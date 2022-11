'Los Anillos de Poder' y 'La Casa del Dragón' tuvieron audiencias similares. Es decir: HBO Max ganó

No lo tenemos fácil a la hora de determinar quién ha vencido en esta particular confrontación de las series de fantasía en el último tramo del año. Por aquí ya decidimos que, desde el punto de vista creativo, quizás 'Juego de Tronos: La Casa del Dragón' nos pareció un producto más sólido que 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'. Pero las complicaciones llegan cuando intentamos otear las audiencias.

La falta de transparencia de Amazon. Como hemos comentado en más de una ocasión, Amazon no es especialmente transparente en sus cifras. Para empezar, no desvela de forma periódica el número de usuarios de su plataforma, sino que cuenta el número de suscriptores de Amazon Prime. Es de suponer que buena parte de ellos usarán Prime Video porque está incluido con la suscripción, pero las cifras exactas no están claras. Las últimas cifras que ha hecho públicas son de 200 millones de suscriptores para Amazon Prime.

Lo que sabemos de las cifras. Conocemos algunas de 'Los Anillos de Poder', pero son sumamente escuetas. Sabemos que es la serie más vista de la historia de la plataforma, y Amazon anunció, tras el estreno del primer episodio, que 25 millones de personas vieron la serie en su primer día en Prime Video. En Variety, la jefa de Amazon Studios Jennifer Salke declaró, cuando la primera temporada había superado su ecuador, que se acercaban ya a 100 millones de espectadores, con expectativas de que la cifra creciera. Es complicado precisar con la guerra de derechos que ha habido, pero ya se estima que la temporada 1 ha costado 465 millones de dólares.

Un silencio que dice mucho. Puede que el silencio que reina en Amazon después de estos datos diga más sobre la serie (y sobre el propio servicio) que cualquier cifra. Aún así, tenemos otros para comparar. Concretamente, los que nos brinda la prestigiosa compañía de medición de audiencias Nielsen que, eso sí, avisa de unas cuantas restricciones a la hora de considerar sus resultados: solo contabiliza público estadounidense y con televisiones conectadas, nada de visionados en móvil o portátiles. Finalmente, el visionado vía streaming en ordenadores se contabiliza por minutos, no por usuarios.

Minuto y resultado. Según esos datos, que difundió Variety, 'Los Anillos de Poder' habría conseguido 1.300 millones de minutos visionados en su primera semana. Quedaría por debajo de otro gran éxito de la plataforma, 'Reacher', que consiguió llega a 1.800 millones de minutos, y muy cerca de 'La rueda del tiempo' y 'La lista final', con 1.200 y 1.100 millones respectivamente. Pero hay que tener en cuenta una cosa: todas esas otras series fueron estrenadas en su integridad en su primera semana. Solo 'Los Anillos de Poder' tuvo cadencia semanal en su estreno, lo que da un valor mucho más extraordinario a sus 1.800 millones de minutos.

En términos globales gana 'Juego de Tronos'. Esta medida, aún con todas las limitaciones que trae Nielsen, nos permiten comparar con 'La Casa del Dragón'. Según los datos, los minutos vistos de la serie de Amazon fueron decayendo muy levemente semana a semana. De 1.250 millones de minutos en su primera semana a 1.200 en la segunda, hasta llegar a algo menos de 1.000 millones, donde ya se mantuvo en torno a esa cifra.

Es la peor señal para una serie que siempre aspiraba a crecer. En este caso, parece que una buena cantidad de espectadores se desenganchó de la cita semanal. En cambio, 'La Casa del Dragón' experimentó el proceso contrario, y de forma más espectacular: de 327 millones de minutos en la primera semana se pasó a 741 millones. De ahí a 781 y, de cara a su cuarta semana en emisión (coincidiendo con la segunda de 'El Señor de los Anillos'), ya se queda en torno a los 1.000 millones de minutos semanales, al nivel de su rival.

¿Qué quiere decir eso? Que las cifras de 'Juego de Tronos' son mucho más meritorias. Aunque el número de suscriptores de la plataforma no termina de estar claro, HBO ha hablado de 29 millones de espectadores por episodio en Estados Unidos, y contando televisión lineal y digital. El último episodio sumó 9,3 millones de espectadores, record de la plataforma desde... el final de la temporada 8 de la 'Juego de tronos' original. Es complicado celebrar con seguridad el éxito de una de las dos plataformas, pero está claro que HBO Max ha llegado al mismo punto con medios mucho más modestos.