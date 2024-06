Motorola Razr 50 y Razr 50 Ultra, primeras impresiones: reinventando un clásico con la pantalla más grande en un plegable tipo flip

Motorola supo cómo revivir un clásico para adaptarlo a los nuevos tiempos: de ahí salió su familia plegable, los Razr. Y he podido probar los más recientes, los Motorola Razr 50 y Motorola Razr 50 Ultra. Con muchas más novedades de las que parece y listos para plantarle cara a los Samsung Galaxy Z Flip.

El Motorola Razr 40 Ultra fue uno de los móviles plegables que más me gustaron de 2023. Y gran parte de la culpa la tiene su pantalla exterior, un aspecto que la marca supo evolucionar para que sirviera de utilidad. Porque si la pantalla externa puede hacer las tareas habituales, ¿para qué desplegar el móvil durante las consultas esporádicas? Los Motorola Razr 50 aprendieron la lección.

Ficha técnica de los Motorola Razr 50 y Motorola Razr 50 Ultra



motorola razr 50 Motorola Razr 50 Ultra PANTALLA Principal pOLED plegable de 6,9 pulgadas FHD+ (2.640 x 1.080 píxeles) LTPO 413ppi HDR10+ 10 bits Refresco hasta 120 Hz Brillo pico de hasta 3.000 nits pOLED plegable de 6,9 pulgadas FHD+ (2.640 x 1.080 píxeles) LTPO 413ppi HDR10+ 10 bits Refresco hasta 165 Hz Brillo pico de hasta 3.000 nits PANTALLA secundaria pOLED de 3,6 pulgadas, 1.056 x 1.066 píxeles 413ppi HDR10+10 bits Refresco hasta 90 Hz Corning Gorilla Glass Victus Brillo pico de 1.700 nits pOLED de 4 pulgadas, 1.272 x 1080 píxeles LTPO 413ppi HDR10+10 bits Refresco de hasta 165 Hz Corning Gorilla Glass Victus Brillo pico de 2.400 nits DIMENSIONES Y PESO Abierto: 73,99 x 171,30 x 7,25 mm

Cerrado: 73,99 x 88,08 x 15,85 mm

Peso: 188 gramos Abierto: 73,99 x 171,42 x 7,09 mm Cerrado: 73,99 x 88,09 x 15,32 mm Peso: 189 gramos PROCESADOR MediaTek Dimensity 7300X Snapdragon 8s Gen 3 RAM 8 GB

LPDDR4X 12 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 256 GB

UFS 2.2 512 GB UFS 4.0 CÁMARA FRONTAL 32 MP, f/2.4 32 MP, f/2.4 CÁMARA TRASERA Principal: 50 MP, f/1.7, OIS

Gran angular: 13 MP, f/2.2 Principal: 50 MP, f/1.7, OIS Telefoto: 50 MP, f/2.0, 2x BATERÍA 4.200 mAh

Carga rápida de 30 W

Carga inalámbrica de 15 W

Cargador de 33 W incluido 4 000 mAh Carga rápida de 45 W Carga inalámbrica de 15 W Carga inversa de 5 W Cargador de 68 W incluido SISTEMA OPERATIVO Android 14 Android 14 CONECTIVIDAD WiFi 6

Bluetooth 5.4

USB-C (USB 2.0)

NFC Wi-Fi 7, WiFi 6E Bluetooth 5.4 USB-C (USB 2.0) NFC OTROS Piel vegana (trasera)

Resistencia al agua IPX8

Lector de huellas lateral Altavoces estéreo Piel vegana (trasera) Resistencia al agua IPX8 Lector de huellas lateral Altavoces estéreo PRECIO 899 euros 1.199 euros

Diseño refinado y más pantalla para ambos modelos

Motorola Razr 50 (izquierda) y Motorola Razr 50 Ultra (derecha)

Lo primero que llama la atención de los nuevos plegables de Motorola es su diseño, sobre todo en lo que se refiere al panel externo: crece la diagonal en ambos con una evolución que se aprecia especialmente en el Motorola Razr 50 «básico». El panel p-OLED exterior habilita un uso ampliado de los móviles sin desplegar el teléfono, Motorola recalcó que una buena parte de los dueños de un Razr aprecia esta característica (coincido). En el caso del Ultra, la pantalla abraza casi los bordes, los marcos son muy reducidos.

Con este aumento de la superficie de pantalla da gusto ver encendidos los móviles: el panel externo es vibrante, cargado de color, nítido y presenta una interfaz que habilita casi todo el uso del móvil. Motorola ha mejorado la personalización de los paneles, del Always On Display y el brillo. El resultado es una experiencia casi completa sin abrir el móvil.

No hace falta despegar los Motorola Razr 50 Ultra para las tareas habituales, ni siquiera para responder un WhatsApp

Hablando de apertura. Los Motorola Razr 50 han visto mejorada la bisagra reduciéndose en tamaño y favoreciendo la comodidad: es muy sencilla de abrir. Se puede hacer con una mano, aunque hace falta práctica: mientras lo hacía grabando los teléfonos sufrí por que se me resbalaran (y eso que el garre gracias al acabado en cuero vegano es muy bueno). La resistencia que ofrece la bisagra es mínima, pero el móvil se mantiene perfectamente a medio desplegar en casi cualquier ángulo. Sí tiene algo de juego.

Motorola Razr 50

La construcción es de gran calidad en ambos modelos: cuerpo de aluminio, el panel exterior queda protegido con Gorilla Glass Victus y el interior mantiene el tacto plástico habitual de los paneles flexibles. La nitidez, saturación y contraste de dicho panel son muy altos, es una gran pantalla, también súper fluida. Y sí, se nota la cresta del plegado: la tenía incluso recién desempaquetado. No es molesta y no queda excesivamente marcada, al menos al inicio.

