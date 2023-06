Motorola Razr 40 Ultra, análisis: una delicia en software en un formato cada vez más refinado

Brillar en el segmento de los móviles tipo Flip no es sencillo: el formato tiene importantes limitaciones relacionadas con el propio concepto de estos teléfonos, y superar los retos de autonomía, cámara y pantalla es un gran desafío. Motorola ha querido poner todas sus cartas sobre la mesa con el nuevo Motorola Razr 40 Ultra, una evolución del Razr 2022 que pude analizar el año pasado.

Mejorar el apartado de la batería, crear la pantalla secundaria más grande del mercado y darle una vuelta al resto del hardware. Sobre el papel, este nuevo Razr pinta muy bien. En nuestro análisis en profundidad te contamos si merece o no el apellido "Ultra", y en qué punto se encuentra este teléfono respecto a sus rivales más directos.

Motorola Razr 40 Ultra, ficha técnica



MOTOROLA RAZR 40 ULTRA Dimensiones y peso Plegado: 88,42 x 73,95 x 15,1 mm Desplegado: 170,83 x 73,95 x 6,9 mm 184,5 gramos (Magenta) y 188,5 gramos (Negro y Azul) Pantalla externa pOLED de 3,6 pulgadas Resolución de 1.066 x 1.056p 433 ppi 144 Hz de tasa de refresco HDR10+ Relación de aspecto 1:1 Brillo máximo de 1.100 nits Pantalla interna pOLED plegable de 6,9 pulgadas Resolución de 2.640 x 1.080p 433 ppi 165 Hz de tasa de refresco HDR10+ Relación de aspecto 22:9 Brillo máximo de 1.400 nits Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8/12 GB LPDDR5 Almacenamiento 256/512 GB UFS 3.1 Cámara delantera 32 Mpx f/2,4 Cámaras traseras Principal: 12 Mpx f/1,5 OIS Gran angular: 13 Mpx f/2,2 Batería 3.800 mAh 30 W de carga rápida por cable 5 W de carga inalámbrica Software Android 13 Conectividad WiFi 6E 5G Bluetooth 5.3 GPS USB-C (USB 2.0) Otros Sensor de huellas en el lateral Precio 1.199,99 euros

Diseño y pantalla: un salto por la puerta grande

La calidad de construcción de este nuevo Motorola Razr 40 Ultra ha mejorado respecto a lo que encontramos el año pasado. Hablamos de un teléfono acabado en cristal y aluminio en el caso de nuestra unidad en color negro (cuero vegano en el caso de la unidad roja) y que, sin ser el plegable que más premium se siente, compite de tú a tú con cualquiera de sus rivales directos.

El año pasado, cuando cerrábamos el Motorola Razr 2022, había un hueco demasiado notable entre cada una de las mitades del dispositivo. Este Razr 40 Ultra está mucho mejor resuelto, y no tendremos que andar preocupados de si entra polvo o no en la pantalla. También ha mejorado el marco que recubre el frontal. El año pasado tenía un grosor importante y unas formas algo extrañas. El frontal del nuevo Razr 40 Ultra es mucho más limpio y natural.

La principal problemática del diseño vuelve a ser la botonera, ubicada especialmente alta. Esto hace sencillamente imposible llegar con facilidad al lector de huellas lateral. En el caso de los botones de volumen, es aún más difícil llegar. Al ser un teléfono dividido, literalmente, en dos mitades, se hace difícil el ejercicio de ubicar de forma precisa la botonera.

Con el móvil plegado, la absoluta protagonista es la pantalla secundaria. Ha pasado de las 2,7 pulgadas y los 60 Hz a ser una pantalla de 3,6 pulgadas con 144 Hz. Básicamente, es el tamaño que tenían los teléfonos inteligentes cuando empezaron su camino, con la peculiaridad de ser cuadrada. Esto no es un panel secundario para notificaciones, es un segundo teléfono al completo: podemos jugar a cualquier entrega, reproducir vídeos de Netflix o HBO en HDR10, utilizar Google Maps, etc.

Desde mi punto de vista particular, pese a las posibilidades que ofrece esto, no es demasiado práctico ni demasiado cómodo usar el panel secundario. Es, básicamente, usar un móvil cuadrado de tan solo 9 centímetros de alto y un panel con una relación de aspecto también cuadrada. Estos días de uso he acabado abriendo el teléfono para prácticamente todo, aunque si este formato de teléfono Flip ha de tener un panel secundario, agradezco que Motorola lo quiera liderar.

También sirve como "espejo" para realizar selfies con la cámara principal. Esto, como veremos en el apartado fotográfico, hará que la cámara selfie que hay en el interior del dispositivo sea prácticamente prescindible.

