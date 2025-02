Tres empresas españolas nos cuentan qué tal les ha ido tras implantar una utopía laboral: la semana de cuatro días

Hace tiempo que el debate para reorganizar la jornada laboral está sobre la mesa y la semana laboral de cuatro días es una de las fórmulas que se está barajando con más intensidad. De hecho, algunas empresas ya están aplicando esta jornada.

Hemos hablado con tres empresas españolas de distintos sectores y tamaños que no solo han conseguido reducir la jornada, sino que le han añadido un día extra de descanso aplicando la semana laboral de cuatro días. Sus empleados también tenían algo que decir sobre este nuevo modelo de jornada.

Lanzarse al vacío de trabajar cuatro días

Al igual que las personas que lo forman, cada empresa es un mundo. Aunque comparten algunos rasgos comunes en la implantación de la semana de cuatro días, las tres empresas con las que hemos hablado ha optado por este tipo de jornada por motivos distintos, y la ha implementado de forma diferente.

Álex Garate, CEO y fundador de Ingreen Innovación de Madrid (aunque su sede está en Bilbao), asegura que, desde su fundación, la empresa ha tenido un espíritu transgresor. "A finales de 2022, propuse al personal ir un poco más allá e implantar la jornada de cuatro días. Te sorprenderá, pero la primera reacción de los empleados no fue positiva. Me dijeron: 'Álex, que tenemos mucho trabajo, esto es imposible'".

Andrés Jiménez, cofundador y director de Jiménez & Mujica Consultores en Las Palmas de Gran Canaria, desarrolló su carrera profesional en importantes multinacionales. Eso le hizo ver que, con la organización adecuada, era posible sacar el trabajo adelante reduciendo la jornada laboral. "Nos inquietaba saber que se pueden hacer las cosas de otra manera. Creíamos que se puede trabajar disfrutando de lo que estás haciendo, ofreciendo una buena calidad al cliente, conciliación familiar y que el trabajo saliera. Lo teníamos muy claro".

Por su parte, Francisco Oya, técnico de recursos humanos en Software DELSOL en Jaén, explicaba que un día, Fulgencio Meseguer, CEO de la empresa en 2019, entró al departamento de recursos humanos y les dijo: "Quiero saber cómo podemos implantar una jornada de cuatro días sin reducción de sueldo".

El anterior CEO de la compañía se mostraba preocupado por los planes de igualdad (obligatorio para las empresas de más de 50 empleados). Estos planes dejaban fuera a aquellos empleados que no tuvieran a hijos o familiares a su cargo. "La jornada de cuatro días afecta al 100% de plantilla, por lo que es una medida que permite a todos los empleados conciliar en su ámbito", señalaba Oya.

Las otras semanas de cuatro días

La semana laboral de cuatro días se presenta como un concepto genérico que admite muchos matices en su configuración. De hecho, cada una de las tres empresas que la han implementado ha apostado por un modelo distinto en función de las necesidades particulares de su modelo de negocio. Los representantes de las tres empresas señalaron el reto que supuso su implantación, ante la falta de referentes que les marcaran el camino a seguir.

Garate se negó a conformarse con una simple reducción a 35 horas semanales en cinco días: su objetivo era la semana laboral de cuatro días. En diciembre de 2022, enviaron una circular a todos sus clientes informándoles de que, el 1 de enero de 2023, Ingreen comenzaba oficialmente su nuevo modelo de jornada de 36 horas semanales en cuatro días, dejando el viernes como día libre.

Dado que los empleados no iban a trabajar los viernes, la empresa promovió una iniciativa para que, de forma voluntaria, los empleados utilizaran uno de esos viernes con un propósito social.

Crearon los "Viernes solidarios" y dedican uno de esos viernes libres al mes a realizar proyectos de voluntariado en las entidades que ellos mismos elijan. "La idea es aprovechar un poco de ese tiempo para esas actividades que normalmente no tenían tiempo con su jornada convencional", señalaba su CEO. Con esta iniciativa, están colaborando con entidades como Cruz Roja, comedores sociales, campañas de recogida de basura en espacios naturales, etc.

La estrategia de la consultora dirigida por Jiménez fue algo más meditada. Tras cuatro meses de planificación, adoptaron la semana de cuatro días en dos turnos intercalados en los que unos libran el lunes y otros el viernes. La única línea roja en su hoja de ruta:"Que no hubiera una merma en nuestra calidad servicio". Su primera prueba de fuego fue la siguiente presentación de impuestos de sus clientes, y que le serviría de aprendizaje para afinar algunos procesos.

Para Software DELSOL, la organización de la jornada laboral requirió varias semanas de análisis previo. La naturaleza de los distintos puestos de la empresa hacía inviable que toda la plantilla librara los lunes o los viernes. Aquellos departamentos que no ofrecían servicios de atención al cliente y pudieran librar los viernes lo harían de forma fija.

Sin embargo, para los departamentos de posventa y soporte al cliente se diseñó un calendario rotativo con el que los empleados librarían días consecutivos cada semana. Una semana el lunes, la siguiente el martes, etc. Pero todos disfrutan de una jornada laboral de cuatro días.

"A base de mucho trabajo en Excel para reorganizar turnos, cuadrar calendarios y anticiparse a necesidades, para el 1 de enero de 2020, su modelo de jornada laboral de cuatro días estaba listo para ponerse en marcha", recordaba Oya. Salvo pequeños ajustes, hoy mantienen la misma organización que el primer día, con semanas de cuadro días y jornadas de nueve horas.

Oya nos confirmaba que, para cubrir todos los turnos y mantener la atención y soporte a sus clientes, tuvieron que incorporar a 16 nuevos empleados, que han contribuido a su vez a ampliar el horario de atención de este departamento.

