Casi ningún fabricante de móvil está pensando en su propia IA para sus dispositivos. Tiene bastante lógica

La IA móvil es cosa de dos. Eso es al menos lo que parece si uno echa un vistazo a la evolución de este mercado. La mayoría de fabricantes no están dedicando recursos propios a este apartado, y parecen dejar vía libre para que quienes ya dominan este mercado —Apple y Google— dominen también ese hipotético futuro repleto de funciones de IA.

Solo Apple y Google mueven ficha. De los grandes fabricantes de móviles, solo Apple y Google parecen interesados en desarrollar modelos de IA para sus dispositivos. Apple Intelligence y Gemini respectivamente han comenzado a ofrecer funciones de IA generativa en los iPhone y los Pixel, algo que los diferencia de casi toda la competencia.

Samsung, un caso especial. El gigante surcoreano fue el primero en presumir de funciones de IA en los Galaxy S24 a principios de año, pero la inmensa mayoría de las opciones integradas dependían en realidad de Google. La firma no obstante sigue trabajando en su propio modelo de IA generativa, y hace unos días presentó Gauss2, aunque su introducción en los móviles de la compañía es incierta. Tienen, eso sí, una versión "Compact" de ese LLM que teóricamente está pensado para smartphones.

Xiaomi. Lei Jun dejó claro en un evento en agosto cómo su apuesta por la IA es una que dependerá de su recién anunciada alianza con Google. Sus dispositivos de gama alta en mercados internacionales aprovecharán Gemini y Google Cloud. La empresa parece estar desarrollando un modelo propio llamado MiLM, pero de momento parece destinado a funcionar solo en China continental.

En el mercado Android, Google tiene muchas papeletas. Lo que ocurre con Xiaomi ocurrirá con otros fabricantes como OPPO o Vivo anunciaron acuerdos similares con Google en materia de funciones de IA. Es desde luego el camino lógico para todos estos fabricantes, que delegan la parte de la experiencia software en Google. Lo hicieron primero al adoptar Android, pero también lo vimos con su adopción de sus servicios y aplicaciones y de componentes como el asistente de Google. Solo Samsung trató de plantear una alternativa con Bixby.

Crear un modelo de IA es demasiado costoso. Todos estos fabricantes han tomado una decisión lógica. Crear un modelo de IA desde cero y adaptarlo a sus necesidades específicas es demasiado costoso. Estamos viéndolo en las gigantescas inversiones que empresas como Apple, Google o Microsoft están haciendo en este mercado.

No parece probable que a corto plazo la situación vaya a cambiar, y la razón es sencilla: incentivos. El uso actual de los modelos de IA generativa en móviles es residual, y todo apunta a que la situación no va a cambiar a corto plazo

Y por ahora no parece compensar. No solo eso: las funciones presentes en nuestros smartphones tienen por el momento poco alcance y, como sucede con las notificaciones de iOS con Apple Intelligence, pueden acabar generando más críticas negativas que positivas. La rentabilidad económica de tales inversiones es por ahora muy escasa, y las grandes tecnológicas ya han avisado de que esto es una apuesta a largo plazo. Para la mayoría de empresas, la magnitud de esas inversiones y la incertidumbre respecto a su rentabilidad hace que prefieran no mover ficha y acudir a socios que sí lo estén haciendo.

Lo que pasó con buscadores podría pasar con la IA. A priori el escenario se asemeja al que ya vivimos con los buscadores. Los fabricantes de móviles no desarrollan los suyos propios, sino que llegan a acuerdos —sobre todo con Google— para utilizar su buscador por defecto en sus dispositivos. Con la IA podría ocurrir lo mismo, y podríamos asistir a un futuro en el que por defecto las funciones de IA sean de Google tras estos acuerdos.

Pero hay mucha competencia. Al contrario de lo que sucede en el mundo de los buscadores de internet, la competencia en modelos de IA generativa es realmente notable, y puede que asistamos a un escenario más diverso. Microsoft, OpenAI, Anthropic o Meta seguramente intenten conquistar nuestros móviles con sus modelos de IA ya que no pueden hacerlo de otro modo. Lo tendrán difícil, sobre todo porque las opciones por defecto que usan tanto Apple como Google suelen acabar ganando la partida en la mayoría de los casos.

Cuestión de incentivos. No parece probable que a corto plazo la situación vaya a cambiar, y la razón es sencilla: incentivos. El uso actual de los modelos de IA generativa en móviles es residual, y todo apunta a que la situación no va a cambiar a corto plazo. Quizás los agentes de IA logren plantear usos atractivos para los usuarios, pero hasta que esa u otra tendencia demuestre que tiene sentido, invertir miles de millones de dólares en crear un modelo y entrenarlo parece una apuesta demasiado arriesgada para la inmensa mayoría de fabricantes de móviles.

En Xataka | Google lanza Gemini para los iPhone. Es todo un adelantamiento por la derecha a Apple