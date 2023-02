'Avatar 2' ya es la tercera película más taquillera de la historia. Dice mucho de James Cameron... pero aún más de Disney

Lo de James Cameron será estudiado, sin duda, en los libros de historia del cine: actualmente, nada menos que tres de las cinco películas más taquilleras de la historia del cine vienen firmadas por él. Un hito que se ha reforzado con la subida al puesto 3 de 'Avatar 2', dejando atras a su propia 'Titanic'. Cifras históricas que hasta ahora no estaban al alcance de ningún otro creador de Hollywood.

De este modo, la primera secuela de 'Avatar' consigue la cifra de 2.243,3 millones de dólares mientras que 'Titanic' rasca 2.242,8 millones (seguirá subiendo gracias a su reciente reestreno en salas, aunque no a la velocidad de 'El camino del agua'). Atrás quedan 'Titanic' y 'Star Wars: El despertar de la Fuerza', mientras que por delante le quedan 'Vengadores: Endgame' (2.799,4 millones) y la propia 'Avatar' (2.923,7 millones)

Disney: un auténtico coloso

Desde luego, este nuevo ranking dice mucho sobre Cameron y su capacidad para facturar un éxito tras otro (¿acabaremos viendo a 'Avatar 3' entrando en esa cima del mundo de la taquilla?), pero aún más sobre Disney. Porque la Disney clásica de hace unos años apenas tiene películas en el Top 10 (apenas el remake de 'El Rey León' en el noveno puesto). Pero después de las adquisiciones de los últimos años (es decir, Marvel, Lucasfilm, Fox) las cosas cambian: las cinco películas del Top 5 son de Disney.

Y eso no es todo: si nos vamos al Top 10, donde abundan películas de Marvel y 'Star Wars' solo hay una película que no pertenezca a Disney: 'Jurassic World', de Universal. Es decir, el 90% de las películas más taquilleras de la historia son de Disney (aunque históricamente, algunas como 'Avatar' o 'Titanic' no lo eran cuando se estrenaron): claramente estamos ante un monopolio de los éxitos cinematográficos. Cada cual tendrá que preguntarse hasta qué punto eso nos beneficia a los espectadores