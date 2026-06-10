DAZN baja el precio de su suscripción prémium para ver el Mundial. Tiene truco: esta es la forma más barata para ver los 104 partidos

El Mundial arranca, por fin, mañana. El partido inaugural del mismo, entre México y Sudáfrica, se podrá ver totalmente gratis en RTVE. Esta misma plataforma dará todos los partidos de España, pero, ¿y si queremos ver los 104 partidos de esta competición? Pues nos toca pasar por caja, porque es DAZN la que tiene los derechos del Mundial de EEUU al completo.

Ahora, ¿cómo hacerlo para gastar lo mínimo posible? DAZN ha bajado de precio su Plan Premium, que incluye, además de la F1 o la Moto GP (entre otras cosas) el Mundial. Este plan costaba antes 31,99 euros al mes y ahora, 25,99 euros. Pero tiene trampa: para disfrutar de este precio, es necesario coger la modalidad con permanencia de 12 meses, por lo que el total sería 383,88 euros. Te contamos cómo ver todo el Mundial por solo 35,97 euros.

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El Plan 'Made in USA', la clave

DAZN anunció que hace ya algunas semanas que, para ver todo el Mundial, hay dos posibilidades: el Plan Premium, que lo incluye todo, o bien suscribirnos a alguno de sus otros planes y agregar el paquete del Mundial, que tiene un precio de 19,99 euros. Esto último es lo que costó el Mundial de Qatar hace unos años, pero inevitablemente vamos a tener que pagar más en este caso.

Como decimos, el Plan Premium incluye muchas competiciones más allá del Mundial. Nos podemos suscribir sin la permanencia de 12 meses, pero entonces el precio sube hasta los 44,99 euros al mes. Por el calendario del Mundial, si queremos ver los 104 partidos, no nos queda más remedio que suscribirnos dos meses, así que estaríamos pagando un total de 89,98 euros. E incluso con ese precio, se quedan fuera competiciones importantes de este verano como Wimbledon (que lo emite Movistar Plus)

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Entonces, ¿cómo podemos suscribirnos a DAZN para pagar lo mínimo posible? La forma de hacerlo es seleccionando el plan más económico y agregando el paquete del Mundial. Os desglosamos cómo quedaría lo que debemos hacer:

Plan 'Made in USA' : este es el plan más económico que tiene DAZN. Su precio es de 4,99 euros al mes, pero si seleccionamos el plan que tiene 12 meses de permanencia (no merece la pena). Mejor, seleccionar el plan sin permanencia que cuesta 7,99 euros al mes.

: este es el plan más económico que tiene DAZN. Su precio es de 4,99 euros al mes, pero si seleccionamos el plan que tiene 12 meses de permanencia (no merece la pena). Mejor, seleccionar el plan sin permanencia que cuesta 7,99 euros al mes. Mundial 2026 : como hemos explicado más arriba, es un solo pago de 19,99 euros.

: como hemos explicado más arriba, es un solo pago de 19,99 euros. Total: el Mundial empieza el 11 de junio y termina el 19 de julio. Son dos meses de suscripción lo que necesitamos, por lo que serían dos meses de 'Made in USA' (15,98 euros) más lo que cuesta el paquete del Mundial. Es decir, un total de un total de 35,97 euros para ver los 104 partidos.

Un pequeño apunte importante. Este plan 'Made in USA', si lo contratamos de esta forma, no tiene ningún tipo de permanencia. Ahora bien, DAZN exige que avisemos con 30 días de antelación cuando nos vayamos a dar de baja, algo importante para evitar pagar de más.

⚡ EN RESUMEN: dazn para ver el mundial ✅ LO MEJOR Poder ver los 104 partidos: Aunque hay partidos que podemos ver totalmente gratis, DAZN es la única plataforma para ver todo el Mundial.

Aunque hay partidos que podemos ver totalmente gratis, DAZN es la única plataforma para ver todo el Mundial. Puedes verlo en la tele, pero también en el móvil: La app de DAZN está disponible en multitud de plataformas, ideal si, por ejemplo, quieres ver un partido fuera de casa. ❌ LO PEOR Es más caro que el anterior Mundial: Por menos de 20 euros pudimos ver todo el Mundial de Qatar. Es cierto que son más partidos en esta ocasión, pero eso no quita que sea más caro.

Por menos de 20 euros pudimos ver todo el Mundial de Qatar. Es cierto que son más partidos en esta ocasión, pero eso no quita que sea más caro. La necesidad de contratar un plan que quizás no te interesa: Hay que contratar un plan obligatoriamente para ver el Mundial, ya sea el Premium o cualquiera de los otros. 💡 SUSCRÍBETE SI... No te vale con los partidos de España, sino que prefieres ver los 104 partidos del Mundial. ⛔ NO TE SUSCRIBAS SI... Te parece demasiado caro, no quieres contratar un plan que no vas a usar o simplemente te basta con los partidos de España.

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Imágenes | DAZN

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