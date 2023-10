Google 8 Pixel Pro: el Tensor G3 llega para potenciar el protagonismo total de la IA en la experiencia fotográfica

Da igual que se hayan filtrado hasta la saciedad: muchos queríamos confirmar esos datos y ver el lanzamiento de los Google Pixel 8 y de nuestros protagonistas en este texto, los nuevos Google Pixel 8 Pro.

Los smartphones más ambiciosos de Google ya están con nosotros, y lo hacen con una renovación que vuelve a poner el foco en la fotografía pero que, atención, esconde alguna que otra sorpresa.

Ficha técnica de los Google Pixel 8 Pro



Google Pixel 8 Pro DIMENSIONES Y PESO 162,6 x 76,5 x 8,8 mm 213 g Pantalla Super Actua Display OLED 6,7" 2.992 x 1.344 px (489 ppp) LPTO 120 Hz Gorilla Glass Victus 2 SoC Google Tensor G3 Chip de seguridad Titan M2 RAM 12 GB LPDDR5X Almacenamiento 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 Sistema operativo Android 14 7 años de actualizaciones Android Cámaras traseras Principal: 50 Mpíxeles f/1.68 Ultra gran angular/Macro: 48 Mpíxeles f/1.95 Telefoto: 48 Mpíxeles f/2.8, zoom óptico 5x Super Res Zoom 30x Night Sight en foto y vídeo Cámara frontal 10,5 Mpíxeles, f/2.2 Batería 5.050 mAh Carga rápida a 45 W Carga rápida inalámbrica a 23 W Conectividad Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 5G NFC USB-C Otros Lector de huella bajo pantalla Reconocimiento facial Certificación IP68 Termómetro Precio 1.099 euros

Mismo diseño, pero los Tensor dan un salto

Google parece estar de lo más contenta con el diseño de sus actuales Pixel, porque desde que diera el salto de los Pixel 5 a los Pixel 6, el acabado y formas de estos móviles no ha cambiado demasiado.

Este año esas diferencias son aún más pequeñas, y estamos ante un diseño que mantiene la singular banda para el módulo de cámaras traseras y que solo tiene un detalle diferencial en el caso de los Pixel 8 Pro: los tres sensores están juntos, cuando el año pasado el Google Pixel 7 Pro "separaba" el telefoto del principal y el ultra gran angular en ese módulo.

Salvo por ese detalle, estamos aquí ante un formato prácticamente idéntico que también se traduce en una herencia de algunas de las especificaciones hardware. No hay en este caso novedades en los botones, las sorpresas se encuentran una vez encendemos el móvil.

La pantalla elegida es un nuevo panel Super Actua pOLED de 6,7 pulgadas que cuenta con una resolución 2K y se presenta como la "más brillante hasta la fecha" con hasta 2.400 nits. Agradecer la tasa de refresco adaptativa que puede oscilar entre los 10 y los 120 Hz.

Donde hay un cambio destacable es en el SoC: llegan los nuevos Google Tensor G3, una evolución dirigida a ofrecer más potencia y eficiencia. El foco vuelve a ser un año más el procesamiento de tareas de inteligencia artificial, algo que cobra especial relevancia con el nuevo Editor Mágico que como veremos plantea una nueva experiencia fotográfica.

Ese SoC mantiene el coprocesador Titan M2 del año pasado, y viene acompañado en este modelo de 12 GB de memoria RAM y una capacidad de almacenamiento que parte otra vez de los 128 GB.

La batería también se mantiene con esos 5.050 mAh pero la carga rápida se acelera para llegar a los 45 W. Mientras, la conectividad avanza con el soporte de Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. También repetimos con el sensor de huella bajo pantalla y el sistema de reconocimiento facial que debutó el año pasado y que sigue dependiendo del sensor frontal.

Hay aquí además una sorpresa singular: los Pixel 8 Pro cuentan con un sensor de temperatura que es compatible con la app de Fitbit y que plantean una interesante opción de termómetro que hasta ahora habíamos visto solo en relojes inteligentes como el nuevo Pixel Watch 2.

Hay una noticia destacable en el apartado software tanto para el Pixel 8 como para el Pixel 8 Pro: estos móviles están gobernados por Android 14, pero en Google aseguran nada menos que siete años de actualizaciones de sistema. El dato es espectacular si tenemos en cuenta que hasta ahora ofrecían tres años de actualizaciones de sistema y cinco de actualizaciones de seguridad.

