El mundo creó 2.680 millonarios al día y España ya tiene más de un millón: así se reparte el mapa de la riqueza en nuestro país

Cada año, miles de personas en España cruzan una frontera invisible sin darse cuenta: la de convertirse en millonarios. Bien sea por una nómina elevada, una herencia o la revalorización de una vivienda, su patrimonio supera el millón de dólares.

El último Informe de Riqueza Global elaborado por UBS pone cifras a ese fenómeno, tanto en España como en el resto del mundo: el número de millonarios se incrementó en todo el mundo, y lo hizo al ritmo más alto en casi una década. España, con más de un millón de personas en ese club, ocupa un lugar destacado en el mapa de las grandes fortunas.

Se ha disparado la riqueza mundial

Según el informe anual de la entidad suiza UBS, la media de riqueza personal de todo el planeta se incrementó en un 10,8% durante 2025. Es una cifra muy superior al 4,6% que se registró en el informe del año anterior.

El crecimiento de 2025 ha sido el mayor avance desde 2017, sumando ya tres años consecutivos al alza. Los buenos rendimientos de la Bolsa tuvieron mucho que ver en este enriquecimiento global, con la fiebre por la IA como gran motor. El ladrillo también empujó fuerte en buena parte de los 56 mercados que analiza el informe.

Según se recoge en el informe, casi un millón de personas cruzaron la barrera del millón de dólares de patrimonio en solo doce meses, a razón de 2.680 nuevos millonarios al día. El diagnóstico coincide con lo que unas semanas antes publicaba la consultora Capgemini en su Informe de Riqueza Mundial 2026, que también apuntaba a un crecimiento patrimonial de récord entre el 1,1% de la población más rica.

Estados Unidos sumó la mitad de esos nuevos ricos con unos 440.000 millonarios que entraron a formar parte de ese selecto grupo. Le siguieron China, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia. En total, el planeta cerró el año con 57,5 millones de millonarios, que ya concentran casi la mitad de toda la riqueza mundial.

Cuántos millonarios hay en España

España fue uno de los países con mayor número de nuevos ricos, sumando 32.707 millonarios durante 2025. Eso implica un 3,1% más que el año anterior. Con eso, rozamos ya el millón de personas con patrimonios de más de un millón de dólares. Es un ritmo de crecimiento menor que el de otros grandes mercados como EEUU, pero basta para escalar posiciones.

Según los datos recogidos por la entidad financiera suiza, España ocupa el puesto 13 del ranking mundial en número de millonarios, por detrás de Italia y por delante de Suiza e India. La cifra equivale a que, cerca del 2,7% de los adultos del país y uno de cada 37 residentes tiene un patrimonio de más de un millón de dólares.

No obstante, y teniendo en cuenta el precio de la vivienda, hay un dato todavía más revelador de este incremento patrimonial. Por encima de estas personas que han superado el umbral del primer millón, hay otro grupo más pequeño y con más peso simbólico: el de los ultrarricos.

Se estima que 83.000 personas en España tienen entre 5 y 100 millones de dólares en activos. Son datos que confirman una tendencia ya conocida. Las grandes fortunas del país no dejan de engordar, con Amancio Ortega siempre arriba del todo.

Cómo se reparte la riqueza en España

Que el número de millonarios haya crecido en el último año no implica que la riqueza esté mal repartida. De hecho, según recoge El Español, España presenta un índice de Gini patrimonial de 0,57. Es un valor por debajo del de Estados Unidos (0,77), Suiza (0,68) o Alemania (0,67).

El índice de Gini es una medida que sirve para cuantificar la desigualdad de los ingresos en los países utilizando una base de 100. Las posiciones con puntuaciones más cercanas al 0 son aquellas con mayor equidad en la distribución de su riqueza, mientras que aquellas posiciones con un coeficiente de Gini más cercano a 100 son las que muestran una mayor brecha entre personas con pocos recursos y ultrarricos.

La estructura del patrimonio español tiene además un rasgo propio. Casi la mitad de la población tiene entre 100.000 y un millón de dólares. En conjunto, ese grupo acumula cerca del 60% de toda la riqueza del país.

Los millonarios controlan algo más de un tercio del total de la riqueza de todo el país. Y hay otro dato curioso: solo el 31% de la riqueza bruta de los hogares está en acciones, fondos o depósitos de inversión. Definitivamente, en España manda el ladrillo.

Las ciudades de España que concentran más personas ricas

La riqueza no se reparte igual por todo el territorio, sino que se concentra allí donde los dos principales motores de la riqueza se han hecho fuertes: en las finanzas y el ladrillo.

Madrid es, con diferencia, el gran imán para los millonarios en España. El 41,9% de los contribuyentes con más de tres millones de euros de patrimonio vive en la capital, frente al 22% que lo hace en Cataluña. Municipios como Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte o La Moraleja, en Alcobendas, registran las mayores rentas de toda España.

Barcelona ocupa el segundo puesto en este mapa, con Sant Cugat del Vallès como su municipio satélite más rico. La explicación a esta concentración de riqueza en Madrid y Cataluña es sencilla: Madrid concentra la mayoría de sedes corporativas de las grandes empresas del país, mientras que Barcelona se ha convertido en un polo de innovación e industria, posicionándose como dos enclaves atractivos para las grandes fortunas.

Por otro lado, Valencia y Málaga han ganado peso los últimos años como polos de negocio pero, sobre todo, por el potencial inmobiliario de su costa. Marbella, Estepona y Benahavís reúne ya más de 5.000 viviendas de más de tres millones de euros. Estadounidenses, británicos y alemanes son los principales compradores.

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Imagen | Pexels (Tima Miroshnichenko, RDNE Stock project)