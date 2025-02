Google lanza un misil contra GitHub Copilot: su asistente de programación ofrece mucho más uso gratuito que el Microsoft

Si nos pidieran nombrar algunos asistentes de programación, GitHub Copilot probablemente estaría en la lista. Este producto de Microsoft ha ganado notoriedad por su capacidad para completar código, generar funciones y hacer que programar sea más fácil gracias a la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, Google ha entrado en el juego con una propuesta ambiciosa, buscando captar la atención de los desarrolladores.

Una generosa experiencia gratuita. Google busca destacarse en la carrera de la IA para programación aliviando el bolsillo de los usuarios. Mientras GitHub Copilot ofrece 2.000 consultas mensuales sin coste, Gemini Code Assist ha fijado su límite en 180.000. Es decir, su oferta gratuita supera en más de 90 veces el equivalente de la compañía de Redmond, ofreciendo a los desarrolladores una nada despreciable.

Los niveles gratuitos, en algún momento inexistentes, se han convertido en una estrategia clave para atraer a nuevos usuarios y familiarizarlos con una herramienta o servicio. Se trata de una táctica tan antigua como la informática misma, donde las compañías ofrecen versiones limitadas pero funcionales de su software con el objetivo de generar adopción y, eventualmente, convertir a esos usuarios en clientes de pago.

Logo de Copilot

En el caso de Gemini Code Assist, el límite del nivel gratuito puede ser suficiente para ayudar a algunos usuarios a completar sus proyectos. “Si eres un estudiante con un proyecto urgente, no verás tu proyecto de codificación detenido de repente por alcanzar el límite”, dice la compañía liderada por Sundar Pichai. Un aspecto positivo es que se puede comenzar a utilizarlo sin registrar una tarjeta de crédito y los límites se reinician cada mes.

Gemini Code Assist en acción

Una herramienta integrada. Hay una diferencia sustancial entre utilizar un chatbot convencional como ChatGPT para tareas de programación y una herramienta dedicada. La principal ventaja en la integración en entornos de desarrollo (IDE). Gemini Code Assist funciona tanto en Visual Studio Code como en IDE de JetBrains, lo que permite a los usuarios completar código de manera automática mientras escriben o trabajar con funciones.

El asistente de Google también cuenta con una ventana de chat que ofrece hasta 240 solicitudes diarias gratuitas y admite un contexto de hasta 128.000 tokens, lo que permite trabajar con archivos grandes y optimizar la comprensión del código local. Además, Gemini Code Assist está integrado en GitHub, donde revisa automáticamente solicitudes de cambios, detecta errores y sugiere mejoras de forma inteligente.

Programar sin IA es cada vez más raro. Hace unos días señalábamos como varios expertos aseguraban que las nuevas generaciones de desarrolladores no saben programar si no es con IA. Entraron en este mundo utilizando este tipo de herramientas, por lo que no tenerlas puede convertirse en un problema. La propia Google da cuenta de este escenario y afirma que el 25% de todo el código que crean en la compañía es generado por IA.

Imágenes | Google