Muy potentes y cargados de hardware

Motorola Razr 50 Ultra

La fluidez con la que se mueven ambos teléfonos es envidiable, no aprecié la más mínima ralentización. Apenas pude probar la potencia máxima, ya que la toma de contacto fue breve, pero sí encontré una gran similitud de rendimiento con el Motorola Edge 50 Ultra que estoy analizando actualmente. De hecho, el Motorola Razr 50 Ultra incluye el mismo procesador. Y es muy capaz, he medido ese chip.

En el caso del Motorola Razr 50, tampoco es que tenga mal SoC: su MediaTek Dimensity 7300X se basta y se sobra para lo que le echen. No aprecié diferencias a la vista y tampoco en la respuesta de los teléfonos: los dos se movieron igual de veloces durante mi primera prueba. No pude probar ni benchmarks ni juegos.

Motorola Razr 50

Motorola ha completado el elenco de hardware para que sus plegables se mantengan en línea con lo mejor en smartphones (y no sólo en plegables). Aparte del procesador, los dos ofrecen suficiente RAM y almacenamiento (LPDDR5X y UFS 4.0 en el caso del Ultra). Además, sus acabados y colores me resultaron tan cómodos como atractivos: el «cuero vegano» de Motorola, unido a la variedad cromática disponible (cuatro colores en el Ultra y tres en el normal), hace que los Razr 50 destaquen como ninguno.

Motorola Razr 50 Ultra (izquierda) y Motorola Razr 50 (derecha)

El software es muy limpio, Motorola lo carga hasta arriba de opciones que añaden valor al usuario. Y mantiene una colección de gestos que para mí es única en Android: abrir la cámara girando la muñeca es tan práctico, que lo termino echando de menos cuando cambio de smartphone. Además, no podía faltar la IA: Motorola ha creado su propia marca, Moto AI.

Motorola ofrece tres años de actualizaciones clave de Android con los Razr 50. Y cuatro años de parches de seguridad

La empresa se ha aliado con google para ofrecer de serie Gemini, incluso en la pantalla secundaria. Los móviles pueden crear sus propios fondos de pantalla con prompts completamente personalizados (a lo Midjourney, me ha sorprendido), el asistente integrado se muestra proactivo y las raíces de esa IA profundizan a todo el teléfono, incluida la cámara.

Motorola Razr 50

Tanto el Motorola Razr 50 como el Motorola Razr 50 Ultra mantienen una combinación de cámaras similar: 50 megapíxeles como principal y una segunda cámara que sí que varía. El gran angular del Razr 50 es bastante discreto, el telefoto del Razr 50 Ultra luce en mayor medida. Aunque este último carece de OIS, eso resta puntos: pueden salir las imágenes trepidadas al aplicar zoom (2x en óptico).

Motorola Razr 50 Ultra

Estuve probando mínimamente la cámara y apunta maneras; por más que seguirá siendo uno de los puntos menos fuertes del teléfono: al ser un Flip, Motorola recalca la portabilidad y el diseño. La app incluye una gran cantidad de opciones, incluso modo profesional. La respuesta de las cámaras es muy rápida, me dio la impresión de que el procesado mantiene la tendencia al lavado de las imágenes y el telefoto del Ultra acusa cierto sharpening. Hasta que no pueda analizar los móviles en profundidad no podré emitir un verdadero veredicto.

La batería mejora con respecto a la generación anterior

Motorola Razr 50 Ultra

Los plegables tipo Flip deben hacer sacrificios en autonomía debido a que el espacio para colar las baterías se reduce de manera notable. Aun así, Motorola se las ha arreglado para extender la capacidad del Razr 50 Ultra subiendo desde los 3.800 mAh del año pasado hasta los 4.000 mAh de 2024. El Motorola Razr 50 se queda como está, en los 4.200 mAh.

La marca también mejora la carga rápida sin perder el valor de incluir los cargadores en la caja, que me parece una práctica a subrayar. Carga rápida de 45 W en el Ultra y de 30 W en el normal, con carga inalámbrica rápida para ambos.

Ambos Motorola Razr 50 incluyen cargador rápido en la caja. Los dos son compatibles con carga inalámbrica de 15 W

Durante las pruebas no aprecié un consumo exagerado de batería, éste es uno de los puntos que menos pueden comprobarse en unas primeras impresiones. Diría que el gasto energético con la pantalla apagada está muy contenido. Y habría que ver qué tal se comporta exprimiendo los gráficos, sobre todo por el calor del Snapdragon 8s Gen 3 montado en el Razr 50 Ultra.

Motorola ha logrado dos plegables tipo Flip capaces de dominar el mercado

Motorola Razr 50 (abajo) y Motorola Razr 50 Ultra (arriba)

Me han parecido dos excelentes teléfonos, sin duda más que aptos para auparse incluso por encima de los Samsung Galaxy Z Flip. Súper bonitos, con un hardware de enorme potencial, el Motorola Razr 50 ha visto incrementar drásticamente la superficie de la pantalla externa, el Ultra se equipara en potencia a la gama más alta de Android y la fotografía apunta muchas maneras. De apostar por un plegable tipo Flip, el Motorola Razr 50 Ultra sería mi ganador.

Motorola ha logrado unos dignos sucesores de aquel mítico Motorola Razr V3, un móvil que me enamoró hace 20 años.

Imagen de portada | Iván Linares

