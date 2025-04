He probado el primer mapa español de puntos de recarga para coches eléctricos. Tengo buenas y malas noticias

Red Eléctrica de España ha hecho público Reve, el primer mapa oficial que refleja los puntos de recarga en España. La empresa pública ha recogido los datos dinámicos de toda la infraestructura del territorio nacional, creando un mapa gratuito que, a priori, contiene toda la información.

¿El problema? La información sobre estos puntos de recarga es remitida a Red Eléctrica por los propios operadores de los mismos. En otras palabras, si el operador no remite los datos... el punto de carga no existe para el servicio.

He podido probar este servicio para profundizar en su funcionamiento. Tengo buenas y malas noticias.

Web y app. Reve es una página web en la que podemos acceder al mapa en tiempo real de los puntos de recarga en España. La interfaz es bastante sencilla y amigable, con cinco posibles escenarios para los puntos de recarga.

Agrupación de emplazamientos

Puntos disponibles

Puntos en los que se está cargando

Puntos reservados

Puntos fuera de servicio





A pesar de ser una página web, la interfaz está principalmente orientada a usarla con el teléfono móvil, y funciona prácticamente como una aplicación.

Los filtros. Uno de los puntos fuertes de Reve está en la calidad de los filtros. Podemos seleccionar el operador, estando disponibles los siguientes:

Acciona

Endesa X Way

Etecnic

Iberdrola Clientes

Iberdrola | BP Pulse

Moeve

Powerdot

Repsol

Wenea Services

Easycharger

Además del filtro por operador, puede buscarse por potencia, tipo de conector, precio (€/kW), método de pago disponible e incluso servicios en el punto (área recreativa, restaurante, supermercado, parada de taxis, WiFi, etc.).

No, no has leído Tesla aún. Como habrás podido apreciar, entre las empresas disponibles no se encuentra Tesla, y es que no podemos filtrar a la empresa americana para encontrar todos sus cargadores.

No obstante, si buscamos "Tesla", aparecen los principales supercargadores. Y digo "los principales", porque no todos. De hecho, algunos supercargadores con varios años de vida en España no aparecen en el mapa. Es, sin duda, la principal pega que le he encontrado a esta web.

No va a remplazar a ninguna app. Este mapa se plantea como una plataforma en la que encontrar los 25.685 puntos de carga de los principales proveedores del país (exceptuando los cargadores de Tesla), pero no como un rival directo para las mejores apps, como Electromaps.

