Los empleados en España despejan dudas: trabajar menos días es mejor que trabajar menos horas, según una encuesta

La reducción de la jornada laboral de las 40 horas semanales actuales a las 38,5 horas a final de 2024 y a las 37,5 horas a final de 2025, es uno de los principales compromisos del actual Gobierno. El objetivo a largo plazo es conseguir rebajarla a 35 horas semanales.

Por el momento, no existe un consenso entre sindicatos, patronal y Ministerio de Trabajo sobre cómo va a aplicarse. Lo que sí parece aclarar una encuesta conjunta de Sigma Dos y Fundación Cotec es que a la mayoría de los españoles les encanta la idea de trabajar menos horas sin que ello afecte al salario.

En general, a los españoles nos gustaría trabajar menos. La VII Encuesta de percepción social de la innovación en España que ambas organizaciones vienen elaborando desde 2017, no deja margen para la duda: en general, los españoles estamos de acuerdo en que la tecnología ha alcanzado un nivel de madurez suficiente como para permitirnos reducir la jornada laboral hasta las 35 horas semanales.

Confirma el consenso, el 81,16% de los 7.243 encuestados se muestra de acuerdo con una reducción de jornada de hasta 35 horas sin que afecte al salario. Sin embargo, hay un 16,32% que se muestra en contra.

Un 24,8% está dispuesto a reducir su salario. Preguntados sobre si estarían dispuestos a renunciar a la parte proporcional del salario a cambio de esa jornada laboral, los datos apuntan a que un 24,8% los encuestados sí estarían dispuestos a asumir el coste de esa reducción, frente al 71,16% que no lo haría.

El sector público ya la tiene, el privado la reclama. La reducción de jornada ya es una realidad en el sector público, donde recientes reformas en distintas Comunidades Autónomas han establecido las 35 horas semanales como la jornada más habitual entre los funcionarios. Eso sirve de referencia para entender que el 79,29% de los empleados del sector público esté de acuerdo con la reducción de jornada, frente al 85,26% de empleados del sector privado.

Lo que llama la atención, es que, en contrapartida, el 18,14% del sector público se muestra contrario a esa medida, frente al 12,34% del sector privado.

Las mujeres son más partidarias de la reducción de jornada. La encuesta muestra que el 78,66% de los hombres se muestra a favor de la reducción de jornada, frente al 83,94% de las mujeres. Esa diferencia también se encuentra comparando los resultados de los motivos por los que las mujeres tienden a optar por empleos a tiempo parcial en lugar de a jornada completa.

Según los últimos datos disponibles de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de los motivos más recurrentes para las mujeres era el cuidado de niños, adultos enfermos, incapacitados o mayores, con un 16,5%, frente al 3,4% en hombres. La reducción de jornada a 35 horas permitiría a esas mujeres optar por un empleo a jornada completa y compatibilizarlo con los cuidados familiares.

La semana laboral de cuatro días gana fuerza. Preguntados sobre cómo distribuirían esas 35 horas semanales, el 61,32% de los encuestados apostaría por implantar la semana laboral de cuatro días, mientras que el 38,68% mantendría la semana laboral de cinco días trabajando siete horas diarias.

De nuevo, si segmentamos por sexo, las mujeres optan por trabajar menos horas durante cinco días con un 40,68%, frente al 34,87% de los hombres. Los mismos que con un 63,13%, prefieren la jornada laboral de cuatro días.

Los españoles confían en que la economía del país es sólida. Una de las mayores preocupaciones de los economistas en lo relativo a la reducción de la jornada laboral es si la economía del país soportará esa medida. En este punto las opiniones no son tan concluyentes. Un 61,05% opina que la economía sí lo permite, frente al 38,95% que cree que la economía no está preparada.

El 69,93% de los entrevistados cree que su empresa podría permitirse esa reducción de jornada, frente al 30,07% que no cree. El 50,17% opina que la medida no provocará el cierre de las empresas. En cambio, un 28,68% sí cree que muchas empresas no serán viables económicamente tras aplicar la medida.

Canarias y País Vasco son las más partidarias. Los empleados de Canarias (86%), País Vasco (86%), Cataluña (84%), Galicia (84%) y Extremadura (83%) son los más partidarios de aplicar la reducción de jornada sin afectar al salario.

Por el contrario, Islas Baleares (72%), Asturias (74%), Aragón (76%) y Castilla y León (77%) son las Comunidades que, pese a mostrarse partidarias de ella, son más reticentes a la reducción de la jornada.

En Xataka | El registro de jornada laboral en España es ineficiente: las sanciones se triplicaron en 2023

Imagen | Unsplash (Jeriden Villegas), COTEC