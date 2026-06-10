Cómo saber si han investigado tus datos personales: mira si la Policía, DGT, Hacienda u otros organismos lo ha hecho

Vamos a decirte cómo puedes saber si algún organismo ha investigado tus datos personales, y la información que la administración pública tiene sobre ti. Puede que haya sido la administración pública, como la DGT, la Policía o Hacienda, o puede que haya venido de otra parte como algún notario o similares.

Porque tienes en tu mano una herramienta que te permite saber cada vez que se accede a tus datos como ciudadano. Se trata de Mi Carpeta Ciudadana, con una opción que está un poco escondida entre sus muchas posibilidades. Y vamos a decirte cómo puedes mirarlo.

Averigua quién ha mirado tus datos

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de Mi Carpeta Ciudadana, disponible en Google Play para Android y en la App Store de tu iPhone. También puedes entrar por su web oficial. Dentro, accede en modo Personal, e inicia sesión mediante Cl@ve, DNI electrónico, clave PIN y clave Permanente.

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Una vez estés dentro de Mi Carpeta Ciudadana, tienes que pulsar en la sección Mi Carpeta que tienes en la barra inferior. Esto te llevará a un menú donde tienes que pulsar en la opción Transparencia que verás en la pestaña de Mis Datos.

En la pantalla de Transparencia tienes que pulsar en la opción de Mis intercambios entre administraciones, y una vez lo hagas elige la opción Entre Organismos para poder ver qué entidades han accedido a tus datos.

Esto te llevará a la pantalla de Consultas entre Organismos, donde verás quién ha accedido a tus datos personales oficiales y a la información que la administración pública tiene sobre ti. Si es necesario, tienes un botón de Filtros para poder consultar las revisiones que se hayan hecho en periodos de tiempo determinados.

En Xataka Basics | Novedades de Mi Carpeta Ciudadana: todo lo nuevo que puedes hacer tras su actualización de marzo del 2026