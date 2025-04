La IA móvil promete, pero solo veo trucos repetidos. El verdadero as bajo la manga se llama "agente" y viene de camino

Como no podía ser de otra manera, la IA ha llegado también a nuestro móvil, principalmente de la mano de dos protagonistas: Apple Intelligence en un lado, Google Gemini en el otro. No obstante, en cuestión de un año, hemos pasado de que casi ningún fabricante tenga IA a que muchos protagonistas de la industria ahora peleen en la clásica carrera.

Samsung fue pionera en unos primeros pasos de Galaxy AI en las que envolvía a la IA generativa con unas utilidades: transcripción grabaciones de voz, traducción simultánea y generaciones de fondos de pantalla, por citar algunas. Más de un año después, las suites de IA para el smartphone se han multiplicado. Y aún así, todavía queda un largo camino por recorrer.

Aunque estas herramientas son un primer paso, la verdadera revolución pendiente es la IA agéntica, capaz de realizar tareas complejas de forma autónoma. Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos significativos que limitan su potencial actual.

El siguiente paso son los agentes

Después de presenciar el MWC 2025, queda claro que la IA no ha sido el tema central, aunque sí de los más mencionados. Evidentemente, ha tenido sus ratos de protagonismo, con rimbombantes "AI" por varios frentes: Motorola, Honor, Realme y Samsung han presumido de suites para Android.

MagicAI, Next AI, HyperAI... prolongan el recorrido de Galaxy AI, que por cierto, también se ha superado a sí misma con la llegada de los Galaxy S25. ¿Cómo de mejor es respecto a la versión primeriza? Básicamente hablamos de dos habilidades más, que giran en torno a la personalización. Un paso corto pero seguro, que en esencia no dista mucho de lo que pude poner a prueba el pasado año.

De las mencionadas, la que más me sorprendió fue MagicAI, la suite de IA de Honor (integrada en MagicOS) y su ambicioso Honor Alpha Plan. Por un simple motivo: ya introduce el concepto de agentes de IA.

No es solo una IA que responde, sino una que puede entender un objetivo complejo, planificar pasos y ejecutar acciones de forma proactiva a través de diferentes aplicaciones y servicios para lograrlo (por ejemplo, planificar y reservar un viaje completo, no solo buscar un vuelo).

Estos agentes o IA agéntica contrastan con las funciones actuales, que son más reactivas o limitadas a una sola tarea o app. Google ha dado unos pasos tímidos con las extensiones de Gemini, pero hay un problema a tratar: la interoperabilidad entre servicios.

Para que un agente reserve una mesa o pida comida, necesita interactuar fluidamente con cualquier app de restaurantes o reparto, que a su vez requiere APIs estandarizadas o un nivel profundo de integración que, de momento, no existe de forma generalizada. Por otro lado, estas demostraciones tienen una importante limitación: controlan la pantalla y no permiten al usuario seguir usando el móvil mientras el agente actúa. Deja esa sensación de que la máquina lo hace por nosotros, pero nos bloquea la propia máquina.

En la demostración, la IA de Honor pudo interaccionar con el teléfono y el mundo real: ante la información de que el brillo de su pantalla estaba muy alto, el móvil respondió con las instrucciones a la vez que lo reducía. De igual manera, es capaz de reservar mesa en un restaurante, ejecutando su respectiva app automáticamente.

Seguramente esa sea la dirección correcta de la IA móvil, aunque es pronto para decirlo. En el camino, varios actores deben tomarse de la mano: no en vano, pedir comida online no es solo tarea de Google u Honor, en este caso. Ahora bien, no solo son útiles estos agentes, sino también el resto de herramientas que los fabricantes están sumando a sus capas de personalización.

Galaxy AI no es la única

Es sencillo destacar a la citada Galaxy AI de Samsung: fue pionera en incorporar herramientas basada en IA generativa, eso sí, junto a Google. 'Rodea para buscar' abrió el camino y ahora está presente en un gran número de móviles Android. Es por ello que tanto los Pixel y Galaxy, como el resto de fabricantes, poseen ahora unas funciones comunes. Que además quedan lejos de los citados agentes.

La diferencia la marca la capa de personalización. Fuera de lo que Google presta a sus socios, lo interesante es conocer la apuesta de fabricantes como Honor, Xiaomi, Realme que ya intentan seguir la pista de Galaxy AI. Esto es lo que me he encontrado.

Empiezo por la más desconocida en Europa, una Tecno que perfectamente podría rivalizar con las más fuertes del sector. Su Tecno AI, no se aleja de lo visto en otras suites de herramientas: restauración de fotografías antiguas, transformación de retratos en animaciones, un asistente de llamadas. En definitiva, nada nuevo bajo el sol.

Xiaomi, que ha anunciado la llegada de su HyperAI en los nuevos Xiaomi 15, también propone una conjunción de herramientas similar: AI Writing genera mensajes por nosotros, AI Speech convierte la voz en texto, tiene un traductor en tiempo real, generación de imágenes, borrador de objetos (ejem Google Fotos) e incluso una función destinada a la grabación de vídeo cinemático.

