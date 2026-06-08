AEMET tiene un veredicto claro sobre el impacto de El Niño en España: "El golpe viajará mucho más allá del Océano Pacífico"

El 2 de junio Celeste Saulo, la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, tomó la palabra frente a medios de todo el mundo y confirmó lo que todos nos temíamos: no es solo que, en pocas semanas, la probabilidad de que El Niño sea fuerte o muy fuerte se ha disparado, es que va mucho más rápido de lo normal.

Hay un 80% de probabilidades de que entremos en fase cálida antes del verano.

Llevamos décadas con la misma cantinela ("parece que viene El Niño, tenemos que prepararnos"); pues bien, esta vez parece que no nos va a dar tiempo.

¿Qué significa todo esto? Aunque la OMM sigue sin usar el término "SuperNiño" (porque no forma parte de su terminología oficial), pero los datos hablan por sí solos: lecturas oceánicas del Pacífico Tropical "6 grados por encima de la media".

Es cierto que esas lecturas se refieren a la anomalía subsuperficial de la Onda Kelvin, pero los 0,9 del índice del Niño 3,4 tampoco son algo normal (teniendo en cuenta que estamos en fase neutral desde hace muy poco tiempo).

Pero esto ya lo habíamos leído, ¿qué ha cambiado? Que estamos dejando atrás el principal problema para los modelos de predicción: la primavera. Junio es el momento clave porque los modelos que tenemos ganan súbitamente fiabilidad y la imagen que nos aportan es mucho más precisa.

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Es decir, hasta ahora estábamos especulando. Teníamos gráficas realmente sorprendentes y preocupantes, pero éramos conscientes de que todo esto podía aterrizar de muchas formas cuando pasara la primavera. La noticia es que ese "aterrizaje" está siendo mucho más abrupto de lo que creíamos.

Si a finales del año pasado alguien nos hubiera dicho que tendríamos una fase cálida en verano, no le habíamos creído. Si además nos hubieran dicho que era de este tamaño ni siquiera lo hubiéramos escuchado. Por ser claros: en muy pocas semanas, el cuadro ha cambiado masivamente.

¿Qué podemos esperar? Por suerte, tenemos un precedente claro: El Niño de 2023-24 fue el quinto más potente registrado y generó daños estimados en 103.300 millones de dólares. Además fue un factor clave para que 2024 fuera el año más cálido de la serie.

Eso nos da las claves para entender qué impacto podemos esperar: como dijo Saulo, "el impacto de El Niño viajará mucho más allá del océano Pacífico y afectará a la agricultura, la energía, el comercio, los recursos hídricos, las cadenas de suministro y los medios de vida de regiones enteras".

¿Y en España también? EL mismo día en que Saluo hacía saltar todas las alarmas, AEMET salió al paso explicando que, efectivamente, "es muy probable que El Niño se manifieste en estos próximos meses" y los datos confirman que podría alcanzar "intensidad moderada o fuerte después de verano".

La buena noticia es que "no hay una correlación clara y directa entre la ocurrencia de El Niño y efectos en" España. Es verdad que algunos estudios apuntan a un final de otoño/principio de invierno algo más lluvioso, pero la propia agencia insiste en que “no siempre es así” y que no hay correspondencia sistemática.

En verano, según la agencia, El Niño no tendría "apenas influencia" en España.

Tranquilidad, entonces. Ese es el mensaje de AEMET, aunque la verdad es que esa tranquilidad solo afecta a los impactos directos. En un mundo tan interconectado como el nuestro, no vamos a poder escaparnos de las consecuencias indirectas del mayor El Niño jamás registrado. Así que lo que nos dice la Agencia no es que no nos preparemos, sino que nos centremos en lo que de verdad es relevante para nosotros.

La duda es si ahí fuera hay alguien escuchando.

Imagen | BemBaso

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