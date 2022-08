'La Casa del dragón' es el estreno con más audiencia de la historia de HBO: la nostalgia por 'Juego de Tronos' ya funciona

La duda estaba en el aire: ¿será 'La Casa del dragón', el primer spin-off de 'Juego de Tronos' en formato secuela, capaz de dejar atrás la sensación generalizada de decepción que dejó la octava temporada de la serie? Cuando Casey Bloys, jefe de contenido de HBO Max, contaba a The Hollywood Reporter que "Twitter no es la vida real" y que en realidad no había tanta gente disgustada con el final de la serie original o que no estuviera dispuesta a dar una oportunidad a la franquicia, algo de razón parecía tener. 'La Casa del Dragón' ha arrasado en su estreno.

Estamos ante el mejor estreno de una serie de HBO de todos los tiempos: 9,986 millones de espectadores a través de su estreno en televisión y los visionados en HBO Max durante la noche del domingo, es decir, antes de su estreno internacional (a países como España llegó, como suele ser habitual, con un día de retraso). Se puede comparar con el debut de 'Juego de Tronos' con 4,152 millones de espectadores en 2011, aunque obviamente ahí hablamos de una situación muy distinta, sin streaming catapultando las cifras.

No es, con todo, el mejor debut de temporada de la serie: 'Juego de Tronos', hizo 17,91 millones de espectadores en el arranque de su octava temporada, pero de nuevo, estamos ante una situación distinta. La audiencia de la 'Juego de tronos' original se fue construyendo e incrementando poco a poco, y en la octava temporada se encontraba en el cénit de su éxito.

Según HBO, estas cifras son solo el principio: esos más de nueve millones de espectadores suponen "entre un 20% y un 40% de la audiencia total de la serie", extrapolando lo que sucede con otras producciones. Las cifras totales serán mucho mayores, lo que tiene todo el sentido después de ver tuits tan espectaculares como este, con parte de un bloque de pisos viendo al unísono en su emisión en directo este primer capítulo de la nueva serie