Desplegando el dispositivo, nos encontramos ante una bestia de 6,9 pulgadas y un alto de 17 centímetros. Es un teléfono más alto que un iPhone 14 Pro Max y que un Samsung Galaxy S23 Ultra, algo a lo que cuesta acostumbrarse al principio. El lado positivo es que "tan solo" pesa 188,5 gramos, por lo que no se hace del todo incómodo en mano. De la pantalla interior, comentar que nos ha sorprendido gratamente. Los 165 Hz, el brillo máximo es espectacular, a nivel de nitidez no hay nada que achacarle.

Hace no demasiado, usar un plegable tipo concha significaba renunciar a un buen panel. Este teléfono es la prueba de que esto no debe ser así. Respecto al pliegue del panel, decir que las fotografías no le hacen justicia. Cuando vemos este móvil en persona, el pliegue apenas se nota, y al tacto es prácticamente inapreciable. Soy bastante exigente con este tipo de arrugas, pero puedo garantizar que en el caso de este Motorola no molesta lo más mínimo.

Una sistema de plegado que evoluciona, y mucho

Antes de rematar el apartado de diseño y pantalla, es obligatorio hablar de la bisagra, porque ha habido cambios. El año pasado, se notó que Motorola estaba aún trabajando sobre un concepto sin pulir. La bisagra era muy blanda, justo en los laterales de la misma el panel se levantaba ligeramente, el móvil no se quedaba completamente recto al abrirlo...

Este año se ha corregido cada punto débil. Esta bisagra nos recuerda más a la del Samsung Galaxy Z Flip 4: opone cierta resistencia, no deja huecos en pantalla, y permite que el teléfono quede recto en una superficie plana. También se ha eliminado el logo de Motorola (algo que agradezco por limpieza en diseño) y ya no hay ningún elemento relacionado con la bisagra en sus laterales: el diseño es limpio y sencillo.

Sonido: dando lecciones en su terreno

El año pasado nos encontramos ante un Razr con un sonido de categoría. Motorola ha vuelto a afinar su orquesta para estar a la altura de los mejores. El volumen máximo no es demasiado alto, pero esto ayuda a que la distorsión en los rangos máximos de volumen no sea excesiva. Tenemos compatibilidad con Dolby Atmos, sonido espacial y reducción inteligente de ruido de fondo en llamadas VoIP.

Rendimiento y software: una dupla casi impecable

Sorprendentemente, Motorola ha repetido procesador respecto al modelo del año pasado. Encontramos así un Snapdragon 8+ Gen 1, procesador que llega acompañado por 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. Siendo un "Ultra", se hubiese agradecido un procesador de nueva generación pero, teniendo en cuenta que ha mejorado punto por punto a nivel de hardware y que el precio se ha mantenido, el tributo necesario era repetir procesador.

A nivel de rendimiento, nos encontramos lo que vemos en cualquier plegable: si no miramos demasiado en profundidad los benchmarks, el móvil vuela. Este teléfono puede con cualquier juego, aplicación o incluso emulador que le pongamos por delante. Eso sí, la temperatura sube con bastante facilidad, algo habitual en terminales de este formato.



motorola razr 40 ultra SAMSUNG GALAXY Z FLIP4 OPPO Find N2 flip MOTOROLA RAZR 2022 SAMSUNG GALAXY S23+ PROCESADOR Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 MediaTek Dimensity 9000 Snapdragon 8+ Gen 1 Bionic Snapdragon 8 Gen 2 (for Galaxy) RAM 8GB 8 GB 8 GB 8GB 8 GB GEEKBENCH 5/6 (SINGLE/MULTI) 1.367/ 3.874 (6) 1.317 / 3.944 (5) 1.081 / 3.102(5) 1.304

4.047 (5) 2.019 / 5.308 (6) 3D MARK Wild Life Unlimited 10.654 9.126 7.689 10.873 14.250 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 10.569 / 3.609 10.892 / 8.166 - 10.938

5.275 14.018 / 13.968 PCMARK WORK 12.178 16.243 11.866 15.378 15.823

Tanto las pruebas de CPU como las de GPU nos muestran el gran problema que tienen los plegables actualmente: les es sencillamente imposible disipar el calor de forma eficiente. Este Razr empieza a sufrir throttling (el procesador disminuye su rendimiento para no echar a arder) a los pocos minutos de someterlo a un benchmark estresante. No son teléfonos especialmente pensados para jugar, pero no se debe perder el foco de que seguimos hablando de un terminal de más de 1.000 euros y orientado a la gama alta más premiun.

En cuanto al software, Motorola cada vez lo hace mejor y su interpretación de Android 13 en este Razr es envidiable. Hablamos de una ROM muy, muy limpia, con líneas que respetan la interpretación de Google con Material You y, para beneficio de los usuarios, una gran cantidad de opciones de personalización.

