Si Japón no tenía suficiente con el turismo masivo, ahora suma la puntilla: está convirtiéndose en destino para bodas extranjeras

En 2025 Japón recibió 42,7 millones de turistas extranjeros, un aluvión de visitantes llegados de otros países con ganas de sacarse selfies con el Fuji de fondo, ver las geishas de Kioto, maravillarse con los almendros en flor de Fujiyoshida o pasear por el famoso (y cada vez más sucio) cruce de Shibuya. Entre esas hordas hay sin embargo un grupo de viajeros con planes bien distintos: su objetivo no es solo turistear por el país. De hecho, ese no es el ‘plato fuerte’ de sus viajes. Si acuden a Japón es básicamente para casarse.

Y al hacerlo están impulsando un enorme negocio.

¿Bodorrio en Japón? Que Japón está viviendo un auténtico ‘boom’ turístico no es ninguna novedad. De hecho, ni siquiera la crisis diplomática que estalló a finales de 2025 con Pekín (y el consiguiente boicot por parte de China) parece estar pasando factura al sector. El año pasado el país recibió 42,7 millones de extranjeros, un récord absoluto que supera en un 15,8% el registro de 2024 y tensa aún más la (a menudo tensa) convivencia entre autóctonos y visitantes.

Lo que sí es nuevo es que, al calor de esa turistificación acelerada, Japón se está encontrando con un perfil de visitante cada vez más frecuente: parejas extranjeras que acuden al país para darse el 'sí quiero'. No abundan los datos sobre el fenómeno y los que hay sugieren que no se trata de una tendencia generalizada ni masiva, pero sí es lo suficientemente clara como para que en los últimos meses le hayan dedicado artículos varios periódicos nipones.

Ceremonia con vistas al Fuji. El último en informar del tema ha sido The Japan Times, que ha entrevistado a turistas que han decidido casarse en Japón y a alguna de las empresas especializadas en organizar ceremonias. En concreto han charlado con Nomad Weddings, una firma neozelandesa que se dedica a planificar bodas y escapadas románticas y asegura haber atendido a un millar de parejas de más de 40 países desde su fundación, en 2012. Desde hace tres años tiene presencia en Japón. Entre sus usuarios hay turistas de Oceanía, pero también Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

"Nuestro negocio está creciendo. Repuntó con rapidez en 2025 y este año estoy viajando por todo Japón ayudando a parejas a casarse. Sin duda se está volviendo cada vez más popular", comenta su fundador, James Hirata, antes de compartir algunos datos de la agencia: de registrar unas cuatro consultas semanales en 2025 han pasado a 24 este año. Algo similar ocurre con las reservas: el ejercicio pasado sumaron 24; en lo que va de 2026 han sobrepasado esa cifra y van por 69.

No son grandes cifras, ¿no? Cierto, pero representan solo el balance de una empresa. Una búsqueda rápida en Google muestra que hay más agencias que han decidido apostar por ese nicho de negocio y guías online que explican a los extranjeros cómo gestionar unas nupcias en Japón. Hace unas semanas The Japan News entrevistaba de hecho a otra compañía, Value Management Co., con sede en Osaka y que se dedica a ofrecer servicios matrimoniales a extranjeros desde 2024. Sus cifras son modestas también, pero sus responsables esperan aumentarlas de forma exponencial en los próximos años.

La cifra: 4.300 millones. Más allá de los balances de cada agencia nupcial, la firma de investigación de mercados Future Market Insights ayuda a entender mejor el enorme potencial de las denominadas "bodas de destino" en Japón.

Según sus cálculos, en 2036 el sector podría alcanzar una valoración de 4.300 millones de dólares, más del doble que el volumen estimado en 2026. Teniendo en cuenta el éxito de destinos como Okinawa, la popularidad de Japón en otros países de Asia (China, Corea del Sur o Taiwán) y la "creciente aceptación de los formatos de boda no tradicionales", la firma espera que el negocio crezca la próxima década a una tasa anual compuesta (CAGR) del 8,5%.

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¿Qué ofrecen exactamente? The Japan News comparte el caso concreto de una pareja de treintañeros de EEUU que se dio el 'sí quiero' en Osaka. Su caso es interesante porque ayuda a entender qué buscan exactamente los novios que deciden viajar miles de kilómetros para pasar por el altar: primero quisieron que la ceremonia fuese en un jardín, con los cerezos en flor y la arquitectura nipona de fondo; luego, tras la boda, siguieron varios días en el país viajando por Tokio y Okinawa. En total estuvieron en Japón 17 días y movilizaron a unos 20 invitados, gente que también aprovechó para visitar Yakushima, el Fuji o Hiroshima.

Otro ejemplo es el de Ben y Ariella Jacoby, una pareja de California que en la primavera de 2023 decidió intercambiar sus votos a miles de kilómetros de su hogar, cerca del lago Kawaguchi, con el Fuji como telón de fondo. Ella nunca había estado en Japón. Él sí y decidió que quería que su boda se celebrase allí. No es el único que toma una decisión así. Entre los extranjeros que acuden a Okinawa a casarse hay exmilitares estadounidenses que regresan a la región en la que está la base aérea de Kadena, en la que sirvieron.

La experiencia por supuesto no les sale barata, igual que al resto de turistas que quieren darse el 'sí quiero' en Japón. Hirata explica que los presupuestos oscilan entre 700.000 y un millón de yenes (3.800-5.400 euros) solo por el 'paquete' de la boda; es decir, la gestión y coordinación, además de los servicios de fotografía, peluquería y maquillaje.

Oportunidades… y desafíos. El aumento de las 'bodas de destino' coincide con el boom turístico que vive Japón y supone una oportunidad para un sector (el que se dedica a la organización de bodas y sus servicios) que ha visto cómo el mercado doméstico se le complicaba poco a poco: la tasa de matrimonios en Japón se ha desplomado en las últimas décadas y en el país es cada vez más común que las parejas que sí se casan lo hagan en ceremonias sencillas, con pocos invitados.

En contraste, los novios extranjeros se ven cada vez más atraídos por los paisajes, el patrimonio y la cultura de Japón. También la posibilidad de enlazar la boda con un viaje por el país en un momento en el que la debilidad del yen lo ha vuelto más asequible para el resto del mundo. Eso no significa que todo sean ventajas. Las 'bodas de destino' siguen encontrándose con retos en Japón, como las barreas idiomáticas y culturales o la necesidad de realizar trámites que llevan a algunos extranjeros a casarse legalmente en sus países y realizar luego una ceremonia simbólica en Japón.

Imágenes | Kristin Wilson (Unsplash) y Yanhao Fang (Unsplash)

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