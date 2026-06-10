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Ya es oficial: llegan a España los nuevos Kindle Scribe con pantalla a color como su principal baza (aunque no la única)

Los nuevos Kindle Scribe son más finos, tienen pantalla de 11 a pulgadas y el modelo a color era el más esperado

Kindle Scribe Colorsoft
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Amazon ha puesto a la venta de forma oficial su renovada línea de cuadernos digitales. La gama, diseñada específicamente para aquellos usuarios que buscan unificar la lectura tradicional de libros electrónicos con la toma de notas profesional, se amplía para ofrecer opciones de visualización, mejoras de rendimiento y la integración de herramientas de Inteligencia Artificial.

La principal novedad es el despliegue de tres variantes diferenciadas: el Kindle Scribe estándar (desde 519,99 euros en su versión de 32 GB), una versión optimizada con luz frontal autorregulable, una alternativa sin luz frontal para quienes busquen un coste de entrada menor (449,99 euros) y el inédito Kindle Scribe Colorsoft (desde 649,99 euros), el primer dispositivo con pantalla cromática dentro de este gran formato.

Amazon Kindle Scribe sin luz frontal (última generación)

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Amazon Kindle Scribe (última generación) 32 GB

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Amazon Kindle Scribe Colorsoft (última gen.) 32 GB

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Precios y versiones de la nueva gama Kindle Scribe

La nueva generación ya está disponible para la compra en España, bajo el siguiente esquema de precios:

Qué ofrece cada modelo

La evolución física de la nueva generación de Kindle Scribe destaca por una reducción del grosor, situándose en apenas 5,4 mm y un peso contenido de 400 gramos. La pantalla es ahora más grande (11 pulgadas) y sin reflejos y cuenta con una textura optimizada para emular el rozamiento del papel tradicional al utilizar el lápiz. En el interior, la incorporación de un nuevo procesador de cuatro núcleos incrementa la velocidad de respuesta y el paso de página hasta un 40% respecto a generaciones anteriores.

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Kindle Scribe (variantes en blanco y negro)

Kindle Scribe Colorsoft 4

Los dos modelos con pantalla monocroma tradicional están pensados para la lectura intensiva y la organización de apuntes. La versión intermedia duplica el número de luces LED integradas, logrando una iluminación frontal mucho más homogénea que se adapta automáticamente a la luz ambiental. Por su parte, el software estrena un sistema de notas rápidas en la pantalla de inicio y herramientas de Inteligencia Artificial integradas capaces de resumir cuadernos extensos en puntos clave de forma automática.

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Kindle Scribe Colorsoft

Kindle Scribe Colorsoft 1

Es el modelo de referencia (y el más esperado) de esta nueva generación. Utiliza una tecnología de pantalla específica de Amazon acompañada de un motor de renderizado renovado que permite mostrar tonos suaves sin producir fatiga ocular. La inclusión del color no solo beneficia la lectura de cómics, revistas o documentos con gráficos complejos, sino que expande las posibilidades creativas: los usuarios disponen ahora de 10 colores de bolígrafo, cinco tonos de subrayador y utilidades de sombreado para realizar diagramas o ilustraciones detalladas.

Amazon Kindle Scribe Colorsoft (última gen.) 32 GB

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