'Arcane' arrasa en Netflix: siete razones por las que se ha convertido en el mayor éxito de su historia

'Arcane' se ha revelado en apenas unos días como toda una sensación. Se ha convertido en la serie más vista en Netflix, destronando a 'El juego del calamar' y alcanzando la primera posición en 38 de los países donde se ha estrenado, entre ellos Alemania, Argentina, Francia o Rusia. En España actualmente ocupa el cuarto puesto, aunque ha llegado a estar en el tercero.

Además, ha obtenido una extraordinaria recepción por parte de público y crítica. En Rotten Tomatoes tiene nada menos que un 100% de críticas positivas, y un casi redondo 98% de críticas del público. Y en IMDB puede presumir de un elevadísimo 9'4 basado en 12.000 votos de usuarios. Pero... ¿de dónde procede el éxito y la devoción por 'Arcane'? ¿Se debe solo a que está inspirada en un videojuego de éxito como 'League of Legends'? Estas son algunas de sus claves.

Basado en un videojuego de éxito masivo...

Más de una década después de su nacimiento en 2009, el MOBA 'League of Legends' se ha convertido en el juego de su género más seguido y en el esport más famoso del mundo. Con más de 120 millones de jugadores al mes y picos diarios de más de 10 millones simultáneos, es lógico que su nombre sea un imán de éxito inmediato. Sus competidores más directos, como 'DOTA 2', aún no pueden presumir de números comparables, y el recibimiento masivo e inmediato a 'Arcane' es buena prueba de ello.

... que no hace falta conocer a fondo

De esos 120 millones de jugadores al mes, solo una parte conocen en toda su extensión el lore del juego, que no es necesario dominar para disfrutar de Arcane. De hecho, la historia de 'Arcane' se sitúa en el pasado de 'League of Legends', y solo uno de sus personajes principales, Vi, es un personaje reconocible de 'LOL'. Su hermana pequeña en la serie, Powder, ha desatado las teorías de los fans, que se preguntan si no será una encarnación previa y con otro nombre de otra habitual del videojuego, Jinx.

Fortiche sabe lo que hace

El estudio francés que se ha encargado de poner en pie Arcane no tiene experiencia en el mundo de la ficción animada, pero sí que está muy dentro de 'League of Legends'. Suyos son clips promocionales sobre la mencionada Jinx, por ejemplo (ojo a los muñecos mecánicos, que refuerzan la teoría de que es Powder, y comparadla con el vídeo de Imagine Dragons que veis más abajo), o sobre otros personajes como Ekko. También han hecho cosas como videoclips del grupo de K-Pop virtual de avatares de 'LOL' K/DA o algún corto para Marvel.

Estilo reconocible

Y entre las virtudes de Fortiche está haber inyectado un estilo y una estética muy particulares a la serie, una especie de sofisticación de los vídeos de presentación de personajes que ya hacían para 'League of Legends'. El estilo, entre trazos pictóricos y animación por ordenador, está lleno de hallazgos estéticos, y el colorido y el diseño de personajes, objetos y escenarios funciona especialmente bien en cosas como el contraste entre los luminosos barrios de la superficie donde arranca la acción y la zona donde se refugian las protagonistas en compañía de la figura paterna de la serie, Vander.

La presencia de Imagine Dragons

Aunque no sean plato de todos los gustos, es indiscutible el impacto popular de la banda de Las Vegas. Han vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo, fueron la banda m´ás escuchada en 2018 en Spotify y su estilo es perfectamente reconocible de inmediato. Además, tienen colaboraciones previas con 'League of Legends', como su actuación en las finales del League of Legends World Championship de 2014 y el lanzamiento de un disco especial con motivo del evento. El vídeo de Fortiche para la canción 'Enemy', que adorna los créditos de 'Arcane', es impecable como de costumbre, combinando imágenes de la serie con una versión virtual, estilo 'LOL', de la banda.

Es, pese a todo, una serie de animación

A diferencia de tantas series de animación recientes (e inspiradas en éxitos de los videojuegos, como la precuela de 'The Witcher' o 'Castlevania'), donde predomina lo narrativo sobre lo visual, en 'Arcane' tenemos una serie de animación muy consciente del potencial del lenguaje que maneja. Quizás porque su fuente es un juego de acción, pero la expresividad, los gestos, los movimientos de los personajes y el diseño de los escenarios es pura animación, y se alinea con los hallazgos visuales de productoras de primera línea como Pixar.

Netflix no quiere que hagamos binge watching

En una decisión insólita para la compañía, Netflix no va a lanzar los nueve episodios de la temporada de golpe, sino en tres tandas de tres episodios, con las siguientes entregas llegando el 13 y el 20 de noviembre, y renunciando al característico binge watching o atracón de episodios con el que la plataforma suele lanzar sus productos. Lo curioso es que este cambio de estrategia (que se acerca a lo que hacen competidoras como HBO Max o Disney+) ha venido acompañado de un éxito colosal. ¿Supondrá eso un cambio de estrategia para algunos lanzamientos?