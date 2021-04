El Toyota bZ4X es el primer SUV 100% eléctrico de Toyota y dispone de un sistema auxiliar de carga solar

El horizonte de coches eléctricos como la opción preferente sobre los de combustión aún no está cerca del todo, aunque el camino se va pavimentando con coches que van siendo más respetuosos con el medio ambiente y con legislaciones que obligan a que este futuro llegue en un plazo menor. En esta línea se colocan los planes de futuro de Toyota, que incluyen el Toyota bZ4X, su primer SUV eléctrico que además incorpora carga solar.

La marca había hecho una clara apuesta por los híbridos con models como el Toyota Prius, que ya incorporaba un techo placa solar en alguna variante (aunque su rendimiento no era el esperado). Con estos nuevos bZ la casa traerá su primera hornada de 100% eléctricos, y el protagonista es este nuevo SUV que será completamente desvelado en unos días.

Pantallas, más pantallas y carga solar

La marca anuncia su serie BEV, siglas que responden a battery electric vehicle (Toyota tiene los híbridos -HEV-, híbridos enchufables -PHEV-, eléctricos estándar con batería -BEVs- y los de hidrógeno -FCEV-) y cuyo representante es este modelo. De momento se trata de un avance de esa línea que, según dicen, tendrá 15 vehículos en 2025.

El BZ4X es, como decíamos, un SUV que hereda en cierto modo el papel del RAV4, uno de los vehículos más populares de la marca, por sus dimensiones. Es de lo poco que han confirmado del vehículo, sabiendo que tiene una longitud de 4,60 metros.

A nivel interno, el bZ4X integra la plataforma e-TNGA, nueva y que vimos en el Toyota C-HR eléctrico. Esta plataforma modular se caracteriza por ser versátil y ser así una base potencial para una gran variedad de vehículos eléctricos, soportando distintas configuraciones de tracciones y tamaños de batería.

Hablando del diseño, presenta un morro que parece tomar referencias de otros modelos de la marca como el Yaris Cross Style o el C-HR que comentábamos, pero menos suavizado y llevando a la base la rejilla. En la parte trasera, los faros son protagonistas, elevados y ocupando todo el ancho del vehículo, y por supuesto hay algo azul (la retroiluminación del logo de la marca).

Sobre los interiores falta por conocer los detalles sobre las prestaciones, como a nivel de motor y autonomía, pero vemos que hay una gran pantalla central como centro de mandos, visualizar la ruta, los parámetros del vehículo, etc. y el conductor tiene también una pantalla para mostrar los datos de velocidad, consumo y demás información. Algo que no extraña para nada al ser una corriente clara desde hace tiempo (especialmente en eléctricos y/o autónomos) y que no deja de plantear dudas, aunque en este caso se coloca una rueda de control (en la parte inferior, junto a los botones físicos para el modo ECO y otros) con la que prometen un manejo más cómodo.

Uno de los alicientes es que dispone de un sistema de carga solar. Parece que se pondrá en marcha cuando el vehículo está parado, pero también hemos de esperar a tener más detalles sobre cómo funciona y lo que llega a recargar.

A la venta en 2022

El Toyota bZ4X estará disponible con tracción en dos o las cuatro ruedas y está previsto que salga a la venta en 2022. Se tratará del cuarto vehículo "cero emisiones" del que dispone esta marca (de ahí "BZ", "Beyond Zero"), llegando tras el Toyota Mirai, su coche de hidrógeno (que pudimos probar, por cierto).

La marca planea iniciar las ventas de este vehículo eléctrico en primer lugar en Japón y China, prometiendo una disponibilidad global a mediados del año que viene. La idea es que, además de estos nuevos 15 BEVs en 2015, ese año lleguen a los 70 electrificados, así que iremos viendo cómo completan el catálogo.