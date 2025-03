Hay dos claros ganadores en la carrera de la IA en móviles. El resto llega mal y tarde

Hay una clara carrera que la mayoría de fabricantes quieren liderar: la de la inteligencia artificial. Si hay una compañía que quiso apostar con toda la carne en el asador por la IA esa ha sido Samsung, con su concepto Galaxy AI.

Aunque su software tiene gran base propia, el apoyo en Gemini Nano es la clave de buena parte de sus funciones. Este modelo de Google está abierto al resto de fabricantes, quienes han ido implementando en mayor o menor medida estas funcionalidades.

Vamos a contarte quiénes están liderando la carrera de la IA en teléfonos móviles, y cómo se dibuja el escenario para el corto plazo, ya que la evolución de cada ROM está empezando a ser relativamente predecible.

Samsung, el líder absoluto

Samsung es la compañía que mejor lo está haciendo con la IA, por mucho. Las funciones de Galaxy AI parten de las funciones básicas de Gemini Nano, pero se complementan con la interpretación de Samsung para brindar a sus dispositivos aún más funciones específicas y exclusivas.

Traducción y transcripción de llamadas en tiempo real, modo intérprete, transcripción de voz a texto en app grabadora, circle to search mejorado y adaptado al S-Pen, traducción nativa en apps como WhatsApp, y un motor generativo de imágenes mediante prompts de texto o sobre nuestro propio trazo.

Del mismo modo, tenemos la promesa de que las apps interactuarán entre sí de forma natural, empezando por básicos como WhatsApp. Esta es una función en la que ninguno de sus rivales está trabajando, y que aporta aún más valor a la familia.

Funciones que llegaron en los Galaxy S24 y que se han refinado en la familia Galaxy S25. A día de hoy, ningún teléfono cuenta con el potencial a nivel generativo, con las funciones de traducción tan pulidas ni la calidad de resumen.

Google tiene el modelo, pero no las herramientas

Google tiene un arma de doble filo. Es quien ha creado el modelo Nano que alimenta la IA de la mayoría de teléfonos Android, pero lleva tanto tiempo implementando IA en sus apps, que hay funciones que ni siquiera entendemos como IA (aunque lo son). A efectos prácticos, esto es incluso positivo, y le hace llevarse el segundo puesto.

Google es líder en eliminación de objetos a través de Google Fotos, lo hace genial transcribiendo voz a texto, es capaz de reimaginar lo que ha sucedido en nuestras fotografías, y tiene una integración con Gemini bastante completa.

Los Pixel siguen otorgando la experiencia más limpia, y esto tiene relación con la IA: usar un móvil de Google es usar funciones nativas a las que ya estamos acostumbrados y, aunque estén basadas en IA, no la percibimos como algo externo ni novedoso. Es simplemente nuestro Pixel funcionando como debe.

Apple llega a medias, pero llega

Apple Intelligence ya funciona en España, a través de la beta para desarrolladores de iOS 18.4. Actualmente es de las pocas compañías que tiene su software en beta: el resto lleva al menos un año implementando funciones de IA de forma estable. Pese a ello, y aunque su funcionamiento tiene bastante margen de mejora, hay algunas características que hacen Apple brillar frente a algunos de sus rivales. Y eso no habla precisamente bien del resto de funciones que se están implementando en Android.

La clave es que sus rivales se basan en Gemini como asistente. Un asistente que, por el momento, no puede hacer demasiadas cosas. Apple ha integrado ChatGPT en Siri, y esta es una fusión que no habíamos visto hasta la fecha. He de decir que, con el paso de los días, la experiencia va siendo cada vez más positiva, aunque siga bastante verde. De hecho, la misma Apple ha admitido que no está lista para implementar a la nueva Siri en su IA, apuntando que hasta 2026 no la conoceremos.

El resto de funciones son bastante similares a lo que propone el modelo Gemini: resúmenes, transcripciones, eliminación de objetos y personas... Todo funciona bastante por detrás de lo que consigue Samsung y, por el momento, no hay una sola función en la que brille por encima de sus rivales.

La clave con Apple es que, en algún momento, Siri será capaz de leer todo lo que hay en la pantalla para entender la petición que buscamos.

Qué están haciendo los fabricantes chinos

OPPO, Xiaomi, Honor y fabricantes como Vivo tienen interpretaciones bastante distintas. Dentro de China, OPPO está liderando la carrera de la IA. OPPO introdujo su OPPO AI con los Reno 12, y he de reconocer que funciona bastante bien. La eliminación de objetos es una de las mejores que hemos visto hasta la fecha, es capaz de transcribir voz a texto y tiene funciones útiles, como detectar personas con los ojos cerrados en fotografías para "abrirlos" por IA.

El resto de funciones son bastante menores, como la eliminación de reflejos en fotos, aumento de nitidez de forma artificial, y generación de avatares por IA.

Xiaomi llega bastante tarde con HyperAI, implementando las funciones que ya hemos visto en el resto de sus rivales, pero con un funcionamiento bastante pobre. Tanto, que ni siquiera es buena eliminando personas de las fotos, algo que hace Google Fotos desde hace unos años.

Honor tiene a Yoyo como agente de IA, pero en España no realiza demasiadas funciones. En China, este agente ahora funciona junto a DeepSeek y entiende lenguaje natural, apuntando maneras. Sabiendo el estado de la carrera en el que se encuentran, Honor ha invertido más de 10.000 millones de dólares para su Honor Agent AI, una apuesta por la comprensión de lenguaje natural dentro de las propias apps nativas. Aún está en fase de desarrollo.

Imagen | Xataka

