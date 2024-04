El Editor Mágico de Google pronto estará disponible para todos los públicos. Pero en modo "freemium", eso sí

Las fotos dejaron de ser lo mismo cuando Google anunció su Editor Mágico. La herramienta de IA permitía añadir y quitar todo tipo de elementos de nuestras fotos para mejorar su aspecto pero también para transformar la realidad. La opción estaba solo disponible para usuarios de pago de Google Photos, pero la empresa pronto la abrirá a todos los públicos... con algunos requisitos.

Editor Mágico para todos. Hasta ahora las herramientas de IA de Google Photos estaban solo disponibles para los móviles Google Pixel y para los suscriptores de pago de su plataforma de fotos. Sin embargo Google ha anunciado que esas herramientas estarán disponibles para todos los usuarios.





Qué podremos hacer. El anuncio implica que los usuarios tendrán acceso tanto al Editor Mágico como a otras herramientas de IA. Por ejemplo, el Borrador Mágico —que borra elementos no deseados en las fotos—, Photo Unblur —que usa aprendizaje automático para aumentar la definición de las imágenes— o Portrait Light —que permite cambiar la fuente de luz en nuestras tomas.

¿Por qué lo hacen? Las opciones de IA de Google Photos eran un argumento poderoso para convencer a los suscriptores, pero cada vez más herramientas ofrecen características similares. Esa competencia puede haber sido uno de los motivos de "liberar" estas funciones para que los usuarios opten por seguir usando Google Photos, aunque sea en su versión gratuita.

Requisitos. Estas herramientas comenzarán a abrirse a todos los públicos a partir del 15 de mayo, y podrían tardar semanas en llegar a todos los usuarios de Google Photos. Los usuarios de Chromeboks tendrán que tener al menos un Chromebook Plus con al menos 3 GB de RAM y ChromeOS 118 o superior. En móviles será necesario contar con Android 8.0 o superior, mientras que los usuarios de iPhone tendrán que tener iOS 15 o superior. Las tabletas Pixel, por cierto, también tendrán acceso a estas herramientas, otra buena noticia.

Un Editor Mágico "de prueba". El Editor Mágico es la joya de la corona y su capacidad para editar el fondo o los objetos que protagonizan la imagen es asombrosa. Esta herramienta estará disponible en todos los Pixel, pero el resto de dispositivos Android e iOS podrán utilizarlo para guardar 10 imágenes al mes. Si quieren más, tendrán que suscribirse a Google One y pagar un mínimo de 10 euros al mes por "desbloquear" esa importante limitación. La herramienta 'Best take', que combina varias tomas similares de fotos de grupo y crea una en la que todo el mundo "sale bien", seguirá siendo exclusiva de los Pixel 8/Pro.

El resto de funciones de IA, ilimitadas. Afortunadamente el resto de herramientas no harán necesaria una suscripción a Google One. Magic Eraser, Photo Unblur, Sky Suggestions, COlor Ppo, HDR Effect, Portrait Blur, Portrait Light, Cinematic Photos, los estilos del Collage Editor y los Video Effects sí podrán usarse sin limitaciones.

Viva lo freemium. La táctica de Google es clara: con ese acceso a muchas funciones pero la restricción de las más potentes hace uso de la filosofía freemium, permitiendo usar buena parte de sus herramientas pero usándolas como cebo para que nos suscribamos a los planes de Google One que dan acceso ilimitado a todas ellas. Una estrategia interesante y que seguramente dará frutos.

En Xataka | Las cámaras de los Google Pixel 8, explicadas: la IA toma el control para gobernar en la fotografía móvil