No es trabajar menos, es trabajar mejor

Una constante que han destacado los representantes de las tres empresas es que han tenido que hacer un proceso de optimización, antes o durante la aplicación de la jornada, para hacer su trabajo de una forma más eficiente.

El caso más notable ha sido el de Jiménez & Mujica Consultores. Su responsable descubrió la necesidad de invertir en un nuevo software de reconocimiento de texto para automatizar tareas que les consumían gran parte de la jornada de trabajo.

Con este nuevo software, integraron un sistema de reconocimiento de texto en una impresora multifunción que se cedía a sus clientes. Desde ese dispositivo, sus clientes escanean sus facturas o documentos, y los datos se envían directamente a la gestoría, donde se procesan. Jiménez asegura que esa ha sido la clave para el éxito de la jornada laboral de cuatro días en su empresa. "Nuestra productividad ha aumentado en torno al 25%, y todo ello sin perder la capacidad de seguir captando clientes"

Para Garate, la clave del éxito de este modelo es la optimización de procesos para ser más eficiente. "La eficiencia hay que pelearla, hay que buscarla y hay que perseguirla todo el rato. La clave es centrar el tiro".

Según el directivo, la optimización ha sido un ejercicio constante. Cada empleado y departamento ha ido trabajando de forma independiente, y han adoptado mejores herramientas que les han permitido automatizar tareas.

Software DELSOL coincide con Ingreen Innovación en señalar que cada empleado y cada departamento ha ido aplicando sus propias optimizaciones en sus procesos, buscando la máxima eficiencia que les permita terminar el trabajo en menos tiempo. Aseguran que no ha habido una inversión específica reseñable en este apartado.

Tanto Ingreen Innovación como Software DELSOL destacan que no han notado un impacto (ni negativo ni positivo) atribuible al cambio de jornada en su balance de resultados. No obstante, los representantes de las tres compañías destacan que su adopción les ha dejado en una posición muy competitiva de cara al futuro.

Una de esas ventajas competitivas es la de atracción y retención de talento con respecto a otras empresas de sus sectores. "Nosotros, de forma natural, nos estamos preparando para cuando cambien las reglas del juego y lo harán muy pronto. Hay muchas empresas que no han hecho los deberes y lo van a sufrir más que nosotros", destacaba el CEO de Ingreen Innovación.

"Observas cómo está el entorno y te das cuenta que en parte somos privilegiados, porque tenemos una medida muy chula. Cuando sacamos una vacante pues, evidentemente, recibimos muchas solicitudes", comentaba el representante de Software DELSOL.

Más tiempo para vivir

Según los resultados de los distintos programas piloto de la semana laboral de cuatro días, la mejora en la calidad de vida y bienestar de los empleados es una constante que se repite en todos ellos. Los datos muestran una reducción en sus niveles de estrés, incremento en sus actividades deportivas y de ocio, así como un mayor compromiso y retención con la empresa.

Para comprobar si este patrón se repetía, hemos preguntado a algunos empleados de las tres empresas que ya han aplicado la semana laboral de cuatro días.

Maitane Recalde es responsable del departamento de servicios circulares en Ingreen y, afirma estar encantada con el cambio de modelo. "Se trabaja de una manera más organizada porque tienes que optimizar el tiempo para poder llegar y distraerse menos para poder sacar el trabajo en el menor tiempo posible".

Beatriz está en el departamento de contabilidad fiscal de Jiménez & Mujica Consultores, mientras que su compañera Ester, se encarga del departamento de gestión y requerimientos. Ambas administrativas coinciden en que les parecía imposible que el trabajo saliera adelante a tiempo durante las campañas de presentación de impuestos trabajando un día menos a la semana. "Es un volumen de documentación muy grande en un periodo de tiempo muy corto para presentarlo, y es el mismo para todos nuestros clientes. Pero sale, a día de hoy sale", destacaba Beatriz.

Beatriz ha notado la notado un gran cambio tras la implantación del nuevo software de digitalización de datos. "Te puedes dedicar a otro tipo de cosas que son más importantes, en vez de estar metiendo facturas a mano".

Juan forma parte del departamento de diseño del equipo de marketing y ventas. En su opinión, una de las claves para hacer que la jornada de cuatro días sea posible es la eficacia a la hora de establecer prioridades y objetivos. "Unas reuniones con unas pautas donde te expliquen qué cosa hay que hacer detrás de otra y no ir atropellado todo el día a día. Al final hay que tener mucha organización si quieres llegar al jueves con todo hecho. No es solamente trabajar cuatro días, son cuatro días muchísimo más intensos".

Los empleados de las tres empresas señalan que han mejorado su calidad de vida y la conciliación familia con la semana de cuatro días, que les deja tiempo para realizar actividades deportivas y agendar citas médicas o gestiones para hacerlas con tranquilidad en su día libre adicional.

"Ahora me queda más tiempo para hacer más deporte, he empezado aficiones que igual en otro momento no me hubiera cuadrado por tiempo, por organización semanal. Me dedico más tiempo a mí misma. Me parece maravilloso", señalaba Maitane.

"A mí me resultaba súper raro eso de tener tres días libres. Yo decía, es que es extraño. Ganas una calidad de vida muy importante. Tienes tiempo de estar más con la familia, vienes más descansado y vienes a trabajar con otra actitud y otro ánimo", aseguraba Ester.

Juan señalaba que una de las cosas que más valoraba de su jornada laboral era "poder llevar a mi hija al cole, poder recogerla, etc., pues es súper gratificante, la verdad".

Los empleados de las tres empresas coinciden plenamente en un hecho: si pudieran elegir, nunca más volverían a un modelo de semana laboral de cinco días. "No quiero ni planteármelo, ni más ni menos", sentenciaba Juan.

