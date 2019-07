Toyota probará este mes un nuevo Prius PHV con paneles solares, cinco veces más potente y capaz de recargar las baterías en marcha

La idea de coche solar no se queda sólo en la marca Lightyear ni mucho menos, y ahora que hace pocas semanas de habernos descubierto el Lightyear One en Toyota nos muestran otro coche solar. Así, el fabricante lleva algo más allá su línea eco-friendly para presentar el Toyota Prius PHEV, un nuevo concepto de coche con placas solares, tal cual.

Pero no se trata de planes o de bocetos, sino que la compañía ha anunciado planes de realizar pruebas empezando a finales de este mes. Se trata de un proyecto llevado a cabo en conjunto con NEDO y Sharp, y las pruebas se realizarán en el país cuna de la compañía.

Mayor eficiencia tirando de energía solar

Explica Toyota que idea de este proyecto es mejorar la eficiencia de los paneles solares, dado que como decíamos ni es el primer coche electrificado con tecnología de recarga solar de la compañía ni del mundo (otro que vimos fue el Sono Sion). No obstante, este tipo de automóviles no es para nada común, pero además de que hay mejoras que sobre el papel son notables el diseño desde luego hace que no pase desapercibido.

El coche lleva las placas solares en el techo, el capó y la parte trasera. Están diseñados con la idea de que mejore la eficiencia del combustible del modelo, es decir, reducir el número de recargas necesarias en los coches eléctricos, si bien no han especificado las cifras que se esperan a este nivel.

Lo especial de este modelo: más allá de esos paneles solares nada discretos (que ocupan más superficie que los modelos previos), este Prius PHV será capaz de recargar las baterías con energía solar tanto en marcha como estando estacionado. En este caso, la eficiencia de la conversión de los paneles es del 34% (más que el 22,5 % del modelo de producción) y la potencia del sistema es de 860 vatios, lo cual es 4,8 veces más que lo que tiene el modelo de Prius que ya contaba con un sistema de energía solar, pero que no salió de Japón como nos recordaban en Motorpasión.

Con mayor superficie de paneles solares se incrementa la capacidad. De hecho, si se han podido instalar de manera relativamente fácil en la carrocería sin modificar el diseño ni las curvaturas es porque cada una de las células fotoeléctricas es una fina película de unos 0,03 milímetros de grosor. Según el fabricante, la nueva tecnología permite recuperar un máximo de 44,5 kilómetros de autonomía diarios con el vehículo aparcado y hasta 56,3 kilómetros durante la marcha, cifras que también mejorarían lo previo (y lo prometido por el Lightyear One).

Aprovechando el verano nipón

Como decíamos al principio, las pruebas se realizarán a finales de este mes de julio en Tokio y en otras regiones de Japón. Lo que esperan es poder realizarlas en diversas condiciones para así contemplar más variables, recopilando información sobre la cantidad de electricidad generada por cada batería y la cantidad de energía usada para cargar la batería de tracción.

El fabricante espera recoger suficiente información para poder crear modelos más eficientes y que la necesidad de recarga sea cada vez menor. Una manera de afirmar su apuesta por este tipo de vehículos más respetuosos con el medio ambiente, como el Toyota Mirai que funciona con hidrógeno y que de hecho pudimos probar.

Por otro lado, lo que resulta un tanto irónico es que habrá que ver cómo vamos adaptando a estos vehículos (y no nosotros a sus ventajas), ya que además de ser más o menos eficientes lo que sí son es mucho más silenciosos que los de combustión. Y la solución de la UE es obligar a que sean ruidosos.

Imágenes | Toyota