Cuánto merece la pena el Toyota Prius con el nuevo techo solar: coste y autonomía eléctrica en el coche híbrido

El Toyota Prius es todo un referente en el mercado de los vehículos híbridos, pues fue el primer vehículo de este tipo que se lanzó al mercado del gran consumo con notable éxito. Ahora Toyota renueva su gama Prius enchufable en Europa con mayor batería y con una novedad que ha sido ampliamente destacada: la posibilidad de ofrecer un techo solar.

En la imaginación de mucha gente está tener un coche que nunca tenga que pasar ni por una gasolinera ni por un enchufe. Con el sol, tan presente en nuestro país, debería poder circular sin problemas. Sin embargo hay un motivo por el que pocas marcas se atreven con paneles solares encima del coche: el rendimiento no da para mucho.

Los números del nuevo Prius

El nuevo Prius enchufable tiene una batería de 8,8 KWh, que da para recorrer en modo eléctrico 45 Km según los ciclos WLTP. Es una gran mejora frente al híbrido enchufable anterior, cuya batería tenía solo 5,2 KWh y que además no disponía de 5 puertas.

¿Qué ofrece el pack solar? Básicamente unos paneles solares en el techo del vehículo que van conectados a la batería principal del coche. Si está parado recarga la batería, si está en movimiento simplemente sirve para alimentar la batería auxiliar que da energía a los sistemas que no tienen que ver con la tracción (navegación, luces interiores, etc.).

Los datos que proporciona Toyota es que son paneles con una potencia de 180 W de potencia de generación. Esto es, claro, cuando el sol está vertical. Pero luego dan un dato interesante que tiene sentido y es que un día entero parado proporciona una autonomía de 5 Km. Y al año esto serían unos 1000 Km de autonomía (hay que tener en cuenta que no está siempre parado, que en invierno hay menos horas de luz que en verano, que cuando hay nubes no produce, etc.). Hacer este cálculo es muy complicado, y en Toyota no proporcionan muchos detalles. De todas formas vamos a asumir que los cálculos son correctos siempre teniendo en cuenta que la industria de la automoción tiende a ser optimista con los consumos y rangos.

¿Cuánto nos podríamos ahorrar con estas placas solares? Teniendo en cuenta que cada Km recorrido le cuesta al Prius 200 Wh (8,8 KWh / 45 Km), los 1000 Km al año darían un ahorro de 200 KWh. ¿Cuántos euros son eso? Depende de dónde se realice la carga. Si se carga en el domicilio podría variar, según rango horario y tarifa seleccionada, desde los 13,6 euros a los 30 euros. Si se carga en electrolineras serían 100 euros. Y si fuera simplemente ahorro en gasolina rondaría los 60 euros, según los consumos máximos indicados por Toyota.

Por tanto, teniendo en cuenta que la vida media de los coches en España ronda los 14 años, estaríamos hablando de un ahorro en combustible que iría desde los 190 euros a los 1.400 euros. Esto, recordando siempre, que nos basamos en los cálculos de Toyota, que seguramente sean algo optimistas.

Por tanto el panel solar en el techo del coche solo merecerá la pena si cuesta menos de 1.400 euros (si no pensamos enchufarlo nunca, lo cual no tiene mucho sentido) o menos de 190 euros si consideramos que siempre intentaremos tirar con carga eléctrica y enchufando.

¿Cuánto cuesta la opción? No se sabe. Por un lado Toyota todavía no ha lanzado el coche en nuestro país. En otros de Europa sí, pero todavía sin la opción solar. Y además es un modelo aparte, con equipamiento extra, con lo que va a ser complicado determinar el precio real. Pero por lo visto en Japón, rondará los 2.000 euros.

Los experimentos de Toyota

Casi de forma simultánea con el anuncio de la presentación del nuevo Prius enchufable en Europa, Toyota anunció un nuevo proyecto en colaboración con Sharp Corporation y NEDO, para ofrecer paneles solares experimentales y con mayor rendimiento en su modelo Prius enchufable. Las novedades del techo solar son dos en este caso: por un lado los paneles no se limitan al techo sino que cubren también el capó y la luna trasera; y por otro lado la tecnología de las celdas solares novedosa con mayor rendimiento.

Esto hace que los paneles logren proporcionar 860 W de potencia, y una autonomía con un día de carga de 44,5 Km y de 56,3 Km en circulación (la batería sigue siendo la misma, 8,8 KWh, pero el ciclo de homologación japonés es menos exigente que el WLTP). Esto ya son palabras mayores, estamos hablando de 7,4 veces más autonomía, lo que equivaldría a ahorros en la vida útil del vehículo que irían desde los 1.400 euros a los 10.360 euros.

Por supuesto esta extrapolación directa de los ahorros ya no tiene tanto sentido. Los cálculos de los 1.000 Km de autonomía que daba Toyota estaban basados en una carga muy lenta. Ahora con el coche aparcado un par de días ya tendría la batería llena y no se producirían nuevos ahorros hasta que volviera a circular. Así que si ya los cálculos con el modelo actual contenían algún salto de fé, con este mucho más.

Sin embargo no hay que obviar que esto es un experimento, un proyecto. Los paneles que se están usando no son comerciales, no pueden ser producidos en masa a un precio razonable. También habría que ver si los paneles en la parte frontal y trasera son un problema para la seguridad. Pero sí indican que la carga solar puede ser interesante en el futuro, si se logran solventar estos problemas técnicos.