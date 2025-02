Disney se tomó un año sabático del MCU. Con 'Capitán América: Brave New World' parece que no ha servido de nada

La Marvel de Disney tenía una oportunidad de oro para hacer borrón y cuenta nueva. Las circunstancias de sus últimas películas y el último año eran el trampolín perfecto para un borrón y cuenta nueva. Pero el resultado ha sido, finalmente, el más conservador posible, y ha optado por el continuismo y por los problemas heredados del último MCU, en una película que tiene buenas previsiones de taquilla pero que aún así es una auténtica patata caliente para Disney.

Malos presagios. 2023 terminó de forma amarga para Disney: 'Quantumania' y 'The Marvels' tuvieron resultados en taquilla, si no desastrosos, desde luego sí menos lucidos que todo el anterior MCU. Se corroboraba que desde 'Endgame', Disney no había sabido encarrilar el universo Marvel, y que había fallado a la hora de continuar el legado de los Vengadores: personajes infinitamente menos carismáticos ('Eternals'), nuevas entregas de héroes que vivieron mejores tiempos ('Thor: Love and Thunder', 'Black Panther: Wakanda Forever')... las fases cuatro y cinco (que acabará con la inminente 'Thunderbolts') han sido pura pólvora mojada para Marvel.

Marvel, 2024. En ese momento, Marvel se detuvo. El año pasado solo estrenó las películas de villanos de Spider-Man de Sony (que no funcionaron, pero eso no afecta demasiado a Marvel, aunque sí es cierto que suman algo de hastío al público no versado en los límites de derechos de unos y otros personajes) y 'Deadpool y Lobezno', que no pertenece al MCU. Y que sí, se sustentaba en la promesa de "descansad este año, que ya vendrán los X-Men'. El regreso ha estado lejos de un retorno a la grandeza Marvel por todo lo alto: 'Capitán América: Brave New World'.

Una vuelta deslucida. Es complicado enumerar los problemas de esta nueva entrega de 'Capitán América', cuando había problemas desde su mismo origen: la intervención de Harrison Ford no estaba prevista, pero la muerte de William Hurt (el General Ross en la primera película de Hulk, la de Edward Norton de 2008) obligó a buscar un sustituto. Desde entonces, continuas reescrituras y replanteamientos (el terrorista encarnado por Giancarlo Esposito, por ejemplo, estaba destinado a otro actor) que tienen como fruto una película llena de parches y reshoots que visualmente, se notan muchísimo (hay diálogos y más diálogos de relleno, clarísimamente rodados frente a una pantalla verde). La técnica Marvel de comenzar a rodar con las películas a medio escribir y arreglarlas sobre la marcha nunca se había saldado con un resultado tan flojo.

¿La peor película del MCU? 'Quantumanía' y 'The Marvels' eran películas irregulares, pero tenían indiscutibles momentos más que salvables: en la primera estaba M.O.D.O.K, el diseño del Reino Cuántico, la presencia de Kang; en la segunda, el gag de los gatos, el momento de musical indio, las secuencias de acción... aquí las peleas, por ejemplo, se cuentan entre lo más desganado nunca visto en el MCU, el clímax con el Hulk Rojo es... bueno, anticlimático. Y la escasísima sustancia dramática y carisma de los dos héroes protagonistas hace que largas secuencias de combate como la del enfrentamiento contra los aviones del ejército transcurran sin enganchar al espectador.

A dónde apunta. Es significativo los referentes del MCU en los que hunde su base argumental esta 'Brave New World': una película que muchos no saben que pertenece al MCU ('El increíble Hulk'); el primer fracaso de taquilla de Marvel ('Eternals'); y una de las peores series de la compañía ('Falcon y el soldado de invierno', que pese a su poco atractivo, tiene unas secuencias de combate que ya las querría 'Brave New World'). Unos precedentes significativamente poco atractivos para una película cuyo mayor pecado es su escasísimo sentido del riesgo.

Poco riesgo. De entre todas las decisiones que podía haber tomado Marvel, optar por el continuísmo, por retomar líneas argumentales semiolvidadas y por recurrir a una estética y unos resortes argumentales que ya empiezan a sonar caducos era la menos arriesgada. Podrían haber hecho un auténtico borrón y cuenta nueva, teniendo en cuenta que el multiverso lo brindaba en bandeja, pero no: el año que vuelve Robert Downey Jr. a Marvel es también el año en el que queda claro que Disney no está dispuesta a desprenderse de costumbres viejas y agotadas.

Cabecera | Marvel