Bienvenidos a la era de la IA fotográfica

Si por algo han destacado los Pixel desde sus inicios es por su fantástico comportamiento en el terreno de la fotografía móvil. En los nuevos Pixel 8 Pro esa apuesta se renueva y lo hace no solo en el hardware sino lo que probablemente es más llamativo esta vez, en el software.

El módulo de cámaras vuelve a combinar tres objetivos: el sensor principal de 50 Mpíxeles, el ultra gran angular de 48 Mpíxeles (el año pasado era de 12) y el teleobjetivo de 48 Mpíxeles. Este último vuelve a ofrecer zoom óptico 5x y zoom híbrido, llamado Super Res Zoom, 30x. El sensor de la cámara frontal tiene una resolución de 10,5 Mpíxeles, siendo ligeramente distinto al de los Pixel 7 Pro.

Esos sensores serán responsables de hacer la mitad del trabajo en materia fotográfica. La otra parte la va a hacer el sistema de fotografía computacional de Google, que durante años ha sido la envidia de sus competidores y que este año se vuelve, sobre todo, efectista.

La razón es el protagonismo del nuevo Editor Mágico. Ya hablamos de él cuando Google lo presentó en Google I/O 2023, y es sin duda la gran estrella de la nueva experiencia fotográfica de los Pixel 8. Si la firma nos sorprendió en los Pixel 6 con el borrador mágico, ahora quiere ir más allá con este Editor Mágico.

Las opciones que plantea este editor son realmente llamativas. Para empezar, 'Best take' ("Mejor Toma"), un sistema que toma una ráfaga de fotos y que luego permite cambiar partes de una foto de la ráfaga por partes de otra.

El ejemplo obvio son las fotos de grupo para las que esta función se destapa: en una foto puede salir alguien con los ojos cerrados y en otra con una expresión extraña, pero en Google permiten quitar y poner caras de la ráfaga de unas fotos a otras para "construir" la foto perfecta. Una que no existió en realidad, pero que evita esos problemas clásicos.

Realidad y (medio) ficción.

Ya hablamos también de esa nueva función del Editor Mágico que permite transformar la realidad de las fotos. No solo podremos eliminar cosas que no nos gusten de la foto —un cubo de basura aquí, un grupo de personas allá—, sino que podremos reposicionar el foco de la foto —¿que no estás centrado? no hay problema— y, además, cambiar incluso la iluminación y entorno en el que se tomó. Esa foto en la playa un poco tristona se puede convertir en una maravillosa puesta de sol. Aunque sea mentira.

Es quizás una peligrosa apuesta de Google que aprovecha la capacidad de la IA generativa para ir más allá de lo que sería una comprensible y razonable corrección de errores. Aquí, afortunadamente, es el usuario el que acabará decidiendo si quiere transformar esa realidad o mantener las fotos como se tomaron. Y ni siquiera esas serán totalmente fidedignas.

Esa entrada de la IA generativa en el ámbito fotográfico de los Pixel 8 viene complementada por un apartado que los entusiastas de la fotografía (la de siempre) agradecerán: un modo Pro que permite acceder a opciones avanzadas en la toma de fotografía como el cambio de la velocidad de obturación o el enfoque.

Esas mejoras en el procesado computacional se aplican también a los vídeos: la opción "Video Boost" permite mejorar la calidad del vídeo (exposición, color, estabilización), mientras que Night Sight permite captar mejor los vídeos en condiciones de baja luminosidad. El llamado Audio Magic Eraser es algo así como el borrador mágico de este apartado, y es capaz de eliminar molestos ruidos de fondo durante las grabaciones de vídeo.

Versiones y precio del Pixel 8 Pro

Desde hoy ya está disponible para reservar el nuevo Pixel 8 Pro, llegando a las tiendas el próximo 12 de octubre. El Pixel 8 estará disponible para comprar tanto en las tiendas de Google como las de Amazon, así como en Orange, El Corte Inglés y Mediamarkt.

Se ofrecerá en tres colores: celeste, obsidiana y porcelana, siendo su precio oficial para el modelo de 12/128GB de 1.099 euros. El modelo con 256GB sube a 1.159 euros mientras que el modelo con 512GB alcanza los 1.299 euros.