La floja taquilla de 'Venom 3' obliga a Hollywood a reconsiderar los superhéroes: ya no son una gallina de los huevos de oro

La taquilla de 'Venom 3: El último baile' no ha sido absolutamente desastrosa, pero desde luego tampoco ha supuesto un gran éxito para Sony, quedando muy por debajo de las dos entregas anteriores y planteando una duda: ¿se ha acabado la edad de oro del cine superheroico? Con Marvel y DC en un momento de absoluta bisagra para su producción del género, cabe preguntarse si entre todos la mataron y ella sola se murió, o hay todavía esperanza para un renacimiento del género.

Un número 1 deslucido. Aunque 'Venom 3' ha sido la película más taquillera del fin de semana, no ha recaudado tanto como se esperaba: las previsiones estaban en torno a los 65 millones de dólares en Estados Unidos y apenas ha llegado a 51. Una cantidad que, en cualquier caso, queda por debajo de la primera (80 millones) y la segunda (90 millones, récord en pandemia) entregas. En mercados internacionales la cosa ha ido mejor, con 124 millones recaudados fuera de Estados Unidos.

Sony, en la cuerda floja. Aunque no son noticias desastrosas, esta recaudación sí que deja en un lugar complicado a Sony, cuyas intenciones de desarrollar un spider-verso se apoyaban en buena parte en el éxito de 'Venom' y una posible continuidad de la saga, ya sin Tom Hardy. Sobre todo después del estrepitoso fracaso de 'Madame Web' y 'Morbius', y de la escasa expectación que está despertando 'Kraven the Hunter', a estrenar el próximo 13 de diciembre. De momento los únicos éxitos indiscutibles con la franquicia que atesora Sony son las películas de animación del multiverso de Spider-Man, pero al no poder usar al héroe arácnido en películas de imagen real, está en un callejón sin salida: hace películas Marvel, pero no recurre a lo que las hace atractivas para el gran público.

Otras en apuros. Sony no es la única compañía con producción superheroica que se encuentra en un momento delicado: DC y Warner están a punto de dar un golpe de timón a toda su producción del género, después de una serie de últimas películas ('The Flash', 'Aquaman y el Reino Perdido') absolutamente deslucidas e incapaces de generar la expectación de las propuestas de Zack Snyder (que tampoco vive su mejor momento lejos del paraguas de DC). Marvel, por su parte, está en un año de paréntesis con un gran éxito en su haber como 'Deadpool y Lobezno', eso sí. Pero antes de afrontar nuevas películas tan esperadas como 'Fantastic Four', queda el amargo recuerdo de fracasos como 'The Marvels' o 'Quantumania'.

Lejos de los mil millones. Atrás quedan años como 2018 y 2019, cuando 'Vengadores: Endgame' era la sensación de la industria y las películas de superhéroes recaudaban más de mil millones de dólares. Ahora lo que tenemos son fenómenos que van en la dirección justamente opuesta: ya no se trata de que 'The Marvels' recaude por debajo de lo esperado usando una fórmula aparentemente infalible, sino que 'Joker: Folie à Deux' será recordada como uno de los grandes descalabros de 2024, recaudando menos en toda su carrera que su predecesora en su primer fin de semana.

Los datos cantan. En datos que Variety pone sobre la mesa, queda claro que la moda superherooica ha empezado también a decaer en taquilla. Entre 2015 y 2019, 25 de cada 30 títulos de superhéroes -el 83%- recaudaron más de 500 millones de dólares en todo el mundo, muchas de ellas incluso bastante más considerablemente. Pero desde 2022, las cifras casi se invierten 10 de los 17 títulos de superhéroes que se han estrenado (nótese también la caída en la cantidad de estrenos) han ingresado menos de 500 millones de dólares en todo el mundo. De nuevo, algunas de ellas bastante menos.

Los planes de Sony. Conocemos los planes de Marvel y DC, pero algo menos los de Sony, que aunque pueden haberse visto atemperados por los resultados de 'Morbius', 'Madame Web' y esta 'Venom 3', tiene algunos proyectos ambiciosos frente a sí. Esta misma semana anunciaban una fecha de estreno tentativa para 'Spider-Man 4', y tienen pendiente el estreno de la última película de animación del multiverso del personaje. Relacionado precisamente con estas últimas, se acaban de filtrar las primeras imágenes de 'Spider-Man Noir', producida para Amazon y con Nicolas Cage a bordo.

Esta última serie, si tiene éxito, puede convertirse en un interesante volantazo para Sony, encontrando un espacio para su Spider-Verso más allá de los villanos del Trepamuros, que está visto que no funcionan del todo bien (no hay películas anunciadas más allá de 'Kraven'), y dar un tiento al jugoso multiverso, lleno de posibilidades que no se entremezclan con ese terreno vedado que es el MCU. No se sabe si estamos asistiendo a la fragua de una tercera productora superheroica en liza, pero está claro que para levantar el alicaido género, cuantos más, mejor.

Cabecera | Sony

En Xataka | No tendremos 'Blade': la "película maldita" de Marvel explica a la perfección qué falla en el sistema de producción del MCU