Un fin de semana histórico para los esports: las finales de 'League of Legends' y 'Counter-Strike' baten récords de audiencia

La industria de los esports ha vivido un fin de semana histórico, con dos de los mayores acontecimientos a nivel mundial dentro de las competiciones de videojuegos. El PGL Major 2021 y la Worlds 2021, las dos grandes finales de CS:GO y LOL. Dos eventos que han coincidido en el tiempo y se han realizado en varios países nórdicos, el primero de ellos en Estocolmo y el segundo en Reykjavík. Y tanto la final de 'Counter-Strike' como la de 'League of Legends' han logrado índices de audiencia nunca vistos, batiendo récords de espectadores y convirtiéndose por sí mismos en dos de los eventos de esports más vistos de todos los tiempos.

Los números impresionan y muestran el buen estado de salud de los esports, con cifras que rivalizan con lo que consiguen grandes partidos de fútbol o de otros deportes tradicionales. Esto es lo que ha dado de sí este fin de semana a nivel de audiencia.

La undécima edición del 'World Championship for League of Legends', más conocida simplemente como Worlds 2021, ha reunido más de 4 millones de espectadores simultáneos y en total suma más de 174 millones de horas vistas desde su inicio a principios de octubre.

Son los abrumadores datos que comparte Esports Charts, que refleja una media de 1,3 millones de espectadores y un pico de 4.018.728 espectadores durante la final entre EDward Gaming y DWG KIA.

🔥 4M Peak Viewers on #Worlds2021. @EDG_Edward vs @DWGKIA is the most popular match of the event & all-time record for #LoL. Stats excl. Chinese platfoms.



More viewership statistics of LoL Worlds 2021:https://t.co/9baZET1Xfe pic.twitter.com/0LmtJS62F7