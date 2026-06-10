Akio Toyoda, presidente de Toyota: "mi mayor miedo era que todos se pasaran a los eléctricos. Me siento muy solo"

Que Akio Toyoda presida una compañía con la que prácticamente comparte nombre no es una casualidad. El presidente de Toyota es el nieto de Sakichi Toyoda, fundador de una Toyoda Automatic Loom Works, una empresa de telares fabricados a máquina. Esa compañía abrió en los años 30 del siglo pasado su división de coches con Kiichiro Toyoda al frente. El hijo mayor levantó un imperio que ahora preside Akio Toyoda.

No es casual tampoco que Akio Toyoda haya mamado la pasión por el automóvil desde niño. Y eso, ahora, define por completo su posición al frente de la compañía.

"Me siento muy solo". "Soy el único que lo hace. Me siento muy solo". Esas son las palabras que Akio Toyoda ha respondido a Auto Express, un medio inglés que ha podido mantener una conversación con el presidente de Toyota en relación a los pasos que está dando la compañía.

De lo que habla Akio Toyoda es de su defensa del motor de combustión. "Hace tres o cuatro años, era el único que decía que le encanta su olor, que le encanta su sonido, que le encantan los motores y que quería mantener los empleos de los proveedores de motores". Toyoda asegura que se siente muy solo en esta defensa.

El mayor miedo. Preguntado sobre cuál es su peor temor en la industria del automóvil, Toyoda lo tiene claro: "que todo el mundo se estuviera pasando al coche eléctrico, era mi mayor miedo". Y el motivo, asegura, no tiene nada que ver con llegar tarde a la tecnología o que el camino tomado por Toyota no fuera el correcto.

"Si solo busco cuadrar las cuentas y conseguir rentabilidad o si solo busco la neutralidad de carbono... eso no es interesante", ha defendido Toyoda. "Si alguien me dice, 'eh, habéis llegado demasiado tarde, deberíais haber saltado antes al eléctrico', bueno, somos personas que aman los coches y esas personas, incluso yo mismo, tienen que pelear dentro de las empresas", ha recalcado.

El eléctrico de Toyota. La relación de Toyota con el coche eléctrico está siendo poco menos que tumultuosa. Los dirigentes siempre han defendido que el coche eléctrico no será el futuro del automóvil. O, al menos, no será la posición dominante en todos los mercados, lo que ha marcado su línea de negocio hasta ahora.

Y es que el Toyota Bz4X era hasta hace muy poco el único coche de la compañía. Llegó, además, con problemas de fabricación y un precio demasiado alto que enterró sus posibilidades en el mercado. Con una actualización, la compañía ha conseguido disparar sus ventas y el Toyota C-HR eléctrico también busca dar un buen impulso a esta parte de su tecnología.

Además, la empresa ha ido anunciando nuevos lanzamientos para los próximos años y tiene una hoja de ruta claramente marcada para la producción de baterías de estado sólido. Decisiones que parecen ir en contra de lo dicho por su propio presidente y que explican esas declaraciones en las que dice que el mismo tiene que luchar dentro de su compañía.

A cada mercado, lo suyo. La decisión de Toyota tiene que ver mucho con la practicidad. Cuando la Unión Europea anunció una hoja de ruta para prohibir los motores de combustión, buena parte de sus fabricantes se lanzaron a los brazos del coche eléctrico y anunciaron que paraban el desarrollo de estos motores.

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Toyota, al contrario, siguió apostando por los híbridos, consciente de que seguirían siendo muy importantes en el futuro. El tiempo les ha dado la razón en parte porque la Unión Europea ha abierto ligeramente la mano pero, sobre todo, porque nuestro mercado es una parte muy pequeña de las ventas mundiales de automóviles.

Para Toyota, Estados Unidos sigue siendo un mercado gigantesco donde el año pasado vendió 2,5 millones de coches. Es el mismo mercado que ha paralizado la promoción del coche eléctrico. Solo en Japón vende los mismos coches que en toda Europa. Y en China, aunque ha intentado ir por libre, sigue teniendo la obligación de asociarse con una marca local por lo que el rendimiento de los eléctricos allí lanzados es menor.

Una alternativa. Toyota defiende que el coche eléctrico no pasará de un 30% de cuota de mercado. No sabemos si Akio Toyoda ha cambiado su percepción desde que hiciera esa declaración pero siempre ha dejado claro que las baterías de estado sólido son las que de verdad pueden cambiar el juego. Hasta entonces, y como otras marcas japonesas, Toyota sigue investigando nuevas alternativas.

De ellas, el hidrógeno aseguran que es la más interesante. De momento, su Toyota Mirai (el coche de pila de combustible) sigue siendo excepcional en Europa y en Estados Unidos se enfrenta a demandas por publicidad engañosa. El alto coste para trasladar el hidrógeno con seguridad hasta una estación de servicio y, antes, producirlo encarecen demasiado el producto que sigue sin tener ventajas claras.

Pero Toyota ha encontrado otro camino a seguir estudiando: quemar hidrógeno. Esto, aseguran, permite hacer funcionar un motor de combustión sin expulsar CO2 (aunque sí otras sustancias contaminantes como NOx) y a su vez mantener el sonido y las sensaciones propias de este tipo de propulsores. Aunque es todavía menos eficiente que la pila de hidrógeno, eso parece darle igual a Toyoda.

Una defensa. Y llegados a este punto, voy a hacer una defensa de Akio Toyoda. El presidente de Toyota, una compañía que inventó una nueva forma de trabajar y que perfeccionó al máximo el just in time y con ellos sus ganancias, tiene razón a la hora de defender que no todo se debe hacer pensando en la rentabilidad.

Toyota se ha convertido en una de las pocas marcas que sigue lanzando coches puramente pasionales sin ningún objetivo concreto. No hay un coche como el Toyota GR Yaris en el mercado, hace años aprovecharon su colaboración con Subaru para lanzar el Toyota GT86 (luego GR86) e invirtieron junto a BMW para lanzar el nuevo Toyota Supra. En los últimos meses hemos conocido que lanzan un nuevo y espectacular coche de carreras adaptado para la calle, el Toyota GR GT. Hace unos días presentaron una edición especial radicalmente deportiva del Toyota Corolla que no llegará a Europa.

Todos estos lanzamientos no producen un impacto directo en las cuentas de la compañía pero sí generan afición entre los clientes potenciales. Son vehículos halo que dan valor a la compañía en sí misma. Stellantis, con Carlos Tavares al frente, ha demostrado que pensar únicamente en las cuentas a final de mes induce a cometer errores como los motores PureTech por ahorrar unos euros y diluye el estatus de marcas como Maserati, Lancia o Alfa Romeo. Compañías cuya supervivencia pasan por un carácter propio y diferencial pero que sin producto alternativo a todo lo que ya se hace en el mercado, pierden valor.

Hay que mirar las cuentas, sí, porque eso es lo que da de comer. Pero, por suerte, el coche sigue teniendo un componente pasional al que Akio Toyoda no está dispuesto a renunciar. Y eso, a largo plazo, también da de comer.

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