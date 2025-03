Larry Page, fundador de Google, tiene una nueva empresa y un objetivo entre ceja y ceja: fabricar productos con IA

Mientras Serguéi Brin se centra en pisar el acelerador para posicionar a Google en su carrera por la IA, Larry Page ya está explorando las utilidades industriales que tendrán los futuros modelos de inteligencia artificial.

Según publicaba The Information, Page estaría detrás de Dynatoms, una startup centrada en aplicar algoritmos de inteligencia artificial al diseño y fabricación de productos optimizando el uso de materiales y herramientas.

De Inteligencia Artificial a Inteligencia Industrial

Tal y como se hacía eco TechCrunch, el nuevo proyecto de Larry Page, no estaría vinculado con Google (salvo por su fundador), y busca crear diseños "altamente optimizados" mediante el uso de modelos de IA para acelerar procesos que habitualmente requieren meses de trabajo humano.

Esta iniciativa marca el retorno de Page al frente de un proyecto tecnológico, después mantenerse durante varios años en el papel de inversor discreto de empresas de aeronáutica como Kitty Hawk.

Todavía no se conocen todos los detalles sobre las actividades de Dynatoms, pero por lo que ha publicado The Information, su enfoque de no se limitaría al software: la plataforma integraría directamente los diseños generados por IA en las fábricas para iniciar su producción industrial. Esta conexión cerraría el ciclo desde el diseño de un producto hasta su fabricación en cadena, algo innovador en un sector donde ambas etapas suelen gestionarse por separado.

Page no está solo en esta aventura. Según las investigaciones de The Information, le acompaña Chris Anderson, exdirector de tecnología de Kitty Hawk y experto en hardware. El resto del equipo estaría formado por ingenieros especializados en IA, robótica y sistemas de fabricación.

Dado que se trata de un proyecto muy reciente en el que Larry Page todavía está trabajando, no se conocen los nombres de estos especialistas, pero dada la trayectoria de ambos fundadores, no sería descabellado encontrar antiguos empleados de Alphabet y Kitty Hawk.

En fase temprana, pero con mucho futuro

Aunque Page lleva meses trabajando en Dynatoms, la startup todavía no tiene fecha de lanzamiento ni clientes confirmados. Fuentes cercanas al proyecto citadas por The Information indican que sus fundadores priorizan perfeccionar la tecnología antes de su presentación al público. Esto contrasta con el enfoque habitual en Silicon Valley de lanzar productos mínimamente viables, aunque luego tengan que cerrarlos precipitadamente.

Según un estudio de McKinsey, el mercado potencial de implementar IA en la cadena de suministro y fabricación podría aportar hasta 3,5 billones anuales al sector manufacturero para 2030.

Si Dynatoms logra escalar, podría competir con gigantes como Autodesk o incluso con herramientas de IA generativa de empresas como OpenAI, pero especializándose en aplicaciones industriales concretas. Pero no va a estar sola en ese ámbito.

Startups como Orbital Materials ya está utilizando IA para desarrollar nuevos materiales para la industria. PhysicsX están aplicando IA para optimizar el diseño de productos complejos como coches o aviones empleando gemelos digitales para acelerar su desarrollo. Todas ellas están trabajando en optimizar los procesos con herramientas que ni siquiera existen todavía, pero cuando lleguen, estarán a la vanguardia en su aplicación.

