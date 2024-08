He probado "Reimagine" en el Google Pixel 9. Me ha asustado y entusiasmado a partes iguales

Cuando leí -y vi algunos ejemplos- sobre Reimagine, la nueva función de los Google Pixel 9 Pro XL y Google Pixel 9, no pude evitar pensar "ya está aquí el enésimo editor de fotos por IA". No dejaba de tener cierta razón, pero tras poder probar a fondo cómo funciona, tengo claro que es el editor más potente hasta la fecha.

La función es sencillamente brutal. Hasta el punto de que es fácil generar imágenes sencillamente indistinguibles para el ojo humano. Es tan realista que, en ocasiones, me ha resultado incluso incómoda.

Cómo funciona Reimagine

Reimagine está integrada dentro del editor mágico de los Google Pixel, por lo que necesitamos tener las fotografías con la copia de seguridad hecha en Google Photos. Para activarla, no tenemos más que seleccionar cualquier parte de la foto. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera.

No solo podemos remplazar cielos u objetos, podemos inventarnos lo que nos plazca seleccionando cualquier parte de la fotografía. El editor nos indica que "solo se admiten peticiones en inglés". Tengo una buena noticia, esto no es cierto. En mi experiencia, los prompt funcionan perfectamente en español y no he notado grandes diferencias respecto a escribirlos en inglés.

Esta es una fotografía que tomé en una genial ruta por la célebre carretera de la cabra, rumbo a la costa granadina. La tomé con un Google Pixel 6, y aún preserva una calidad excelente. Pero tiene algunos problemas. El primero es que, realmente, no estaba nublado. Hacía un día estupendo.

Tampoco hubo ningún gamberro que dibujase un grafiti en el suelo, y ni mucho menos había neumáticos tirados por el suelo. Con esto quiero contarte dos cosas: Reimagine funciona en cualquier foto que tengamos en nuestra galería y, en segundo lugar, su potencial es prácticamente ilimitado.

Fotografía generada con Reimagine

Es sencillamente fascinante cómo, incluso sin contar con datos de profundidad de campo de otros teléfonos -esta fotografía fue tomada con un iPhone 14 Pro Max-, es capaz de aislar perfectamente al sujeto, sea humano o no.

Reimagine es bastante bueno -si la fotografía ayuda y es fácil de recortar- generando profundidad de campo

Entiende todo tipo de instrucciones, como la de añadir ligera profundidad de campo. Esto es especialmente importante para que las fotografías no parezcan un copia pega. ¿Quieres ver la fotografía original? Es algo menos romántica.

De hecho, si no fuese por las letras de fondo -la IA sigue pasándolo fatal a la hora de generarlas-, hubiera apostado todo a que la fotografía generada por IA era la original.

Los ejemplos son tan divertidos como infinitos. Nuestro perro Nexus sale muy guapo en la primera foto. Pero ni se llama Nexus ni es un perro. No existe, le he pedido a la IA que genere un perro blanco tumbado en el suelo.

Algo similar sucede en la segunda fotografía. Los spaguetti tienen una pinta brutal, pero no estaban ahí. La fotografía simplemente es un test que compara el balance de blancos de una fotografía idéntica. Ha respectado las proporciones del plato, ha quitado el pan, y ha creado un nuevo plato. El prompt no puede ser más sencillo: "spaguetti".

Si queremos llevar la IA al límite, nadie nos lo impide. He cambiado la pantera por un león y el aburrido fondo gris del museo por un atardecer en la sabana africana. bastaría con un poco de edición para que la segunda fotografía colase perfectamente como una real.

La principal limitación de Reimagine es que forma parte del paquete de herramientas de pago de Gemini Advanced. Con los Pixel 9 tenemos un año gratis de suscripción. Pasado este tiempo, tocará pasar por caja.

Sea como fuere, Reimagine es la prueba de lo que la IA generativa puede llegar a hacer con cualquiera de las fotografías de nuestra galería. Un escenario que plantea

