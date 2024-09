James Cameron ya piensa en qué hacer cuando acabe con 'Avatar', y ha comprado los derechos de un libro para adaptarlo

Aunque los planes de desarrollo de la franquicia 'Avatar' parecen eternos y que se van a prolongar indefinidamente, James Cameron ya anda pensando en qué hacer cuando acabe con las peripecias en el planeta Pandora. Según informa Deadline, su plan es dirigir una película sobre la bomba atómica, y para ello ha comprado los derechos de una novela aún no publicada, 'Ghosts of Hiroshima', de Charles Pellegrino.

El libro de Pellegrino llegará a las tiendas en agosto de 2025 y será una continuación de su libro de 2015 'Last Train from hiroshima', aunque la película de Cameron convertirá ambos en una sola historia. Pellegrino y Cameron ya se conocían: el primero ha sido asesor científico del director en las películas de 'Avatar' y en 'Titanic', y ha publicado varios libros sobre el hundimiento del famoso crucero, como 'Ghosts of the Titanic'.

En la película, Cameron seguiría en parte la historia real del ingeniero de 29 años Tsutomu Yamaguchi, conocido por ser la única persona que sobrevivió a las dos bombas atómicas lanzadas sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba de viaje de negocios en Hiroshima el 6 de agosto cuando el ejército estadounidense bombardeó la ciudad, y regresó en tren a Nagasaki al día siguiente, donde también sobrevivió al bombardeo del 9 de agosto.

"Es un tema sobre el que he querido hacer una película, para lo que he estado luchando durante años. Conocí a Tsutomu Yamaguchi. Estaba en el hospital. Nos estaba pasando el testigo de su historia personal, así que tengo que hacerlo. No puedo darle la espalda", declaró Cameron a Deadline. En estas tragedias de las que escapó Yamaguchi murieron entre 110.000 y 210.000 personas. La singular historia será el primer proyecto ajeno a la saga 'Avatar' que afronta Cameron desde 1997, cuando estrenó 'Titanic'.

