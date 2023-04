A 'Los Anillos de Poder' le ha llegado la hora de ponerse frente al espejo de los datos (para horror de Amazon Prime)

'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' es la serie abanderada de Prime Video, tanto por la popularidad de la franquicia como por el enorme gasto que ha supuesto para la plataforma. Desde el principio, sin embargo, ha tenido que enfrentarse a las iras de los fans más estrictos, que critican su fidelidad al original de Tolkien. A su favor, la plataforma enarbola unas elevadas audiencias que justifican el coste.

Pocos espectadores fieles. Sin embargo, The Hollywood Reporter ha publicado unos datos que relativizan esta sensación de triunfo-pese-a-todo de la plataforma. Al parecer, solo 37 de cada 100 personas que empezaron a ver 'Los anillos de poder' en Estados Unidos finalizaron la temporada. Es decir, a lo largo de sus 8 episodios se perdió un 63% del público. La tasa mejora levemente en el resto del mundo, subiendo a 45 de cada 100 personas, pero sigue siendo una cifra baja.

Las fuentes consultadas por el medio hablan de una tasa inferior al 50%, lo que equivaldría a "un resultado sólido pero no espectacular". No deja de ser un jarro de agua fría para Amazon, aunque Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, afirma que "este deseo de pintar la serie como algo menos que un éxito no refleja ninguna conversación que esté teniendo internamente". Sean declaraciones genuinas o no, está claro que muy posiblemente no obedece a las expectativas de la productora.

La tasa de completación. Además, estos datos sin duda entroncan con la tan traida y llevada tasa de completación de Netflix, y que apunta al porcentaje de espectadores que ven la temporada completa y no abandonan a la mitad, es decir, la capacidad de una producción para enganchar a los espectadores. Por ejemplo, 'Resident Evil' llegó al número 1 de lo más visto esa semana pero se quedó en un 45% de completación. '1899', la última cancelación más sonada, solo alcanzó un 32%.

Estas cifras son el auténtico secreto de por qué la plataforma cancela tantas series tras primeras temporadas relativamente exitosas. Y cuál es la medida del éxito para el streaming, que al no vivir de publicidad como las televisiones convencionales, tiene menos interés en tracas de audiencia esporádicas, pero que no se mantienen en el tiempo. 'El juego del calamar' (87%), 'Love, Death and Robots' (67%) o 'Arcane' (60%) son buenos ejemplos de series de éxito porque tienen una alta tasa de completación.

¿Se está convirtiendo Amazon en Netflix? Bueno... no. Prime Video puede tener cifras en esa tasa de completación comparables a los "fracasos" de Netflix, pero el status para las dos plataformas de '1899' y 'Los Anillos de Poder' es muy distinto. No solo por el dinero invertido, sino por cómo valora Amazon el impacto de su serie. Si a nivel de imagen y cifras absolutas que mostrar a sus clientes la serie cumple, no tiene por qué considerar que la producción ha sido un fracaso. Eso sí, como éxito sale también caro.