Podemos personalizar los colores de acento, fuentes del sistema, prácticamente cada punto del panel secundario... Es una personalización elegante y orientada al consumidor occidental, algo que agradecemos especialmente y que no es tan fácil de encontrar en las actuales ROMs. Por último, destacar que este teléfono es compatible con el modo Ready For de Motorola, que permite adaptar la interfaz del teléfono a monitores externos o televisores para usarlo como si de un PC se tratase.

Sobre la autonomía, decir que he quedado bastante sorprendido. Los plegables tipo flip suelen pasarlo bastante mal, y los 3.800mAh de este Razr 40 Ultra no anticipaban grandes resultados. Todo lo contrario: este plegable sobrepasa las 6 horas de pantalla sin ningún problema en uso mixto, y tan solo baja hasta las 5:30h si abusamos de juegos y cámara. Son cifras sencillamente impresionantes, a la altura de teléfonos de gama alta con 5.000mAh. El trabajo de optimización que ha hecho Motorola ha sido impecable.

Eso sí, he de apuntar que hemos tenido algún que otro error de medición en el tiempo de uso de algunas apps. Por ejemplo, en un ciclo de 3.30h de pantalla con un 30% de batería restante (que daría aún para cinco horas) en un ciclo bastante intenso en dos días, con 5G y muchos benchmarks, el ciclo marcó 11h de uso de YouTube. Salvo que el proceso se quedase congelado en segundo plano (algo que descarto, ya que cerré la app de forma manual), no cuadraban algunas cuentas. Nada grave que no se solvente después de un par de actualizaciones.

Unas cámaras que siguen sin dar en la tecla

El apartado fotográfico en plegables, principalmente por las limitaciones a nivel de tamaño dentro del cuerpo de los terminales, sigue lejos de lo que encontramos en la gama premium tradicional. Es el caso de este Motorola Razr 40 Ultra, que apuesta por tan solo dos sensores con 12 y 13 megapíxeles (angular y ultra gran angular).

La aplicación de cámara es bastante sencilla, pero completa. El principal punto clave de la misma es que podemos utilizar la pantalla exterior como espejo, lo cual incita a que incluso los selfies los tomemos con la cámara principal.

En fotografía diurna tenemos fotografías aceptables, aunque el procesado deja algo que desear. No hay un rango dinámico destacable, los colores no son los más precisos y, en general, quedamos con la sensación de pedirle un poco más en cada toma. La lente es muy luminosa: f/1.5, lo cual siempre es de agradecer. Pese a ello, tenemos una fotografía de día sin grandes pretensiones.

Si el sol aprieta bastante, el HDR suele colarse bastante: aparece efecto acuarela y se levantan las sobras un poco más de lo que deberían. No son resultados dramáticos, pero recuerdan más a un móvil de gama media que a un gama premium.

Cuando cae la noche, los resultados son similares. El teléfono utiliza el modo noche de forma bastante inteligente para exprimir al máximo la luminosidad de la escena, algo que agradecemos ya que, sin este modo, el sensor principal lo pasa regular.

El ultra gran angular, como en prácticamente todo teléfono, tiene una calidad un par de pasos por debajo de la cámara principal. Es un ultra gran angular sencillo, con poco rango dinámico y algo de distorsión en las esquinas. Se agradece la versatilidad que aporta, pero no debemos esperar grandes resultados.

Cámara selfie / Cámara principal.

El selfie roza el aprobado si utilizamos la cámara interior. No obstante, ya te hemos adelantado que el Razr 40 2022 es un teléfono que invita en todo momento a usar la cámara trasera como cámara selfie, ya que podemos vernos en tiempo real mientras nos estamos haciendo la foto. Pese a esto, los citados problemas con el HDR hacen que, si la situación lumínica es intensa, nos lo pensemos dos veces.

A nivel de vídeo podemos grabar hasta en 4K 60 FPS. El sensor no es muy grande y estamos algo limitados en calidad.

Motorola Razr 40 Ultra, la opinión de Xataka

Motorola lo ha hecho muy bien con este Razr 40 Ultra. El año pasado, mi sensación fue la de encontrar un dispositivo que aún necesitaba pulido, un concepto interesante con algo de trabajo por delante. Este nuevo modelo es el fruto de todos los aprendizajes previos y, por fin, estamos ante un teléfono que puede competir de tú a tú con cualquiera de sus rivales directos.

Es más: no tengo miedo a afirmar que este es el plegable tipo flip con mejor autonomía y software. Al menos, en el momento en el que lo estamos probando. Si a esto le sumamos una pantalla secundaria enorme, un panel principal que nos ha gustado bastante, buen sonido y una calidad de construcción a la altura, pocos peros hay que achacarle más allá de que nos pueda convencer más o menos este formato.