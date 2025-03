Siri no es el único juguete roto en el mundo los asistentes de voz. Sus rivales siguen sin dar la talla

A Apple se le sigue atragantando la implementación de inteligencia artificial. La compañía confirmaba a finales de semana que las funciones avanzadas de Siri tardarían "más de lo previsto" en llegar, sin dar una fecha concreta pero adelantando que hasta 2026 no tendremos noticias.

La compañía llega tarde, pero no es la única en problemas con su asistente inteligente. La gran alternativa a Siri es Gemini, una solución que están empezando a implementar la mayoría de fabricantes Android en colaboración con Google y que sigue muy, muy verde.

No esperes a la nueva Siri pronto. Una de las razones de ser de Apple Intelligence era la nueva Siri. Integración nativa con ChatGPT, comprensión del lenguaje natural, análisis del contenido de nuestro teléfono para conocernos al detalle... Hace poco pudimos probar la beta de Apple Intelligence y la conclusión fue clara: todo estaba a medio construir o, directamente, no estaba.

Semanas después, Apple confirmaba que la versión más inteligente de Siri "llevará más tiempo de lo previsto". Su inteligencia artificial aún está en fase beta y se esperaba la llegada de todas las novedades a partir de esta primavera. No será así.

Apple decidió no subir al carro de la IA cuando sus principales rivales estaban en un punto de relativa madurez, y estos retrasos la han llevado a la situación actual.

Su rival se frota las manos. Mientras tanto, la respuesta en Android está siendo clara. Este sistema operativo es propiedad de Google, y Google tiene a Gemini como asistente vitaminado con inteligencia artificial. Así, la mayoría de teléfonos (OPPO, Samsung, Xiaomi, etc.) que se venden en Europa, llegan de la mano de Gemini.

Este es el agente que remplaza al clásico Asistente de Google (OK, Google) que llevamos tantos años usando en nuestros teléfonos, con la principal diferencia de ser una respuesta de Google a herramientas como ChatGPT.

No es oro todo lo que reluce. Gemini ha mejorado, y mucho, desde que lo probamos en febrero de 2024. Gemini Live ahora es completamente gratuito, no tiene problema para ejecutar acciones sencillas (alarmas, búsquedas, etc.), pero sigue estando muy lejos de ser un asistente natural.

Uno de sus principales problemas es, precisamente, que la distinción entre Gemini y Gemini Live diluye el propio uso que le queremos dar como asistente. Si, por ejemplo, le pregunto a Gemini qué puedo hacer hoy, me dará una respuesta especialmente extensa. Si quiero que pare de hablar (además, el tono de Gemini es bastante robótico y poco natural) no puedo hacerlo de forma cómoda, ya que el único modo que permite interrupciones es el de Gemini Live.

En otras palabras, en una app independiente (como Gemini o ChatGPT) tiene sentido esta distinción entre modos conversacionales. En un asistente rápido y nativo, todo debería estar disponible de la forma más accesible posibl. Y no, si le dices a Gemini si puedes hablar usando Gemini Live, no activa este modo, empieza a hablar sin parar sobre lo que es este modo.

Gemini tampoco tiene acceso a aplicaciones nativas (solo funciona mediante extensiones y, a día de hoy, hay poquísimas. No es capaz siquiera de realizar ajustes tan sencillos como bajar/subir el brillo del teléfono, y lo mismo sucede con el volumen. Ni mucho menos puede cambiar ajustes básicos del sistema si se lo pedimos.

No hay más rivales a la vista (aún). El único fabricante Android que apostaba por un asistente conversacional era Samsung con Bixby. Este asistente sigue vivo en One UI 7, pero es tan secundario que la propia Samsung preinstala Gemini en sus teléfonos y las extensiones del mismo son clave para el funcionamiento de Galaxy AI.

En China, los grandes fabricantes están empezando a integrar DeepSeek como IA nativa pero, por el momento, no hay modo de voz avanzado ni integración nativa. Honor quiere cambiarlo todo con su agente de IA, uno capaz de realizar todo tipo de peticiones, incluidas las más importantes, las de ajustes nativos.

