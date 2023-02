'Los Anillos de Poder' temporada 2: todo lo que sabemos hasta ahora de la nueva entrega de 'El Señor de los Anillos' en Amazon

La recepción no ha sido tan unáninemente positiva como ha sucedido su directa competidora de HBO, 'La Casa del Dragón', y la controvertida reacción de los fans ante esta adaptación ha dado pie a algún momento agridulce, pero está claro que la primera temporada de la visión de Amazon de la obra de Tolkien fue una de las producciones de fantasía más importantes de 2022. Con las tramas completamente abiertas y muchas de sus primeras preguntas ya respondidas, es el momento de mirar a la segunda temporada. Esto es todo lo que sabemos de ella hasta ahora.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'?

Aunque Amazon ya ha expresado su deseo de que no pase demasiado tiempo entre temporadas, de momento no hay un anuncio de una fecha concreta. Algunos cálculos optimistas apuntan a 2024, teniendo en cuenta que la primera temporada paso por nada menos que dos años de postproducción (con una pandemia por medio, eso sí).

¿Hay trailers o imágenes de la segunda temporada?

Por el momento Amazon no ha mostrado ningún avance de la segunda temporada.

¿Quién la protagoniza?

Muchos de los personajes vistos en la primera temporada volverán, así que podemos dar por casi garantizados a Morfydd Clark (Galadriel), Robert Aramayo (Elrond), Markella Kavenagh (Nori), Ismael Cruz Cordova (Arondir), Charlie Vickers (Halbrand/Sauron), Daniel Weyman (El Extraño, del que posiblemente sabremos en la segunda temporada si es o no Gandalf), Lloyd Owen (Elendil), Maxim Baldry (Isildur), Owain Arthur (Durin IV), Charles Edwards (Celebrimbor), Cynthia Addai-Robinson (Miriel), Ema Horvath (Eärien), Benjamin Walker (Gil-galad), Sophia Nomvete (Disa) y Peter Mullan (Durin III).

Un cambio notorio será el de Joseph Mawle (Adar), que abandona la serie sin que se hayan dado motivos demasiado específicos para ello. Le sustituye Sam Hazeldine ('Peaky Blinders'). Y habrá fichajes, claro: algunos de los nombres confirmados son Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, Nicholas Woodeson, Oliver Alvin-Wilson, Stuart Bowman, Gavi Singh Chera, William Chubb, Kevin Eldon, Will Keen, Selina Lo y Calam Lynch.

¿De qué va la segunda temporada?

Todo apunta a que se continuará de forma lineal desde el punto en el que quedó la primera temporada. Conoceremos las consecuencias del fallecimiento del rey de Númeror y el descubrimiento del palantir que hizo Eärien. También veremos, posiblemente, cómo los enanos se enfrentan al balrog que acaba de despertar en Moria, y claro, todo lo relacionado con los anillos: los elfos han forjado tres, pero quedan los que crean para otras razas y, cómo no, el Anillo Único.

Posiblemente Sauron centrará buena parte de la atención (y también, quizás, la construcción de Barad-dûr, la torre oscura), sobre todo ahora que está camino del Monte del Destino y puede moverse con total libertad por la Tierra Media. De él afirma Patrick McKay que "Sauron ahora puede ser simplemente Sauron. Como Tony Soprano o Walter White. Es malvado, pero complejamente malvado. Sentíamos que si hacíamos eso en la primera temporada, eclipsaría todo lo demás. Así que la primera temporada es como 'Batman Begins', y 'El caballero oscuro' es la siguiente película".

¿Dónde se ha rodado la temporada 2 de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'?

Esta nueva temporada no se ha rodado en Nueva Zelanda, como la primera, sino en Reino Unido, en un proceso que arrancó antes incluso de que finalizara la emisión de la primera. Se debe a la apertura de unos estudios cerca de Londres donde Amazon grabará, en lo sucesivo, muchas de sus series. Todos los episodios estarán dirigidos por mujeres.

¿Cambiará el enfoque o el estilo con respecto a la primera temporada?

En Amazon son conscientes de que la primera temporada no ha sido recibida de forma unáninemente positiva. Y aunque afirman que la segunda temporada ya está escrita y hay un plan de ruta muy claro, también aseguran que "la narración crece y va en diferentes direcciones. Se basa en lo que aprendimos en la primera temporada por nuestra cuenta. Hay cosas que parecían funcionar realmente y otras que no funcionaron tan bien como esperábamos. La narración será diferente la próxima vez, no por la respuesta a la serie, sino por la experiencia de hacer la serie para nosotros".