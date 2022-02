Android 13: fecha de salida, novedades, modelos compatibles y toda la información

Android 12 lleva relativamente poco tiempo en el mercado y, actualmente, son pocos los dispositivos que han sido lanzados con este sistema operativo o que han actualizado. Sin embargo, la rueda no deja de girar y Android 13 ya está en el horno. Los sistemas operativos evolucionan y, a falta de que 2022 siga avanzando y tengamos más información, en este artículo vamos a repasar todo lo que sabemos (o creemos saber) de Android 13, desde sus fechas de lanzamiento hasta sus principales novedades y funciones.

Antes de nada, cabe recordar que desde Android 10 Google no usa nombres de postres para referirse a la versión de su sistema operativo. Sin embargo, sí se siguen usando internamente y ya os adelantamos que el nombre en clave de Android 13, al que le correspondería la letra T, es "Tiramisú", según filtraciones. Dicho lo cual, vamos a ello.

¿Qué móviles son compatibles con Android 13?

Por el momento, no hay una lista oficial de móviles compatibles con Android 13. Lo normal sería que los Google Pixel fuesen los primeros en recibir la nueva versión de Android, tanto las betas como la versión final. ¿Qué Google Pixel exactamente? Probablemente, desde los Google Pixel 4 en adelante, ya que el soporte de los Pixel 3a termina en mayo de 2022.

En lo que a otras marcas se refiere, cabe esperar que los modelos de gama alta tanto de 2021 como los que se lancen en 2022 sean compatibles y que no tarden demasiado en actualizar. Sea como fuere, tocará esperar para conocer los planes de cada fabricante, ya que no todos los móviles actualizarán y no todos los que actualicen lo harán al mismo tiempo.

¿Cómo es el diseño de Android 13?

Android 12 supuso un generoso cambio en materia de diseño con la llegada de Material You, pero de Android 13, por ahora, no sabemos demasiado. De hecho, todavía no se ha filtrado información relacionada con el diseño de la interfaz, sino que todas las filtraciones han estado relacionadas con funciones concretas. En cualquier caso, y viendo el salto que supuso Android 12, cabe esperar que Android 13 conserve los principales aspectos de su antecesor y, simplemente, los mejore.

Posición y ajustes del reloj en la pantalla de bloqueo de Android 13 - XDA Developers

Ahora mismo sabemos que Android 13 permitirá poner el reloj de la pantalla de bloqueo siempre en pequeño si así lo queremos. En Android 12, el reloj es grande cuando no hay notificaciones y pequeño cuando aparece alguna, pero con Android 13 parece que podremos configurar el diseño del reloj para que siempre aparezca pequeño en la esquina superior izquierda.

Nuevas paletas de colores de Monet.

También se espera que haya una nueva versión de Monet, el motor de temas dinámicos de Android 12, que incluirá nuevas combinaciones de colores que difieren en la intensidad de los colores. Estas son "tonal_spot", "vibrant", "expressive" y "spritz", que es más una escala de grises. En las capturas superiores se puede de ver la paleta de colores de cada tema.

¿Cuáles son las principales novedades de Android 13?

De acuerdo a las filtraciones, cortesía de XDA Developers y Android Police, una de las novedades que podemos esperar es la posibilidad de cambiar los idiomas de las aplicaciones individualmente. Por ejemplo, podremos tener el sistema operativo en español, pero una app concreta, como Instagram o Twitter, en inglés o en francés.

Otra novedad tiene que ver con los permisos. Con la llegada de Android, el usuario tendrá que autorizar que una app puedan enviar notificaciones. Actualmente, y por defecto, todas las apps pueden enviar notificaciones y es el usuario el que debe bloquearas. Con Android 13 sucederá como en iOS, será el usuario el que decida si una app tiene o no permiso para enviar notificaciones.

También se añadirá TARE, siglas de The Android Resource Economy. Este sistema se centrará en la gestión del uso de la energía del dispositivo, aunque estará escondida en los ajustes de desarrollador. No se sabe qué hace exactamente, ya que no hay documentación oficial al respecto, pero todo apunta a que podría tratarse de una suerte de limitador de recursos en función del nivel de batería.

Nuevo menú de sonido, escáner QR y "Tap to transfer" - Imágenes: Android Police

Por otro lado, desde Android Police señalan que Android 13 llegará con un nuevo menú de control de sonido más granular, un escáner de códigos QR accesible desde los ajustes rápidos de la pantalla de bloqueo y "Tap to Transfer". Esta función, básicamente, permitirá al usuario cambiar rápidamente el dispositivo de reproducción, como ya sucede en los dispositivos de sonido del ecosistema de Apple.

Finalmente, se ha sugerido que Android 13 contará con soporte para pagos NFC de varios usuarios. Dicho de otra forma, cada usuario del móvil (recordemos que en Android se pueden configurar varios usuarios) podrá tener su propio sistema de pago inalámbrico, algo que hasta ahora estaba limitado al usuario principal. Además, también se espera que haya soporte para Bluetooth LE Audio, un códec más eficiente.

Cómo puedo descargar ahora Android 13

Por el momento, no es posible. Android 13 está ahora mismo en el horno de los ingenieros de Google y todavía queda tiempo hasta que las primeras betas estén disponibles. No obstante, cabe recordar que Android 13 no es "universal", no se lanza y ya está disponible para todos los móviles. Una vez está disponible, los fabricantes deben adaptar el sistema a sus smartphones y desplegar las correspondientes actualizaciones, por lo que es un proceso que lleva tiempo.

¿Qué fecha de lanzamiento tiene Android 13?

Todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero podemos extraer un patrón de los lanzamientos anteriores. Las primeras previews de Android 12 (versiones preliminares pensadas para desarrolladores y curiosos) se lanzaron en febrero de 2021 y no fue hasta mayo, después del Google I/O, cuando se publicaron las primeras betas.

El sistema operativo pasa en fase beta un tiempo y, normalmente, es en el tercer trimestre del año cuando la versión estable y final se lanza al mundo. Android 12 se lanzó el 19 de octubre de 2021, Android 11 el 8 de septiembre de 2020, Android 10 el 3 de septiembre de 2019... Podemos extraer, más o menos, la ventana de lanzamiento: entre septiembre y octubre de 2022.