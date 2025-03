'Mickey 17' es la nueva película de ciencia ficción distópica que lidera la taquilla. El problema es que no lo suficiente

Corren tiempos en los que coronar la taquilla con un número 1 no significa nada: 'Mickey 17', la nueva película de Bong Joon Ho, director de 'Parásitos' y 'Snowpiercer', ha sido número 1 en las listas estadounidenses. Aún así, el elevado coste de esta distopía ecologista de tintes satíricos la convierten en una inversión cuestionable para Warner y, sobre todo, la constatación de que en Hollywood siguen sin cuajar los proyectos ambiciosos que no son secuelas o reboots.

Las cifras. 'Mickey 17' se ha embolsado solo en Estados Unidos 19,1 millones de dólares, a los que se suman 25,4 en 66 territorios internacionales. Nada mal para una película relartivamente extravagante y que ha destronado a películas como el último Capitán América de Marvel (también con buena recaudación, pero con una trayectoria que ha debido encender alguna que otra luz roja en Disney). Sin embargo, su coste de 118 millones, a los que sumar unos 80 en marketing y distribución, dejan lejos los aproximadamente 300 millones que debería recaudar para que Warner no la considere un fracaso.

Una comparación rápida. Si la pregunta es si están dentro de lo esperado esas cantidades, podemos compararlas con las de su inmediato rival en taquilla: 'Capitán America: Brave New World' recaudó 88 millones en taquilla en su primer fin de semana, y aunque partía de un presupuesto muy superior al que apuntar (200 millones), superar los 50 millones en Estados Unidos habría estado más cerca de una cifra satisfactoria para Warner.

Rumbo dudoso. A esta recaudación inicial, que los primeros análisis estiman como insuficiente ante el desafío de llegar a los 300 millones comentados, se suma que la película no ha despertado una opinión unánime entre crítica y público: su mero 78%-72% en 'Rotten Tomatoes' no es especialmente alto (sobre todo teniendo en cuenta que su director ha firmado películas que han encandilado anteriormente a público y crítico). Entre los obstáculos de la película para mejorar su recaudación en semanas sucesivas está el extravagante argumento (Pattinson da vida a un obrero que en el futuro es clonado una y otra vez cada vez que fallece en el transcurso de la peligrosa misión de ayudar a colonizar un mundo helado), y también su tono de farsa, ácida y muy poco comercial, que se detecta en todas las películas del director coreano, pero que aquí está más desatado que nunca.

Warner: año decisivo. Sin éxitos garantizados como nuevas secuelas de sus franquicias estrella ('Dune' y 'Godzilla') en perspectiva, Warner tiene un año lleno de producciones muy caras pero que tampoco son un éxito garantizado. Por ejemplo, 'Alto Knights', el regreso de Robert De Niro a cierto cine "de prestigio"; 'Sinners', una blaxoploitation vampírica del director de 'Black Panther'; 'Una película de Minecraft', cuyos primeros avances tienen un aspecto escalofriante; y el arranque del Universo DC de James Gunn, que tiene muy buena pinta, pero que no cuenta con los mejores precedentes.





Solo secuelas. El pinchazo de 'Mickey 17' es un síntoma más de las últimas tendencias de un Hollywood que parece haber dado la espalda a los productos originales de alto presupuesto: por suypuesto que siempre hay espacio para un 'Anora' o cualquier otro bombazo indie. Pero las cifras de 2024 lo dejaron bien claro: las secuelas y los reboots marcan el paso en la taquilla: ninguna película del Top 10 era completamente original. El éxito de 'Barbie' (que tampoco es que fuera un producto absolutamente aislado de una franquicia) y 'Oppenheimer' el año anterior fue poco más que un espejismo.

Sin franquicia no hay retorno. Hay un detalle extra que conviene subrayar para que no pase desapercibido: el presupuesto de 120 millones de dólares es elevado, pero se dispara hasta niveles que rivalizan con la mismísima Marvel si sumamos los altísimos gastos en marketing. Esto hace que en muchas ocasiones, las películas apuesten a fondo perdido, sabiendo que solo con taquilla no se puede recuperar, pero confiando en que sí se consiga con productos derivados: libros, videojuegos, atracciones en parques, spin-offs... y sobre todo, que ese dinero sirva como algo ya invertido como parte del marketing futuro de secuelas. Una pescadilla que se muerde la cola y que está condenando a las superproducciones originales como 'Mickey 17'.

Cabecera | Warner

