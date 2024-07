La lección que 'Deadpool y Lobezno' deja a Marvel: sus fans ya no quieren "hacer los deberes" para entender sus películas

Soplan aires de cambio en Marvel. No es para menos: los flojos resultados de sus últimos años (casi siempre funcionando en taquilla, pero levantando el sentimiento generalizado de que la compañía es incapaz de estar a la altura de un evento de las dos últimas películas de los Vengadores) han llevado a plantear el singular paréntesis en el que nos encontramos ahora. En 2025 solo se ha estrenado una película del MCU: 'Deadpool y Lobezno'.

La pausa que continúa. Es un paréntesis peculiar, no un punto y aparte. Primero porque la tercera entrega de 'Deadpool' es ya de por sí una rareza: su narrativa que rompe continuamente la cuarta pared y que trata al resto de personajes del MCU como ficciones le ha servido para, a golpe de guiño, plantear una singular reflexión sobre la propia Marvel. Es la primera película de Disney que recupera a personajes de Fox como los mutantes y, más simbólicamente, a Lobezno. Finalmente, y también muy importante: ha sido un apabullante éxito de taquilla. La continuidad del MCU está asegurada en este impasse.

No a los deberes. Hace algo más de un año, Feige reconocía que uno de los grandes problemas del MCU era que a menudo los espectadores sentían que tenían que traer deberes hechos de casa para ver las nuevas películas. Durante un tiempo, especialmente con la llegada de Disney+, así fue: la frustrada saga de Kang era incomprensible si no se veía la serie de 'Loki' al completo y 'Quantumania', que es la tercera parte de una saga de un superhéroe específico. El multiverso en general está siendo un auténtico caos en ese sentido: aún vemos películas y series que hacen referencia a una serie como 'Wandavision', que se estrenó hace varios años.

El agotamiento en realidad es pereza. Se habla mucho del agotamiento de la fórmula superheroica, pero lo que esconde detrás no es el cansancio de la fórmula, sino la pereza del espectador ante la necesidad de ver series o películas que no le interesan para entender las que sí le atraen. La saga del multiverso, con todas sus posibilidades, está acentuando esa sensación, aunque sus aportaciones más celebradas, como 'Spider-Man: No Way Home' lo eran precisamente porque no exigían estar pendientes de varias series.

'Doomsday', una oportunidad. 'Doomsday' nace de la necesidad y de la estrategia. La saga de Kang no podia seguir adelante debido al despido de Jonathan Majors, así que había que recurrir a otro villano Marvel. Robert Downey Jr. se encargará de dar vida a la legendaria némesis de los Cuatro Fantásticos, pero también supone una oportunidad para Marvel: a dos años del estreno de 'Avengers: Doomsday' aún no sabemos nada de ella. Es refrescante, para variar: aunque quisieran, no tendrían tiempo de plantear tres series en Disney+ para sentar las bases de la llegada de Doom.

Los Cuatro Fantásticos quieren ir por su lado. Y todo esto se refuerza con 'Fantastic Four:First Steps', la película de la familia más emblemática de Marvel, de la que ya se ha dicho que, aunque obviamente tenderá puentes argumentales hacia otras películas del MCU (la misma presencia de Doom es muy posible que se adelante allí), funciona en su propio universo independiente, una especie de años sesenta retrofuturistas. Por supuesto que se encontrarán en algún momento con el resto de los héroes Marvel, pero también es un alivio que la película nazca desde una hoja en blanco, no como cola de una docena de arcos argumentales previos.

Bueno, pero 'Deadpool'... Habrá quien piense que todo eso es muy bonito, pero 'Deadpool y Lobezno' es una película llena de referencias, no se entiende si no se ha visto 'Logan', hay que "hacer los deberes"... y sí, eso es cierto, pero lo que exige es un conocimiento general de Marvel, y el argumento se entiende sin necesidad de ser un fan. Por supuesto, es una película por y para fans, pero su éxito multitudinario deja bien claro que no le cierra las puertas en las narices a nadie... y si lo hace en algún momento, lo rubrica con un chiste, que siempre sienta mejor.

Lo que viene. Es complicado predecir los próximos pasos de Marvel, de momento sumergidos en cierto oscurantismo. Sabemos, por ejemplo, que 'Thunderbolts' será una especie de 'Escuadrón Suicida' al estilo Marvel, y sí, está lleno de personajes procedentes de otras películas, pero con seguridad será perfectamente posible entenderla sin necesidad de ver todas las películas en las que salían previamente.

Y en ese sentido, 'Agatha, ¿quién si no?' firma casi el final de una época: una serie-secuela de la primera producción Marvel para Disney+, 'Wandavision'. Y aún así, el cambio de tono y estilo parece abundar en su posibilidad de disfrute como serie independiente. Marvel tiene las llaves para hacer como su eterna competidora, DC, en 2025: volver a abrir las puertas de la casa para que entre a jugar todo el mundo. Un pequeño salto al vacío, pero que puede brindarle muchas alegrías.

