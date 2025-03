Serguéi Brin pide cambios en la jornada laboral para mejorar la IA: 12 horas al día y cinco días a la semana en la oficina

El cofundador de Google, Serguéi Brin, ha dejado clara su postura sobre la cultura laboral que deberían adoptar los trabajadores para que la compañía que fundó no pierda la carrera del desarrollo de la IA: los empleados deben trabajar un mínimo de 60 horas semanales y olvidarse del teletrabajo, según se recogía en un memorando interno al que ha tenido acceso The New York Times.

Brin pisa el acelerador. De acuerdo con lo publicado por el diario estadounidense, Serguéi Brin mencionó que la actual política laboral de Google se queda algo corta para las expectativas de desarrollo de la IA. "Recomiendo estar en la oficina al menos todos los días de la semana. 60 horas a la semana es el punto óptimo de productividad", escribía Brin a los empleados que trabajan en el desarrollo de Gemini y otros productos de IA de Google.

Eso deja un horario laboral de 12 horas al día durante los cinco días de la semana, mostrando su preferencia por la presencialidad desde la oficina para hacerlo. "Mucha gente trabaja menos de 60 horas y una pequeña cantidad hace lo mínimo para sobrevivir. Este último grupo no sólo es improductivo, sino que también puede ser muy desmoralizante para todos los demás", aseguraba Brin en su comunicado a la plantilla.

Riesgo de quedarse atrás. El motivo de esta petición del fundador de Google es que, en su opinión, "la competencia se ha acelerado enormemente y la carrera final hacia la AGI (Inteligencia Artificial General) está en marcha. "Creo que tenemos todos los ingredientes para ganar esta carrera, pero vamos a tener que intensificar nuestros esfuerzos", escribió el fundador en su mensaje a la plantilla de IA.

No es la única compañía que ha acelerado el paso en el desarrollo de la IA exigiendo más horas de trabajo y mayor compromiso a sus empleados. Amazon lo hacía hace unos meses cuando ordenaba la vuelta a las oficinas de sus empleados a partir de enero de 2025.

Más horas, no es más productividad. Si de algo han servido los experimentos realizados en todo el mundo sobre la semana laboral de cuatro días ha sido para demostrar que jornadas extendidas pueden aumentar riesgos de agotamiento y de errores, sin incrementar la productividad.

Sin embargo, Brin sostiene que, en etapas críticas de desarrollo técnico, este ritmo permite avances exponenciales, aunque reconoce que trabajar más horas es ineficiente si no se emplean mejores herramientas. Concretamente las que ellos han fabricado. "Los programadores y científicos de IA más eficientes del mundo están utilizando nuestra propia IA", añadía Brin.

Una vuelta estratégica. Serguéi Brin fundó Google junto a Larry Page, pero ambos directivos han ido cediendo las riendas de la compañía hace más de una década. En 2023, tras la presentación de ChatGPT, Brin regresó a primera línea con un papel más activo para reforzar el liderazgo de la compañía en la carrera de la inteligencia artificial.

La propuesta de Brin va en la línea del endurecimiento de la jornada laboral que Google ha venido aplicando desde 2023.

Primero se aplicó una política de vuelta a la oficina para los empleados con teletrabajo, pasando a un modelo híbrido de tres días de presencialidad. Ahora, los empleados dedicados al desarrollo de productos con IA, ven como su fundador da una vuelta de tuerca más proponiéndoles que pasen 12 horas al día y cinco días a la semana en sus oficinas. Algunos empleados ven la postura de Brin como un retroceso a la cultura "workaholic" de los primeros años de Google.

Imagen | Flickr (TED Conference, Thomas Hawk)