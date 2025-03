La Siri más inteligente se retrasa: varias funciones de Apple Intelligence no llegarán este año como estaba previsto

Han pasado casi nueves meses desde que Tim Cook presentó Apple Intelligence en la WWDC24. Con ello, la compañía de la manzana desvelaba su gran apuesta para posicionarse en la vertiginosa carrera de la inteligencia artificial (IA), pero el lanzamiento de algunas de las funciones anunciadas se está haciendo esperar.

El sistema de IA debía debutar con iOS 18 en septiembre de 2024, pero no llegó hasta octubre con iOS 18.1. Su despliegue continuaría con una versión mejorada de Siri que entiende el contexto y es capaz de tomar acción en nombre del usuario en 2025, aunque Apple acaba de confirmar que se retrasará varios meses.

La noticia nos llega desde Daring Fireball, el blog del legendario John Gruber, periodista especializado en Apple, que ha recibido un comunicado de la firma de Cupertino donde indican que el lanzamiento de la versión más inteligente y personalizada de Siri “llevará más tiempo del previsto” y que esperan desplegar las mejoras “a lo largo del próximo año”.

Como podemos ver, la tecnológica estadounidense ha evitado comprometerse con una fecha concreta, por lo que no sabemos en qué momento de 2026 llegará la renovación de Siri ni en qué versión del sistema operativo se materializará. Podría ser en una versión intermedia de iOS 19 o, si el retraso se alarga, incluso en alguna versión de iOS 20.

Hasta ahora, hemos considerado las fechas de lanzamiento en Estados Unidos y otros mercados, pero la situación en la Unión Europea (UE) podría ser distinta. Sin ir más lejos, en el bloque comunitario seguimos esperando la llegada de Apple Intelligence en español para para dispositivos iOS y macOS sin necesidad de instalar betas.

Apple no ha dado detalles sobre las razones del retraso, pero en febrero, Mark Gurman de Bloomberg señaló que este proyecto se enfrentaba a problemas de ingeniería y fallos de software. Según fuentes del medio, las pruebas internas mostraban que las funciones no respondían como se esperaba, y ya se apuntaba a un posible retraso.

¿Qué ha mejorado en Siri y qué sigue pendiente?

La compañía de Cupertino ya ha mejorado algunos aspectos de Siri. El asistente ya comprende un poco mejor el lenguaje natural, pero como señalábamos en nuestras pruebas todavía deja bastante que desear. También se ha implementado la integración con ChatGPT, que se conecta con el chatbot de OpenAI para ofrecer respuestas más elaboradas.

Con el retraso anunciado hoy, el despliegue de Personal Context queda en el aire hasta 2026. Esta función permitirá a Siri comprender mejor ciertas peticiones gracias a su conocimiento contextual. Por ejemplo, si le preguntas "¿A qué hora llega el vuelo de mi madre?", Siri podría buscar en los mensajes que te envió para encontrar la información en el mensaje correspondiente.

También está retrasado hasta el año que viene App Intents, un mecanismo que permitirá a Siri controlar mejor funciones del sistema operativo y aplicaciones. En este caso podremos pedirle al asistente que extraiga información de un vuelo en una aplicación de viaje para compartirla con un contacto, todo utilizando la voz.

Pero eso no es todo. Bloomberg señala que la firma estadounidense también está trabajando en una versión más conversacional de Siri. Esta ha tenido sus propios retrasos. Iba a llegar en 2026, pero es probable que no se lance hasta 2027. Por lo pronto, el material de marketing de Apple sigue promocionando algunas funciones que todavía no podemos usar.

Imágenes | Apple

En Xataka | Larry Page, fundador de Google, tiene una nueva empresa y un objetivo entre ceja y ceja: fabricar productos con IA