Es más extensa que en otros fabricantes, pues Xiaomi ya contaba con esta suite de IA en China desde hace tiempo. Como vemos, la fotografía es uno de los aspectos más manejados por la IA, a la par que herramientas de productividad. Hay otras que intentan diferenciarse, entre ellas la mítica Motorola, ahora bajo el amparo de Lenovo.

Las funciones IA de Motorola se asemejan a lo visto en Project Astra de Google (ahora integrado en Gemini Live)

Moto AI es el nombre que recibe su sistema de IA, y no solo incide sobre los teléfonos: Motorola añade su propio agente a los auriculares más avanzados del catálogo. Presencié una demostración que apuntaba maneras, por más que tuvo algún retraso puntual, dado por la conexión a Internet.

Este sistema incluye un asistente de voz al más puro estilo Gemini: capaz de organizar la agenda, guardar anotaciones en un diario personal y como no, mejoras en el procesado fotográfico para evitar tomas borrosas. Por ahora, Motorola no tiene muchos modelos compatibles con Moto AI: tan solo el Edge 50 Ultra y los Razr 50 y Razr 50 Ultra.

Realme, y su NextAI, miran de forma similar a la aplicación de la IA al teléfono móvil. HyperImage+ forma parte de ella, como un conjunto de algoritmos capaces de mejorar la fotografía. Como otras, añade herramientas para eliminar personas indeseadas, resumir grabaciones de voz y transformar bocetos, además de un curioso AI Smart Loop que permite arrastar cualquier elemento en pantalla para llevarlo a otras aplicaciones (por ejemplo para compartir una imagen en WhatsApp, desde el navegador).

Como has podido comprobar, la mayoría de estas funciones son comunes, y a menudo derivadas de capacidades de Google o réplicas de otras ya existentes. A pesar de sus utilidades concretas, no representan lo que se espera en el futuro próximo: son colecciones de funciones, no sistemas proactivos ni autónomos. Ningún fabricante, tampoco Samsung, ha implementado una IA verdaderamente agéntica a gran escala, debido a las limitaciones que mencioné.

Siento que puede (y debe) dar mucho más de sí

Después de conocer en profundidad todo el software rebozado con IA propuesto por las diversas firmas, emerge una conclusión clara sobre el estado actual y su potencial futuro. Si bien funciones como la traducción instantánea, la transcripción o la edición fotográfica son útiles en situaciones concretas –como estar en el extranjero o mejorar una imagen–, es fácil percibir que la mayoría de las suites ofrecen capacidades similares.

Sin embargo, repitiéndome, el verdadero salto cualitativo que transformaría la experiencia móvil reside en la IA agéntica: sistemas capaces de comprender objetivos complejos del usuario y actuar de forma proactiva y autónoma a través de diferentes aplicaciones y servicios para lograrlos. La razón por la que esta visión agéntica aún no es una realidad generalizada, y por la que muchas suites actuales pueden sentirse limitadas o iterativas, radica en obstáculos técnicos y de ecosistema fundamentales:

Interoperabilidad Limitada: las aplicaciones no se comunican fácilmente entre sí, dificultando que los agentes realicen tareas complejas que involucren varios servicios.

las aplicaciones no se comunican fácilmente entre sí, dificultando que los agentes realicen tareas complejas que involucren varios servicios. Ejecución en primer plano: los agentes vistos controlan la pantalla y bloquean el uso del móvil, en lugar de operar discretamente en segundo plano, lo cual requiere mayor integración con el sistema operativo.

los agentes vistos controlan la pantalla y bloquean el uso del móvil, en lugar de operar discretamente en segundo plano, lo cual requiere mayor integración con el sistema operativo. Dependencia de la nube y potencia: requieren conexión constante a internet para muchas tareas. La IA local está en pañales en comparación.

requieren conexión constante a internet para muchas tareas. La IA local está en pañales en comparación. Privacidad y seguridad: dar acceso autónomo a datos y apps a una IA será la próxima preocupación para el usuario. Conlleva importantes riesgos que necesitan controles y transparencia.

Sigue quedándome esa incógnita de cuándo será útil para el grueso de usuarios, fuera de situaciones concretas como estar en el extranjero o el sutil placer de convertir un garabato en una bonita imagen. La IA para el móvil necesita dar un paso más, ser útil para cada momento: en este sentido, pienso que Samsung ha dado un pasito, pero sí, uno más bien corto con Now Brief.

Del resto, pues sí, para situaciones en las que prima la productividad, son útiles. Sin embargo, nada nuevo que no sepamos de la IA generativa, y que el propio ChatGPT no pueda hacer. Luego, están las promesas en torno a la IA para la fotografía, poco tangibles, a excepción de alguna como el tremendo zoom del que presume Oppo y también Honor. Eso sí, se difuminan con el propio procesado de imagen de las cámaras Android.

No soy ni seré negacionista de la IA, mucho menos en mi dispositivo preferido. Sin embargo, para que la IA móvil despliegue sus potenciales posibilidades y se convierta en una herramienta verdaderamente transformadora en el uso diario, es necesario abordar estas limitaciones fundamentales. Quizá en la próxima generación veamos avances más significativos hacia un ecosistema que permita a los agentes de IA operar de forma integrada, autónoma y útil en cada momento, cumpliendo la promesa que hoy solo se vislumbra. El estado actual, aunque prometedor en algunos frentes, dista mucho de ese futuro agéntico.

