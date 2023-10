Las cámaras de los Google Pixel 8, explicadas: la IA toma el control para gobernar en la fotografía móvil

Google presentó ayer los Google Pixel 8 y Google Pixel 8 Pro, sus dos propuestas para la gama alta. La ambición es mayor que nunca: evoluciones a nivel de procesador, la promesa de siete años de actualizaciones de sistema operativo y un sistema de cámaras bastante mejorado, sobre todo en el modelo Pro.

Vamos a explicarte al detalle cómo funciona el conjunto de cámaras de estos dos dispositivos, que vienen con el objetivo de todos los años: intentar convertirse en los máximos referentes en fotografía móvil.

Especificaciones técnicas de los Google Pixel 8 y Google Pixel 8 Pro



Google Pixel 8 GOOGLE PIXEL 8 PRO pantalla Actua Display OLED 6,2" 2400 x 1080 px LPTO 120 Hz Gorilla Glass Victus 2 Super Actua Display OLED 6,7" 2.992 x 1.344 px (489 ppp) LPTO 120 Hz Gorilla Glass Victus 2 procesador Google Tensor G3 Chip de seguridad Titan M2 Google Tensor G3 Chip de seguridad Titan M2 ram 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X almacenamiento 128 / 256 GB UFS 3.1 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 sistema operativo Android 14 7 años de actualizaciones Android Android 14 7 años de actualizaciones Android cámaras traseras Principal: 50 Mpíxeles f/1.65 Ultra gran angular: 12 Mpíxeles f/2.2 Night Sight en foto y vídeo Principal: 50 Mpíxeles f/1.65 Ultra gran angular/Macro: 48 Mpíxeles f/1.95 Telefoto: 48 Mpíxeles f/2.8, zoom óptico 5x Super Res Zoom 30x Night Sight en foto y vídeo cámara frontal 10,5 Mpíxeles 10,5 Mpíxeles, f/2.2 batería 4.575 mAh Carga rápida a 27 W Carga rápida inalámbrica a 18 W 5.050 mAh Carga rápida a 45 W Carga rápida inalámbrica a 23 W conectividad Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 5G NFC USB-C Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 5G NFC USB-C dimensiones y peso 150,5 x 70,8 x 8,9 mm 187 g 162,6 x 76,5 x 8,8 mm 213 g otros Lector de huella bajo pantalla Reconocimiento facial Certificación IP68 Sensor de temperatura Lector de huella bajo pantalla Reconocimiento facial Certificación IP68 Sensor de temperatura precio Desde 799 euros 1.099 euros

Google Pixel 8 Pro - Smartphone Android Libre con teleobjetivo, batería de 24 Horas y Pantalla Super Actua - Obsidiana, 128GB + Pixel Buds Pro - Auriculares inalámbricos - Verde Lima Hoy en Amazon — 1.099,00 € Google — 1.099,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Google Pixel 8 - Smartphone Android libre con Cámara Pixel avanzada, batería con autonomía de 24 horas y potentes funciones de seguridad - Rosa, 128GB Hoy en Amazon — 799,00 € Google — 799,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





El Google Pixel 8 Pro es uno de los conjuntos más completos

A nivel de hardware fotográfico, el Google Pixel 8 Pro es una de las propuestas más completas de la actualidad. Pese a ello, un año más, llama la atención el sensor principal que se emplea. Google no ha especificado el dato, pero hay dos claves que nos chivan cuál es: la página de Google indica que es "un gran sensor mejorado con una apertura f/1.65", por lo que los cambios en luminosidad provienen de una lente que, efectivamente se ha renovado.

Respecto al sensor, su tamaño de 1/1,31 pulgadas desvela que vuelve a ser el Samsung Isocell GN1. El GN2 es mucho más grande y tiene un tamaño de 1/1.12 pulgadas, por lo que queda descartado el salto. Esto se traduce en que el Google Pixel 8 Pro monta un sensor de 2023, el mismo que montaban los Google Pixel 7 Pro y Google Pixel 6 Pro.

