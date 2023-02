'Avatar 3': todo lo que sabemos hasta la fecha de la tercera entrega de la saga de ciencia ficción de James Cameron

Pese al éxito apabullante de la primera 'Avatar', ha habido que esperar 13 años para que la tecnología que ha hecho posible su primera secuela esté disponible. Sin embargo, parece que los tiempos están marcados y las subsiguientes secuelas, tres más de momento, llegarán en mucho menos tiempo. De momento, 'Avatar 3' ya tiene fecha, argumento y algunos que otros detalles que continúan la historia que vimos en 'Avatar 2'. Esto es lo que sabemos hasta el momento de ella.

¿Cuándo se estrena 'Avatar 3'?

La fecha prevista es el 20 de diciembre de 2024. Actualmente, la película está rodada en un elevado porcentaje, tras un rodaje simultáneo con la segunda -principalmente en Nueva Zelanda- y lo que tiene por delante es el laborioso proceso de postproducción (y de edición, que parece que Cameron tiene nada menos que nueve horas de material). Así que cabe pensar que el cálculo para la fecha de estreno es más o menos adecuado y no se prevén retrasos.

¿Qué titulo definitivo tendrá 'Avatar 3'?

Por el momento es una de las grandes incógnitas que rodean la producción. Durante un tiempo se manejó el provisional de 'Avatar: The Seed Bearer', pero está sin confirmar. Tampoco hay, obviamente, carteles, imágenes o trailers.

¿De qué va 'Avatar 3'?

Continúan las peripecias de la familia Sully por Pandora. En esta nueva entrega tendrán que sobreponerse a la tragedia de haber perdido a un miembro del pequeño grupo, mientras la guerra contra los humanos se va extendiendo por Pandora y va afectando a más y más tribus Na'Vi. Entre las novedades más interesantes en cuanto a la sinopsis, tenemos la aparición de un nuevo clan basado en la ceniza y el juego (como anteriores tribus que conocimos se basaban en los bosques y el agua) y presenciaremos un cambio de narrador: de Jake a Lo'ak.

Así lo contaba Cameron en una entrevista: "Lo'ak surgió como un personaje con el que la gente se identificaba, así que puede que encuentre formas de... ahora, ya es el narrado... oh, estoy desvelando algo, pero no pasa nada. Cada uno de los Avatares... Creo que podría ser intrigante para la gente pensar en lo que está por venir. Jake fue nuestro narrador vía voz en off para la película 1 y la película 2, y tenemos un narrador diferente para cada una de las películas posteriores. Lo vemos a través de los ojos de un personaje diferente, y la película 3 es a través de los ojos de Lo'ak".

¿Es una continuación lineal de 'Avatar 2'?

Sí, pero al parecer esta no será la tónica habitual. Ya sabemos que las entregas posteriores darán un salto en el tiempo y ambientarán su acción en la Tierra, así que posiblemente esta tercera será la culminación de la historia de los Sully.

Entre los actores que se incorporan al reparto, los más conocidos son Michelle Yeoh ('Todo a la vez en todas partes'), Oona Chaplin (Talisa en 'Juego de Tronos') dando vida a Varang, líder de la nueva tribu Na'vi y David Thewlis ('Harry Potter y el Prisionero de Azkaban'), pero no hay detalles sobre qué importancia exacta cobrarán en esta tercera parte.

¿Sigue James Cameron al frente de Avatar 3?

Por supuestísimo. James Cameron seguirá dirigiendo la tercera entrega, pero el cambio más importante viene en el apartado del guión. La segunda parte fue obra de Rick Jaffa y Amanda Silver, en colaboración con el propio Cameron. Esta tercera la coescribe con Shane Salermo, cuyos créditos más importantes son 'Salvajes', una semidesconocida película de Oliver Stone de hace una década y figurar como coautor de la historia de 'Avatar 2'.

Lo que no está tan claro es que Cameron siga como director en entregas posteriores a la tercera, ya que piensa que debería ir entrenando a alguien para que haga ese trabajo.

¿Dónde se ha rodado 'Avatar 3'?

'Avatar 3' se ha rodado de forma simultánea con 'Avatar 2', es decir, que empezó el 25 de septiembre de 2017 en Nueva Zelanda. El rodaje concluyó a finales de diciembre de 2020, tres años después. Rodar allí proporcionó beneficios fiscales a la producción, a cambio de un estreno mundial en Wellington y el gasto de 500 millones de dólares neozelandeses en producción neozenlandesa. La producción se vio ocasionalmente interrumpida por la pandemia, pero el gobierno de Nueva Zelanda concedió un visado exclusivo al equipo para que retomaran el rodaje en 2020, lo que convirtió a la segunda y tercera entregas de Avatar en las primeras producciones de Hollywood en retomar los rodajes.