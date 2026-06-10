AEMET ya avisa sobre temperaturas de +30º C en Galicia: "El momento más intenso será entre el viernes y el sábado"

A partir del jueves 11 de junio, un anticiclón va a canalizar una masa de aire muy cálido procedente del norte de África. Las temperaturas van a subir, sí; pero eso solo es parte de la historia.

La otra parte es el sol: una radiación solar casi solsticial que va a calentar (y mucho) esa masa de aire ya caliente de por sí. Y lo vamos a notar en todo el país, pero seguramente Galicia se va a llevar la palma.

Según algunos meteorólogos, toda la comunidad va a estar este sábado entre los 30 y los 40 grados. Y, curiosamente, no es lo más llamativo.

El segundo episodio de calor extraordinario en tres semanas. Lo más llamativo es la posición del evento en el calendario y su recurrencia. Al fin y al cabo, llega después del mayo más cálido jamás registrado en la comunidad y pocos días después de que Sanidad haya tenido que subir un grado el umbral de riesgo por calor en Ourense. Galicia se está calentando.

Pero no por pura coyuntura. Es algo más bien estructural. El calendario térmico se está desplazando desde hace tiempo y hemos llegado al punto en el que la 'fachada atlántica' ha dejado de ser un sinónimo de refugio climático muy rápidamente.

Y eso hace el problema más serio. Hablaba antes de los umbrales de riesgo sanitario. Para el Ministerio, que acaba de actualizarlos, esa línea es de 26 grados para A Coruña. Una temperatura que en el sur sería hasta agradable.

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El asunto nunca ha sido que las temperaturas suban (que también), ni siquiera que no estemos preparados para ellas. El asunto central es que no podemos prepararnos porque es caro, es lento y, de hecho, ni siquiera somos realmente conscientes de que tenemos que hacerlo.

Benbaso

¿Qué va a pasar en los próximos días? Una combinación clásica del verano, lo explicaba Juan Taboada, coordinador de MeteoGalicia: una masa de aire muy cálido estancada por la posición de un anticiclón, estabilidad, cielos despejados y un sol de justicia. En palabras de AEMET, "temperaturas de pleno verano [...] a partir del jueves".

No obstante, el momento más intenso será entre el viernes y el sábado. De hecho, incluso con tormentas en Ourense, se esperan 35 grados sin problema.

El 'otro' problema. Porque, en zonas costeras, el problema no solo es la masa de aire, el sol y la estabilidad. El 'otro' problema es todas las boyas de Galicia y el Cantábrico marcaron máximos históricos (con anomalías de entre 1,5 y 2 grados por encima de la media).

Eso es lo que va a ir haciendo que el mar tampoco sea capaz de suavizar las temperaturas.

Imagen | BenBaso

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