La segunda cámara es un ultra gran angular de 48 megapíxeles con funciones macro. Lo más relevante aquí es la resolución: es la más alta nunca vista en el angular de un Pixel y muy por encima de las cámaras de 12 megapíxeles que solemos ver. La lente es también bastante luminosa, f/1.95.

El gran cambio en luminosidad de este año llega con las lentes

Google indica que, gracias a las nuevas lentes, estos Pixel son un 21% más sensibles a la luz respecto a la generación anterior. Del mismo modo, apuntan que el enfoque automático funcionará mucho más rápido en fotografías de baja luminosidad.

Por último, tenemos un teleobjetivo de cinco aumentos con resolución de 48 megapíxeles y compatible con Super High Res Zoom. Esto se traduce en que es capaz de llegar de forma digital hasta los 30 aumentos, prometiendo no perder demasiada calidad en el camino. La apertura de este telefoto es f/2.8, en la línea de lo que solemos ver en la gama alta actual.

Respecto al Google Pixel 8, tenemos la misma cámara principal y lente, por lo que los resultados deberían ser idénticos. La principal diferencia radica en que este teléfono no tiene sensor teleobjetivo y en que su ultra gran angular es de 12 megapíxeles, con una lente mucho menos luminosa (f/2.2). Es así una apuesta por la cámara principal, aunque hereda lo más importante del Pixel 8 Pro: la IA.

Todo es una apuesta por la IA

Lo que menos importa en un Pixel son los sensores de cámara (hasta cierto punto, claro). La apuesta de Google es por la IA, la principal razón de ser de estos dispositivos. Google fue pionera en fotografía computacional, y esta generación no iba a ser menos. Los Pixel siguen siendo los Android que más intentan ajustar el tono de piel a la realidad con su tecnología 'Real Tone', a la que han dado una vuelta adicional en esta generación.

'Real Tone' funciona ahora también en vídeo, por lo que el teléfono puede analizar en tiempo real la tonalidad de la piel de la persona para ajustarla de forma automática. Hablando de vídeo, Google asegura estar a la altura de Apple con su iPhone 15 Pro Max e incluso presume de haberla superado en HDR.

La nueva función estrella es Video Boost, un sistema en el que nuestro vídeo se sube a la nube de Google y se procesa para obtener un vídeo de alta calidad con rango dinámico mejorado. También es posible, en el caso de que grabemos un vídeo nocturno, procesarlo con la tecnología de Night Sight (el modo noche de los Pixel), por lo que tendremos un vídeo en modo noche, algo que no habíamos visto hasta la fecha.

En el caso del Google Pixel 8 Pro, llegan también los controles manuales por primera vez a un Pixel, algo que los más fanáticos de la fotografía llevábamos pidiendo desde hace años. Este modo, además de permitir controlar la velocidad de obturación, temperatura, enfoque, ISO y demás, abre la puerta al RAW y JPEG de 50 megapíxeles.

Es la primera vez que tendremos acceso en un Pixel a imágenes de alta resolución en 50 megapíxeles, una novedad que ha pasado completamente desapercibida y que puede suponer un antes y un después en los Pixel si la calidad es la esperada.

La IA no aplica tan solo a la hora de tomar fotografías: la clave está en la posterior edición. Los Google Pixel 8 estrena la función 'Best Take', que permitirá modificar el rostro de los sujetos mediante IA. Si no salimos sonriendo o con la cara deseada, la IA se puede encargar de arreglarlo. Quedará por comprobar hasta qué punto es un cosido de tomas previas o, directamente, un remplazo completamente artificial mediante IA.

Para poner la guinda, el editor de Google permitirá modificar las fotografías al límite. Cambiar el cielo, posición del sujeto... Mediante IA se podrá convertir la foto en lo que queramos, aunque no sea real. En definitiva, un conjunto que mejora gracias a las nuevas lentes y que lo apuesta absolutamente todo a la IA.

Imagen | Google

En Xataka | Google va a la contraria: en una industria móvil cada vez más débil, los Pixel son la gran esperanza de Android