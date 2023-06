Por qué no está gustando el trailer de 'Kraven the Hunter': cómo la sombra de 'Morbius' planea sobre la película

Desde su misma filtración ayer por la tarde y la llegada unas horas más tarde de la versión oficial Red Band, con más violencia y un minuto extra, las redes opinaron sobre el nuevo spin-off de Spider-Man, 'Kraven the Hunter'. Esas opiniones se resumen en el estado de las tendencias de Twitter esta mañana: 'Kraven' es tendencia en la red social; 'Morbius', también.

La sombra de la fatídica película del vampiro de laboratorio interpretado por Jared Leto planea sobre 'Kraven', que promete continuar con la mala suerte que arrastran todas las películas que no forman parte de la columna vertebral del Spider-Man interpretado por Tom Holland. 'Venom' y su secuela fueron éxitos de taquilla, pero se enfrentaron a críticas dispares. Y 'Morbius' fue devastada por la crítica y en taquilla vivió un extraño fenómeno: buenísima recaudación en su primer fin de semana (84 millones), caída en picado a 10'2 en su segundo fin de semana.

Hablábamos esta misma semana de cómo 'Flash', que ha arrancado en taquilla por debajo de las expectativas se enfrenta a este mismo dilema: si el boca a boca no funciona, como no funcionó en 'Morbius', la avalancha inicial del fandom -que puede inflar o destruir una película en Rotten Tomatoes, pero desde luego no sostiene la recaudación de una película por sí sola- puede ser insuficiente. La decepción ya se palpa en las opiniones tras el primer trailer de 'Kraven the Hunter', pero... ¿por que? ¿Qué falla en la película de J.C. Chandor?

No Spidey, no fun

Algo que ya se sabía desde hace meses y que hace pensar que la película de Kraven puede estar por debajo de las expectativas es que no veremos a Spider-Man. El tráiler lo deja claro: Kraven es el protagonista absoluto de una película con referencias al lore del Hombre Araña (una pesadillesca secuencia con arácnidos, la presencia de Rhino), pero sin la presencia del héroe. Y esto complica la película, porque tradicionalmente el único móvil de Kraven ha sido... matar a Spider-Man, para confirmar que es el mayor cazador del mundo.

'Kraven' cuenta, al parecer, una historia de origen, otra vez (cuando entrará en la mollera de los ejecutivos que quizás la gente se ha cansado de narraciones de este tipo, y de hecho Sony tiene el modelo justo frente a sus narices: las películas de Spider-Man de Tom Holland no cuentan su génesis). Pero además, ni siquiera es fiel al origen real de Kraven: aquí recibe habilidades de una especie de león radioactivo (por así decirlo, en sintonía con su némesis arácnida) que le otorga poderes basados en los animales. Nada de eso está en el Kraven original, que solo es un cazador especialmente entrenado y con un arsenal a su disposición.

Pero hay más: la estética que presenta el tráiler carece de una personalidad marcada, algo que sí tenían 'Morbius' o, especialmente, las dos películas de 'Venom'. 'Kraven' no parece destacar por su colorido, o por su puesta en escena, y aunque es de agradecer la violencia explícita que se intuye de su calificación R y de lo que se ve en el trailer,, no aporta nada a lo que podamos ver en una película de acción para adultos ('John Wick') o para todos los públicos (las de Marvel).

El tráiler también hace referencia a Rhino, otro villano clásico de Marvel, y aunque aquí es, de nuevo, aventurado hacer apuestas, parece ser más o menos evidente que su origen se distanciará de lo que presentaban los cómics, ya que estamos ante un criminal mutante por culpa de un reactivo químico, no de un sinvergüenza con armadura. Otra patada al canon disparatado de los cómics.

Durante un tiempo se conjeturó si la película sería una adaptación de 'La última cacería de Kraven', el cómic de 1987 que llevaba con éxito a Spider-Man a la moda grim & gritty de entonces. Está claro que la carga de violencia y oscuridad de ese cómic es demasiado para una Sony que se inclina por la violencia festiva. El hecho de que se apunte a una referencia tan estimulante como 'El malvado Zaroff' es lo de menos (Kraven ya hacía referencia a esa película clásica en su primera aparición en 1964), porque parece estar claro que, una vez más, este Kraven no es el de los cómics.

