'Dune 2' revienta la taquilla y confirma a Villeneuve como el único director capaz de hacerle sombra a Nolan en su terreno

Era de esperar, pero eso no quita para que las cifras hayan sido una auténtica tormenta de arena sobre los competidores. La primera secuela de las adaptaciones de los clásicos de la space opera metafísica de Frank Herbert ha recaudado 81'5 millones de dólares solo en Estados Unidos, lo que convierte a 'Dune: Parte Dos' en el mejor estreno de los últimos meses, adelantado solo por la imbatible Taylor Swift y su docuconcierto 'The Eras Tour', que recaudó 93 millones en octubre.

A esta espectacular cifra se suman 97 millones de dólares en mercados internacionales, lo que da un total de unos 178 millones, que ya se acercan a empezar a recuperar el presupuesto estimado de 190 millones que ha tenido la película. Por supuesto, a esos 190 hay que sumarle los aproximadamente 100 de gastos de marketing y demás, es decir, que a la trayectoria financiera de 'Dune: Parte Dos' aún le queda un trecho, pero a nadie se le escapa que la apuesta por la ciencia ficción seria y dirigida a un público quizás diferente al de las grandes franquicias-espectáculo está dando sus beneficios a Warner.

No es el único triunfo de la película: 'Dune 2' tiene un 93% en la puntuación de la crítica en Rotten Tomatoes y un 95% en la del público, a la que se suma una espléndida A -la puntuación máxima- en la siempre fiable Cinemascore. Es decir, que en esta ocasión Villeneuve ha encandilado a crítica y público por igual. Y en IMAX no ha ido nada mal: 18'5 millones (es decir, un 23% de la taquilla estadounidense) de recaudación. Como sucede con Nolan, el apoyo sin ambages de Villeneuve a este formato ha disparado las ventas de entradas en 70mm.

Hay que tener en cuenta también que la primera 'Dune' recaudó 41 millones de dólares en su estreno, prácticamente la mitad que esta secuela. Lo que no está nada mal teniendo en cuenta que se estrenó simultáneamente en HBO Max. Pero acabó con una recaudación total de 402 millones de dólares, quizás el único éxito que tuvo Warner en su criticadísima política de estrenar a la vez en cines y en streaming.

Un par de consagraciones

Si 'Dune: Parte Dos' significa algo, aparte de que Warner ha encontrado un balón de oxígeno para la multiplicación de su valor de cara a su cada vez más rumoreada venta futura, es que hay dos nombres propios en ella a los que prestar mucha atención. Uno es Timothy Chalamet, que entre esta y otro éxito reciente, 'Wonka', se define como un cabeza de cartel de (por el momento) infalible atracción en taquilla. Otro es Denis Villeneuve, capaz de facturar blockbusters épicos y cine de autor que arrasan en taquilla como solo otro director puede en estos momentos: Christopher Nolan.

Tanto Villeneuve como Nolan tienen debilidad por la ciencia ficción, donde han conseguido algunos de sus mayores éxitos, pero no le hacen ascos a dramas más convencionales (aunque Villeneuve no se aparta del fantástico desde sus primeras películas). Ambos tienen la capacidad de reunir ante sí a los repartos más espectaculares del Hollywood actual, y no tienen problemas en formar parte de franquicias de éxito.

Ambos han devuelto, en fin, el nombre del "creador" (aunque ninguno niega que sus espectáculos mastodónticos son obra de un equipo), al primer plano del producto cinematográfico, en contraposición a los artesanos casi en la sombra que facturan productos clónicos para Marvel, DC o Star Wars. Tanto Villeneuve como Nolan dejan su sello personal en sus películas, sin que esa personalidad de autor se imponga sobre lo que no dejan de ser, a veces, secuelas multimillonarias. Un complicado equilibrio del que pueden presumir actualmente pocos directores.

