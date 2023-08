Todos los puntos de carga para coche eléctrico instalados en Europa, reunidos en un estupendo mapa

La búsqueda de puntos de recarga para el coche eléctrico sigue siendo uno de los principales inconvenientes que argumenta quienes no están del todo convencidos de dar el paso a esta tecnología. Dónde, cuándo y cómo cargar sigue presentándose como un dolor de cabeza para el profano del coche eléctrico.

Es lógico si tenemos en cuenta que, en nuestro país, el avance en la instalación de cargadores es lenta y va muy por detrás de los plazos. Sin embargo, desde Europa se están poniendo las pilas para eliminar estas fricciones. Las instituciones, por ejemplo, ya han puesto en marcha un plan para dotar las principales carreteras del continente de una infraestructura densa de recarga rápida.

Pese a ello, las inconveniencias siguen presentes y no está demás conocer algunos detalles que debemos tener siempre en cuenta si estamos pensando en dar el salto al coche eléctrico o, simplemente, ya lo hemos dado.

Entre las recomendaciones está el de buscar los puntos de recarga. Unos puntos que la propia Comisión Europea recoge en su página web. Un espacio online verdaderamente interesante para quien busca en el coche eléctrico su próximo automóvil. Y no sólo para él.

Un vistazo a… ¿Por qué un coche eléctrico tiene menos autonomía que la que anuncian

Los mapas de la Comisión Europea

En el espacio digital dedicado al transporte, la Comisión Europea cuenta con un interesante mapa interactivo en el que recoge todos los puntos de recarga de Europa. Un mapa, eso sí, en el que se observa a un simple golpe de vista cuáles son los problemas de nuestro país en la red de recarga: poco densa en la España vaciada y llena de cargadores en las grandes ciudades, especialmente en las inmediaciones de Madrid y Barcelona.

El mapa de la Comisión Europea recoge el punto de recarga, su situación, la accesibilidad al mismo (si es público o no) o la potencia de los enchufes y la cantidad de los mismos. Informaciones que pueden ser especialmente interesantes en destino.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no hay un espacio para que los usuarios aporten su experiencia, como sí sucede en otros espacios como Electromaps. En aplicaciones y páginas como esta sí podemos acceder a comentarios recientes de los conductores, que aportan fotos, detalles de cómo ha sido su experiencia de uso o, por ejemplo, si hay que cumplir con una serie de requisitos o limitaciones (tiempos máximos de recarga, si se puede reservar el punto de recarga...).

Además, como decíamos antes, el mapa de la Comisión Europea es interactivo por lo que también incluye los puntos donde se puede repostar GNC o GNL. Incluso señala dónde podríamos repostar hidrógeno en España.

Hidrogeneras en Europa

Hidrogeneras en España

Y decimos donde "podríamos" porque en nuestro país no hay acceso público a ninguna hidrogenera. En este caso sólo están disponibles tres en nuestro país, pero se encuentran dentro de parques empresariales y son para uso privado, por lo que su recarga o es pública. En este caso, al contrario que con los cargadores, no se especifica si el acceso o no está permitido para todos los conductores.

En Xataka | He vivido en primera persona todos los males de las cargas del coche eléctrico. Estos son mis consejos

Fotos | Comisión Europea