadel' como la gran apuesta de Amazon para estos primeros meses de 2023. Y como en el streaming las cosas funcionan así, se está hablando desde que arrancó de su abultadísimo presupuesto, comparable con otra producción en la que la cantidad que figuraba en los cheques que extendía Amazon eran el tema principal por encima de cualquier otra consideración: 'El Señor de los Anillos: Los anillos de poder'.

De qué va 'Citadel'. Con el sello de los hermanos Russo, responsables de las películas más emblemáticas y taquilleras de Marvel, 'Citadel' cuenta una historia de espías amnésicos y enamorados: ocho años después de la caída de una agencia mundial de espionaje independiente, dos agentes de élite logran escapar pero pierden todos sus recuerdos. Desde entonces permanecen ocultos sin recordar quiénes fueron, hasta que un antiguo colega les revela sus auténticas identidades y les pide ayuda de nuevo.

Entre Nolan y 'Misión: Imposible'. Las historias de espías que pierden sus recuerdos o que son traicionados por un agente doble no son nuevas: 'Misión Imposible' ha tirado de ese hilo prácticamente desde su primera entrega. Esta apuesta de Amazon, además, se ve apoyada por una estética semi-onírica que encaja con el tema de los recuerdos perdidos y que recuerda a películas como 'Origen' o 'Tenet' de Christopher Nolan, aunque por supuesto está muy lejos de llegar a ese nivel de sofisticación. El resultado está a medio camino entre thrillers de espías de la casa como 'Jack Ryan' y apuestas más lujosas del género.

Ha gustado regular. El problema con el que se ha topado 'Citadel': las primeras impresiones de la crítica, que han llegado un día antes de su estreno mundial en Prime Video el 28 de abril (hay que preguntarse también por qué Amazon no ha dejado que la prensa la vea hasta una fecha tan cercana al estreno, algo que no sucedió, por ejemplo, con la menos publicitada pero muy superior 'Dead Ringers'). En 'Metacritic' tiene una media de 53 puntos, en base a 21 reseñas, y en 'Rotten Tomatoes' un 55, según 23 medios. No es desastroso, pero desde luego tampoco sensacional.

El veredicto del público. Cabe pensar que este podría ser uno de esos casos, como 'Super Mario Bros. La película', en la que las opiniones de crítica y público siguen caminos opuestos. Pero teniendo en cuenta que las críticas hablan en términos que también importan al público, como que es una serie "nada especial", "formulaica", con un guión que "es su gran problema" o que tiene "poco que ofrecer más allá de basura convencional de género", cabe pensar que las opiniones de la audiencia pueden ir en esa línea. Su tabla de salvación, a Prime Video le funcionan bien series de este corte como la mencionada 'Jack Ryan', 'Reacher' o 'La lista final'.

El problema del dinero. Un hipotético fracaso de Citadel supondría varios problemas para Amazon. El principal, económico: han vendido la serie como la segunda más cara de la historia, precedida únicamente por 'Los Anillos de Poder', ya que ha costado 200 millones de dólares. Si la serie no se convierte en un éxito arrollador podría supone un nuevo varapalo para el aparentemente infinito surtidor de billetes que es Amazon.

El precedente de 'Los anillos de poder'. Amazon invirtió carretadas de dinero en la adaptación de Tolkien, principalmente en los derechos: Netflix había estado dispuesta a pagar 250 millones de dólares, y Amazon pagó algo menos, pero luego invirtió 465 millones de dólares en el desarrollo de la primera temporada. La audiencia, como siempre en Amazon, se comunicó cifras algo opacas, pero estudios independientes que se realizaron en el momento no arrojaban muy buenos resultados, delatando una pésima capacidad de retención de los espectadores.

Franquicia internacional. 'Citadel', además, tiene un ingrediente extra que se ha publicitado notablemente en la promoción de la serie: la serie es el arranque de múltiples spin-offs que se rodarán en distintos mercados. De momento, ya se han confirmado versiones locales en India, Italia y México. Con la inversión promocional que se ha hecho, Amazon no puede recular con 'Los Anillos de Poder', pero es que con 'Citadel', ella solita se ha vuelto a disparar en el pie.

Ídolos con pies de barro. Si algo nos enseña esta incómoda situación es que Amazon ha cometido un error casi de principiante: vender una gran cantidad de continuaciones y promesas antes de comprobar que hay un público real interesado en la serie. Suele suceder cuando las cifras y los presupuestos se han convertido en el auténtico slogan que promociona una serie por encima de valores creativos, pero para una empresa de éxito como Amazon, los resultados de 'Los Anillos de Poder' deberían haberles servido para algo.

Cabecera: Amazon

