Cómo ver el Mundial 2026 de la manera más barata posible: el truco para encontrar el mejor pack y qué hacer si no te aparece

Vamos a decirte un truco para poder ver todo el Mundial de Fútbol 2026 de la forma más barata posible. Y te lo vamos a explicar claramente y sin engañarte, porque aunque se trata de pagar un pack de 7,99 euros, luego le tienes que activar un pack adicional.

En definitiva, te vamos a guiar para que TODOS los partidos de TODO el mundial te salgan por 56 euros. Es caro, pero es la oferta más económica que vas a encontrar. Eso si, es un truco con el que tienes que prestar atención, porque si te equivocas puedes acabar pagando 28 euros adicionales por no cancelarlo a tiempo.

Dónde puedes ver el mundial

Como te hemos explicado cuando te dijimos dónde puedes ver el Mundial 2026, pudiste ver que básicamente solo tienes cuatro alternativas para ver el campeonato. En RTVE solo vas a poder ver parte de los partidos, aunque se incluyen todos los de la Selección Española. Pero si quieres verlos todos, tendrás que ir a Movistar Plus+ con sus paquetes de fútbol u Orange.

Estas dos alternativas de pago son muy caras, y requieren o paquetes extra o tarifas de teléfono con ellas... o incluso ambas cosas. La cuarta alternativa es DAZN, un servicio que puedes contratar sin pertenecer a ninguna operadora. Pero este servicio tiene varios planes, y aquí viene el lío donde te tienes que aclarar.

La posibilidad más barata a la que puedes optar

La alternativa más barata para ver el mundial de fútbol cuesta 28 euros al mes. Para hacerlo, tendrás que recurrir a un plan específico e incluirle el paquete del mundial. DAZN tiene una serie de 5 suscripciones con distintos contenidos, y a cualquiera de ellas le puedes incluir el mundial por 20 euros al mes, excepto su plan premium con prácticamente todo por 26 euros al mes que realmente son 45 si quieres pagar mes a mes y solo usarlo para el mundial.

El truco está en contratar el pack Made in USA y sumarle el paquete del mundial. Contratando el plan de forma individual mes a mes solo tienes que pagar 7,99 euros. A esto tendrás que sumarle los 19,99 euros del mundial.

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Este pack tiene muy pocos contenidos, solo podrás ver la NBA, NFL, carreras de NASCAR y otras competiciones estadounidenses. Pero si solo te interesa el mundial, le puedes añadir manualmente este pack con los 104 partidos.

El mundial dura 39 días, del 11 de junio al 19 de julio de 2026, por lo que el precio total será de 56 euros para poder ver TODOS los partidos. Para acceder al pack Made in USA puedes entrar en este enlace.

Pero aquí viene lo importante, porque tienes que acordarte de cancelar el pack a tiempo para que no se te cobre un mes de más. DAZN exige un preaviso de 30 días para darnos de baja, o sea que tendrás que cancelar en cuanto pagues el segundo mes para que no te cobren el siguiente.

Ten mucho cuidado, porque hay páginas que te hablan de ver el mundial por 7,99 euros al mes, cuando la verdad es que ver los partidos del mundial requiere añadir el pack extra.

Qué hacer si no encuentras el pack Made in USA

El hecho de que muchos estemos hablando de este pack puede llevar a que a veces pulses en el enlace y no aparezca, y que tampoco lo veas en la web de DAZN. Si te pasa esto, prueba con entrar con el modo incógnito del navegador, y suscríbete desde él.