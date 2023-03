El streaming iba a cambiarlo todo. En España, la gente lo está usando para ver 'Aída' y 'La que se avecina'

¿Cuáles son las series más vistas de tus plataformas favoritas? ¿'Stranger Things'? ¿'Miércoles'? ¿'El Señor de los Anillos: Anillos de Poder'? ¿'La Casa del Dragón'? Por supuesto, todas las que brillan con luz propia cada varias semanas, ni siquiera todos los meses, en los distintos servicios de streaming. Normal: son las grandes novedades, las que reciben toda la energía publicitaria y las que también se benefician de las mayores inversiones de producción.

Pregunta a cualquier usuario de estos servicios que cuáles cree que son los programas estrella de estos servicios, y sin duda acudirán a estos títulos, que para algo son las estrellas. Y sin embargo, aunque sin duda son las propuestas que generan más confianza de cara a atraer a nuevos suscriptores (esa es casi su función básica, de hecho), el fondo de catálogo de cada una de esas plataformas arroja resultados distintos. Salvando días de estreno de grandes novedades, lo más visto cada día en las plataformas son títulos que quizás no te esperas.

Vamos a revisar algunos datos que nos proporciona la web de audiencias de streaming FlixPatrol. Por ejemplo, si acudimos a lo más visto en Netflix en España en la categoría de series esta semana tenemos no solo los éxitos inevitables y de los que todo el mundo habla, como 'Eres tú' o 'Un fantasma anda suelto en casa'. También hay unas cuantas producciones vistas en televisión en abierto y, por descontado, no exclusivas de la plataforma: en el número 1, 'Entrevías', finalizada hace meses en abierto; en el 2, 'El Príncipe', curiosamente también con Jose Coronado; en el 3, 'Sequía', vista originariamente en TVE; y en el 9, después de un paso triunfal previo por la plataforma, el culebrón 'La reina del sur'.

Clásicos atemporales

Pasemos a HBO Max, donde la programación española es mucho menor, y que no recibe series que se hayan visto antes en abierto. Aquí asistimos, sin embargo, a otro peculiar fenómeno: tenemos series como 'The Last of Us' o 'La Casa del Dragón' en puestos altos, como es lógico, más algún hit sorpresa, como la policiaca 'Cormoran Strike', e incluso algún éxito más o menos atemporal del canal como 'Chernobyl'. Pero en el puesto 6, ojo, tenemos a 'Friends', un éxito que dista de ser reciente, pero que ahí está, eternamente en los puestos altos.

Algo similar ocurre en Disney+, donde no tenemos producción española, pero sí se produce un fenómeno similar al de 'Friends' en HBO Max: entre las más vistas están series poco novedosas como 'The Simpsons' (puesto 2), 'Anatomía de Grey' (3), 'Modern Family' (5), 'Cómo conocí a vuestra madre' (6), 'Family Guy' (7), 'Castle' (8), 'Mentes criminales' (9) y 'Futurama' (10). Es decir, todas salvo la 1 ('The Mandalorian') y la 4 ('Bluey', de animación preescolar). Absolutamente revelador, por no decir otra cosa.

Pero el ejemplo más notorio, sin embargo, es el de Prime Video, donde encontramos una mezcla de los dos casos (series españolas que ya se han visto en abierto, y que además, son clásicos televisivos de éxito continuado). Por supuesto, tenemos hits recientes como 'El consultor' o la última temporada de 'Carnival Row', pero también series como 'Aída' (7), 'La que se avecina' (3) y 'Aquí no hay quien viva' (9). Un equilibrio insólito entre nuestro equivalente patrio de 'Anatomía de Grey' (en términos de éxito en streaming) y esa tendencia a ver lo mismo que en la televisión tradicional, pero con las obvias ventajas de las plataformas online.

Esto no es un caso aislado de ahora mismo. Si consultamos lo más visto en lo que llevamos de año tendremos 'La Reina del Sur' en el número 1 en Netflix, en HBO Max entran en el Top 10 'Big Bang Theory' y 'Supernatural' además de 'Friends', y más o menos las mismas series arriba citadas en Disney+ permanecen en la lista. Y en Prime Video, 'La que se avecina' es el número 1 de las series más vistas del año (y 'Aída' figura mucho más arriba).

Qué quiere decir este fenómeno

La primera deducción, y más sencilla, es que buena parte de la gente que ve streaming aprovecha, por supuesto, los grandes éxitos de la plataforma, pero también acude al fondo de catálogo. A los clásicos atemporales, a la película o la serie que funcionan sí o sí un domingo por la tarde (o un martes por la noche). Con las ventas de DVD y Blu-Ray cayendo en picado (salvo excepciones), y aunque no termina de ser una buena idea por los vaivenes de catálogos, los espectadores también usan el streaming para ver sus películas favoritas, no solo las últimas novedades.

La segunda es que el problema no es que las ficciones de las televisiones tradicionales sean malas o no tengan atractivo per se, sino que el público está harto de las formas y los métodos de la televisión lineal. Interrupciones constantes, horarios no siempre cómodos, maltrato a los formatos... el streaming tiene sus problemas, pero la posibilidad de ver la programación cuando y en las condiciones que se desee es algo en lo que supera con mucho a la televisión lineal. El éxito en Netflix de 'La Reina del Sur', que no ha conseguido los resultados deseados en Mediaset, es el mejor ejemplo.

En cierto sentido, el streaming sí que ha cambiado cosas, por mucho que la renovación no haya venido exclusivamente en los contenidos. No nos hemos lanzado en masa a consumir ficciones revolucionariamente sofisticadas y que dejan atrás los tiempos de la tele tradicional, pero sí que hemos descubierto que hay otras formas de ver televisión. Y sea con 'Aída' a cuestas o no, para eso no hay marcha atrás.

En Xataka | Todo lo que necesitas saber sobre Netflix y las cuentas compartidas