El Ahórrate el IVA de Nintendo llega a Fnac. Cinco consolas y videojuegos que se pueden comprar a muy buen precio

De vez en cuando, algunas tiendas lanzan una campaña por tiempo limitado con la que podemos ahorrarnos el IVA al comprar un producto. Fnac es una de ellas, y esta vez ha lanzado un Ahórrate el IVA en Nintendo con la que podemos encontrar muy buenos precios tanto en consolas como en videojuegos. Estas son las cinco mejores ofertas si queremos aprovechar la campaña.

Nintendo Switch OLED por 290,49 euros, la consola de Nintendo con mejor pantalla ahora tiene un buen precio.

por 290,49 euros, la consola de Nintendo con mejor pantalla ahora tiene un buen precio. ' The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ' por 53,94 euros, uno de los mejores títulos que podemos encontrar en la consola híbrida.

' por 53,94 euros, uno de los mejores títulos que podemos encontrar en la consola híbrida. ' Animal Crossing: New Horizons ' por 45,64 euros, un interesante videojuego de simulación de vida que nos lleva a vivir a las Islas Desiertas de Nook Inc.

' por 45,64 euros, un interesante videojuego de simulación de vida que nos lleva a vivir a las Islas Desiertas de Nook Inc. ' Super Mario Bros. Wonder ' por 45,64 euros, uno de los mejores videojuegos de la saga en 2D que cuenta con mecánicas de lo más vistosas.

' por 45,64 euros, uno de los mejores videojuegos de la saga en 2D que cuenta con mecánicas de lo más vistosas. 'Metroid Dread' por 45,64 euros, un buen videojuego que fue muy bien recibido por parte de público y prensa.

Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch OLED no suele encontrarse demasiadas veces en oferta, pero hay alguna que otra excepción —generalmente en las campañas de las tiendas—. Fnac tiene este modelo por 290,49 euros, y es ideal si lo que buscamos es un formato algo más grande que la Switch estándar y una pantalla con mejor calidad.

No obstante, si lo que buscamos es el mejor precio, también en Fnac durante el Ahórrate el IVA podemos encontrar la Nintendo Switch (modelo estándar) por 248,99 euros.

'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'

Los videojuegos de Nintendo suelen gozar de una muy buena calidad, pero hay unos pocos que ya se han considerado como "los mejores de la plataforma". Sin duda alguna, uno de ellos es 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', la secuela de 'Breath of the Wild' que nos lleva a explorar Hyrule a lo largo de un buen surtido de horas. Ahora lo tenemos de oferta en Fnac por 53,94 euros.

Si aún no has jugado a la primera entrega, 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', también se puede comprar a muy buen precio en Fnac. En este caso, se queda por otros 53,94 euros.

'Animal Crossing: New Horizons'

'Animal Crossing: New Horizons' es un videojuego que llegó en un momento clave: en plena Pandemia. Desde entonces, somos muchos los que nos hemos sumado a la enorme deuda de Tom Nook por la hipoteca de nuestra casa en Islas Desiertas. Se trata de un simulador de vida súper completo en el que podemos conocer a un buen número de personajes, podemos pescar, decorar nuestra casa y mucho más. Lo podemos encontrar en Fnac por un precio de 45,64 euros. Se puede encontrar un poco más barato en MediaMarkt; la tienda lo tiene por 44,99 euros.

'Super Mario Bros. Wonder'

¿Cuántos videojuegos hemos podido disfrutar de Super Mario? No son pocos, y muchos de ellos son brillantes. 'Super Mario Bros. Wonder' supone el regreso del fontanero de Nintendo a las plataformas en 2D, pero lo más llamativo son las curiosas mecánicas que introdujo la compañía y que sorprendió a más de uno al ver aquellos primeros tráilers. Si aún no lo has jugado, se puede comprar en Fnac por 45,64 euros, aunque MediaMarkt lo tiene ahora mismo ligeramente más barato: por 45,45 euros.

'Metroid Dread'

En cierto modo ocurre lo mismo con la saga Metroid. Hemos visto muchas entregas hasta llegar a la que fue una de las grandes sorpresas de 2021. 'Metroid Dread' nos lleva a ponernos en la piel de Samus Aran para enfrentarnos a todo tipo de amenazas a través de una obra de acción y aventuras en 2D muy plataformero. Lo podemos encontrar por 45,64 euros en Fnac.

Imagen | Zac Edmonds en Unsplash, Nintendo

